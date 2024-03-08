Умер украинский кинооператор, лауреат Шевченковской премии Юрий Бордаков

6 марта в возрасте 77 лет умер известный украинский кинооператор, лауреат Шевченковской премии Юрий Бордаков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный союз кинематографистов Украины (НСКУ).

В первую очередь, Бордаков известен тем, что во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции он со своей командой снимал много событий на ЧАЭС. Впоследствии из отснятых материалов смонтировали документальный фильм "Чорнобиль: два кольори часу".

В 1989 году создателей фильма - Леонида Мужука, Хэма Салганика, Игоря Кобрина и Юрия Бордакова - отметили Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко.

"Вспомним одну чернобыльскую минуту... Ликвидаторы очищают крышу от обломков радиоактивных твэлов... Этот кадр, который снял Юрий Бордаков одним длинным (одноминутным) планом, видели практически все взрослые люди планеты, все те, кого обеспокоил тогда Чернобыль. А кто к нему тогда был безразличен? Это сейчас все забыли, что там было", - писал ранее сценарист и журналист Леонид Мужук.

Юрий Бордаков работал в студии "Укртелефільм" и был членом Национального союза кинематографистов. Также получил звание кавалера ордена "За заслуги" III степени в 2007 году и II степени в 2021 году.

Как сообщили в НСКУ, Бордаков умер после продолжительной болезни.

Редакция Цензор.НЕТ выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.