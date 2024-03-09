РУС
Жена Медведчука Марченко открыла в РФ киностудию, - СМИ

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко стала владелицей компании в России, занимающейся производством кинофильмов. Ее возглавил линейный продюсер талант-шоу "Україна має талант" Алексей Басманов.

Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно данным из реестра юридических лиц РФ, осенью 2023 года была зарегистрирована компания "Вервица Фильм", профиль деятельности - производство кинофильмов, видеофильмовые телевизионные программы, а в феврале 2024 года компания зарегистрировала домен vervica-film.ru (пока неактивен).

Учредителями компании являются российское АО Ренессанс (99,99%) и гражданин РФ Басманов Алексей Сергеевич (0,01%). Виктор Медведчук указывал в своей декларации, что бенефициарным владельцем АО "Ренессанс" является его жена Оксана Марченко. Эта компания до сих пор фигурирует среди основателей других структур супругов в России, в частности в нефтедобывающей компании "НЗНП Трейд", осваивающей Гавриковское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе.

Читайте также: Медведчук хочет вернуть гражданство Украины, депутатский мандат и отменить санкции: подал сразу несколько исков в Верховный суд Украины, - СМИ

Алексей Басманов – уроженец России, работавший в Украине вместе с Марченко в талант-шоу "Україна має талант", был линейным продюсером шоу.

Напомним, Марченко уехала из Украины перед полномасштабным вторжением РФ – 18 февраля 2022 года. В феврале 2023 г. в СБУ заявили о сообщении Марченко подозрения по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории" (ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины). Ее объявили в розыск 11 апреля 2023 года.

Медведчук Виктор (1793) Марченко Оксана (109)
+20
Все добре у них.Марченко досі володіє часткою медіа компанііі(1+1,та інші).Медведчука "обміняли",як зрадника без попереднього засудження з судом.(зато засудили Пашинського швидше ніж працювали сталінські тройкі).Зараз Медведчук через суди прагне повернення мандату,компенсаціі ущерба і звинувачує УВАГА-"режим Зеленського".Некажу вже про Портнова,з якого зняли усі звинувачення."Патріоти" керують.
09.03.2024 04:18 Ответить
+16
Гутують тепле місце для одного відомого кінопродюсера).Тепер Андрію Борисовичу є куди тікати,і це навіть не Ростов).
09.03.2024 02:52 Ответить
+10
Певно,це стьоб над одним відомим президентом ,який мав кінобізнес в РФ,і нібито його закрив 😉
Може,якийсь аналог сватів зніматимуть ?
09.03.2024 01:55 Ответить
Певно,це стьоб над одним відомим президентом ,який мав кінобізнес в РФ,і нібито його закрив 😉
Може,якийсь аналог сватів зніматимуть ?
09.03.2024 01:55 Ответить
порно версію сватів хіба що
09.03.2024 06:11 Ответить
А чому стьоб. Це саме Медведчуки "підняли" Зелю після того, як він розісрався з Масляковим. Скоріше за все, він і є партнером, чи старшим партнером у проекті Коломойського "Буратіно". Так все складається, бо сам Коломойський навряд чи взявся б за це.
09.03.2024 08:22 Ответить
"В 2004 році так званий "путін-мейкер" Глєб Павловський назвав мене "блокбастер-фюрером Помаранчевої революції" через наш проект "Веселі яйця". Тоді навіть у інтерв'ю він озвучував питання, а чому проросійські сили не роблять нічого подібного для своїх інтересів, свого контрпродукту? І тоді Віктор Медведчук дослухався до цих слів і у березні 2005 запросив редакторську групу "95 кварталу", яка тоді працювала у КВК у Москві", - розповів Чекалкин.
09.03.2024 09:54 Ответить
Лєнка приміряла нову цибулю.. - як вам?

09.03.2024 09:53 Ответить
Траурна ? Коли вже, бо зачекалися ..
09.03.2024 15:18 Ответить
Суд повинен розглянути справу Медведчука лише у випадку коли він особисто заявиться в Київ. Тоді знову поторгуємось з "кумом".
09.03.2024 01:57 Ответить
Ролики Марченко часто попадалися останнім часом на Ютуб з поміткою "реклама"
09.03.2024 02:03 Ответить
А хіба десь може бути погано "хазяям життя"?

