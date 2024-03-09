Жена Медведчука Марченко открыла в РФ киностудию, - СМИ
Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко стала владелицей компании в России, занимающейся производством кинофильмов. Ее возглавил линейный продюсер талант-шоу "Україна має талант" Алексей Басманов.
Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Согласно данным из реестра юридических лиц РФ, осенью 2023 года была зарегистрирована компания "Вервица Фильм", профиль деятельности - производство кинофильмов, видеофильмовые телевизионные программы, а в феврале 2024 года компания зарегистрировала домен vervica-film.ru (пока неактивен).
Учредителями компании являются российское АО Ренессанс (99,99%) и гражданин РФ Басманов Алексей Сергеевич (0,01%). Виктор Медведчук указывал в своей декларации, что бенефициарным владельцем АО "Ренессанс" является его жена Оксана Марченко. Эта компания до сих пор фигурирует среди основателей других структур супругов в России, в частности в нефтедобывающей компании "НЗНП Трейд", осваивающей Гавриковское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе.
Алексей Басманов – уроженец России, работавший в Украине вместе с Марченко в талант-шоу "Україна має талант", был линейным продюсером шоу.
Напомним, Марченко уехала из Украины перед полномасштабным вторжением РФ – 18 февраля 2022 года. В феврале 2023 г. в СБУ заявили о сообщении Марченко подозрения по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории" (ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины). Ее объявили в розыск 11 апреля 2023 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може,якийсь аналог сватів зніматимуть ?
тут нічого нового - люди "великого мистецтва"
завжди знайдуть спільну тему за двома-тьома дорогами..
У тебе язик повертається називати той обмін у лапках ? Медведчука і 55 орків обміняли на 215 українських бійців, серед яких половина-азовці.
новина за зрадника і його шмару, відкрившу "галівут" на кацапії.
****** шмари подав позов до українського суду за незаконне позбавлення його українського громадянства і мандату депутата України.
суд прийняв до проізводства і, глядячи на бубу і стефана,
щось мені смутно підсказує, що він тей суд виграє.
що саме не подобається?
Для початку: "подав позов до українського суду за незаконне позбавлення його українського громадянства" - знайди будь-ласка цi слова в текстi новини.
це була ваша перша новинa яку ви прочитали?
не смішить вже, бо ваша "какаю рaзніцею" вже втомила...
И да, я увидел новость - спросил зачем она здесь. Потому что мне, как и остальным вменяемым украинцам абсолютно пофигу что там делает подстилка в РФии.
Мне важнее сколько с военного бюджета уйдет на з\п Кирюше Тимошенко.
зауглив би за позов мертветчюка..
ні, не спроможно-лінивий...
а і правда - на зуя?
А по факту якщо тобі не подобається новина на сайті то можеш знайти собі інший сайт. Думаю напрямок ти зрозумів.
дуже "корисна" новина