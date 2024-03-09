Жена Медведчука Марченко открыла в РФ киностудию, - СМИ

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко стала владелицей компании в России, занимающейся производством кинофильмов. Ее возглавил линейный продюсер талант-шоу "Україна має талант" Алексей Басманов.

Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы".

Согласно данным из реестра юридических лиц РФ, осенью 2023 года была зарегистрирована компания "Вервица Фильм", профиль деятельности - производство кинофильмов, видеофильмовые телевизионные программы, а в феврале 2024 года компания зарегистрировала домен vervica-film.ru (пока неактивен).

Учредителями компании являются российское АО Ренессанс (99,99%) и гражданин РФ Басманов Алексей Сергеевич (0,01%). Виктор Медведчук указывал в своей декларации, что бенефициарным владельцем АО "Ренессанс" является его жена Оксана Марченко. Эта компания до сих пор фигурирует среди основателей других структур супругов в России, в частности в нефтедобывающей компании "НЗНП Трейд", осваивающей Гавриковское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе.

Алексей Басманов – уроженец России, работавший в Украине вместе с Марченко в талант-шоу "Україна має талант", был линейным продюсером шоу.

Напомним, Марченко уехала из Украины перед полномасштабным вторжением РФ – 18 февраля 2022 года. В феврале 2023 г. в СБУ заявили о сообщении Марченко подозрения по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории" (ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины). Ее объявили в розыск 11 апреля 2023 года.