09.03.2024 02:07 Ответить
Гутують тепле місце для одного відомого кінопродюсера).Тепер Андрію Борисовичу є куди тікати,і це навіть не Ростов).
09.03.2024 02:52 Ответить
Майстрів розмовного жанру теж хоч відбавляй
09.03.2024 04:13 Ответить
студію турецького порно ?
09.03.2024 03:45 Ответить
і в "президента України" на кацапiї кіностудяха яка не яка є....
тут нічого нового - люди "великого мистецтва"
завжди знайдуть спільну тему за двома-тьома дорогами..
09.03.2024 04:14 Ответить
Все добре у них.Марченко досі володіє часткою медіа компанііі(1+1,та інші).Медведчука "обміняли",як зрадника без попереднього засудження з судом.(зато засудили Пашинського швидше ніж працювали сталінські тройкі).Зараз Медведчук через суди прагне повернення мандату,компенсаціі ущерба і звинувачує УВАГА-"режим Зеленського".Некажу вже про Портнова,з якого зняли усі звинувачення."Патріоти" керують.
09.03.2024 04:18 Ответить
Не треба з Медведчука на Пашинського зістрибувати. Був би ти людиною, ех...
09.03.2024 07:40 Ответить
А оте "слухав" Вам не нагадує "брата вбив і з'їв"? Чомусь Вам не трапилось послухати як він на початку війни "вирвав" з під обстрілу наші ракети, без яких хто зна що було б і послухати, що про нього говорять наші виробники зброї.
09.03.2024 08:28 Ответить
Дебіл,як що не Пашинський з своїми людьми у 2014 після "побегу янека" не взяв би под охорону будівлю ради і недопустив захвату натовпом,подстрекаємого провокаторами і гебньой то украіни б вже небуло.На той момент рада була єдиним органом легетімності.Не допомоглиб не штати ні добробати.
09.03.2024 08:43 Ответить
"Медведчука "обміняли""
У тебе язик повертається називати той обмін у лапках ? Медведчука і 55 орків обміняли на 215 українських бійців, серед яких половина-азовці.
09.03.2024 10:21 Ответить
Цього жмура слід було б поцілити в дупу гімняною кулею. Другим пострілом треба було б чпокнути його курвячу бабу...
09.03.2024 04:25 Ответить
для порно їб.ло потвори підходить, буде головною "зп.здою"
09.03.2024 05:09 Ответить
Щира україночка.
09.03.2024 05:33 Ответить
А НАМ ЭТО НАХЯ ЗНАТЬ !? ЛУЧШЕ Б ПРЕДПОЛОЖИЛИ ДЛЯ ЧЕГО ОНА ТАКОЙ СВИСТОК СДЕЛАЛА !?)
09.03.2024 05:42 Ответить
Так поїдь у рашку і зпитай,можеш ще ї помацати.
09.03.2024 05:47 Ответить
пластика змінила її не невпізнаності, це дійсно. Для чого? Щоб не знайшли, коли під чужим ім'ям осяде десь на островах.
09.03.2024 08:27 Ответить
А чому Вам не цікаво знати про партнерів нашого президента і про авторів проекту " Буратіно"?
09.03.2024 08:31 Ответить
зустріла вашу тетку Секлету, Проня Прокоповна, так от она просила передати вам, шо ви падлюка.
09.03.2024 05:47 Ответить
Зачем это здесь?
09.03.2024 06:00 Ответить
що саме не подобається?
новина за зрадника і його шмару, відкрившу "галівут" на кацапії.
****** шмари подав позов до українського суду за незаконне позбавлення його українського громадянства і мандату депутата України.
суд прийняв до проізводства і, глядячи на бубу і стефана,
щось мені смутно підсказує, що він тей суд виграє.
що саме не подобається?
09.03.2024 06:15 Ответить
Ну й каша в тебе в головi.

Для початку: "подав позов до українського суду за незаконне позбавлення його українського громадянства" - знайди будь-ласка цi слова в текстi новини.
09.03.2024 06:24 Ответить
а ви тільки по цій новині орієтуєтеся?
це була ваша перша новинa яку ви прочитали?
не смішить вже, бо ваша "какаю рaзніцею" вже втомила...
09.03.2024 06:28 Ответить
Если тебя что-то здесь утомило - можешь просто сюда не заходить.
И да, я увидел новость - спросил зачем она здесь. Потому что мне, как и остальным вменяемым украинцам абсолютно пофигу что там делает подстилка в РФии.

