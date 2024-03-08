Помер український кінооператор, лауреат Шевченківської премії Юрій Бордаков

6 березня у віці 77 років помер відомий український кінооператор лауреат Шевченківської премії Юрій Бордаков.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Національну спілку кінематографістів України (НСКУ).

В першу чергу Бордаков відомий тим, що під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції він зі своєю командою фільмував багато подій на ЧАЕС. Згодом із відзнятих матеріалів змонтували документальний фільм "Чорнобиль: два кольори часу".

У 1989 році творців стрічки - Леоніда Мужука, Хема Салганика, Ігора Кобрина та Юрія Бордакова - відзначили Національною премією України імені Тараса Шевченка.

"Згадаємо одну чорнобильську хвилину… Ліквідатори очищають дах від уламків радіоактивних твелів… Цей кадр, який зняв Юрій Бордаков одним довгим (однохвилинним) планом, бачили практично всі дорослі люди планети, врешті, всі ті, кого стурбував тоді Чорнобиль. А хто до нього тоді був байдужий? Це зараз усі забули, що там було", - писав раніше сценарист та журналіст Леонід Мужук.

Юрій Бордаков працював на студії "Укртелефільм" та був членом Національної спілки кінематографістів. Також отримав звання кавалера ордену "За заслуги" III ступеня у 2007 році і II ступеня у 2021.

Як повідомили в НСКУ, Бордаков помер після тривалої хвороби.

Редакція "Цензор.НЕТ" висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.