Мне важнее сколько с военного бюджета уйдет на з\п Кирюше Тимошенко.
09.03.2024 07:20 Ответить
і це мені каже матрьошик, який першу новину прочитав і по якій робить якісь висновки? - візьму до роздуму...
09.03.2024 07:31 Ответить
не був би ідіотом, як не знаєш,
зауглив би за позов мертветчюка..
ні, не спроможно-лінивий...
а і правда - на зуя?
09.03.2024 07:42 Ответить
Ну да.навіщо цікавитись чим займаються зрадники в росії? Це ж не вони мяко стелили москалям правда?
А по факту якщо тобі не подобається новина на сайті то можеш знайти собі інший сайт. Думаю напрямок ти зрозумів.
09.03.2024 07:45 Ответить
Та він же не для цього тільки зареєструвався тут, щоб тепер йти. А подоляк що скаже? Їх же бистро банять і вони змушені знову й знову реєструватися і становляться новодєлами, які тільки втягують у розмову і отримують свої ******** за кількість реакцій на них. Для них характерно задавати дурні питання, стверджувати, що вони проти рашки, вимагати надати посилання, "какие твои доказательства", переводити розмову на іншу тему, аби тільки більше втягувати людей у діалог. У них оплата праці від зробленого.
09.03.2024 08:42 Ответить
Для мене вже не буде великою несподіванкою якщо марченко відкриє кіностудію в Києві. Бо судячи з кількості пропагандистів мертведчука які зараз на тєлємарафоні і держ посадах, то складається таке враження, що мертведчук нікуди і не тікав з України. Його справа живе і процвітає завдяки найвеличнішомк вождю **********.
09.03.2024 06:49 Ответить
Будуть мабуть порн0 знімати...
09.03.2024 06:53 Ответить
Порностудію!
09.03.2024 06:57 Ответить
Private tv.
09.03.2024 07:11 Ответить
И, что? Кому ЭТО интересно?
09.03.2024 07:21 Ответить
Партнерам Медведчука в Україні. А українцям - тому що партнери при владі.
09.03.2024 08:45 Ответить
Х-фактор однако.
09.03.2024 07:48 Ответить
будуть знімати Слуга народу 2 з Притулою
09.03.2024 07:50 Ответить
Молодец все таки ее пластический хирург, такую морду ей создал, что глаз радуется
09.03.2024 08:08 Ответить
Кому и кобыла - невеста (с)
09.03.2024 08:35 Ответить
Якісь очі у Вас збоченці.
09.03.2024 08:46 Ответить
09.03.2024 10:21 Ответить
Это был саркастический кмментарий))
09.03.2024 10:33 Ответить
Нагадує звичайний хабар "найвеличнішому" перед "мирними" переговорами
09.03.2024 08:26 Ответить
Якби в Мертвечучки було хоч мінімальне відчуття гумору, то вона могла б назвати цю кіностудію "Кинокот", але в потвори не залишилось нічого людського окрім жадоби грошей.
09.03.2024 08:33 Ответить
А пригадуєте як тодішній ген директор Г+Г Ткаченко, називав "порохоботами" всіх тих, хто виступав проти її кандидатури в якості ведучої на якомусь там популярному шоу ?
09.03.2024 08:45 Ответить
Ну зрозуміло, що такий талант драматичної актриси і покаянної праведниці треба нести в маси. Там на расєє юродивих хватає, від глядачів відбою не буде. Вона там зі своїм образом «святої Магдалени-мучениці » бабла на стриже з скрєпних лохів, мама не горюй. Потвор
09.03.2024 08:46 Ответить
Порностдию альмылдытдырбыр
09.03.2024 08:56 Ответить
Хай Скабєєву бере не головні ролі!!! Кастинг вона вже пройшла.
09.03.2024 08:58 Ответить
Кіностудія в рф- то прибутково і престижно. Президент підтвердить!
09.03.2024 09:03 Ответить
відкрила.. і що ?
дуже "корисна" новина
09.03.2024 09:16 Ответить
ціла кіностудія, що б знімати, як воно, нюхає та облизує, кістки з могил.
09.03.2024 09:51 Ответить
Паломніца жи.
09.03.2024 10:20 Ответить
ну и харя у нее..............по ходу приемная дочь лавролошадного ********...............................
09.03.2024 10:14 Ответить
Паломніца не просто омолодилась, вона змінила зовнішність. Мабуть готувалась до ролі першої леді України та не склалось.
09.03.2024 10:19 Ответить
Прхфесор Янукович вставив їй яічники мавпи.
09.03.2024 10:25 Ответить
медвечук до сексу вже не годиться,хоч з мощами позажимається на публіку.
09.03.2024 11:23 Ответить
...гниди.
09.03.2024 11:49 Ответить
А почему бы и нет. Вон как на фото губки вытянула - вполне ещё молодая,чтобы попасть в одну из категорий порно,например : мамочки и зрелые.
09.03.2024 12:11 Ответить
Для збоченців можливо.
09.03.2024 15:21 Ответить
Ойо мамцю , яка вона страшна стала , баба Яга .
09.03.2024 15:20 Ответить
 
 