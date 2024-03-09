Дружина Медведчука Марченко відкрила у РФ кіностудію, - ЗМІ
Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко стала власницею компанії в Росії, що займається виробництвом кінофільмів. Її очолив лінійний продюсер талант-шоу "Україна має талант" Олексій Басманов.
Про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Відповідно до даних із реєстру юридичних осіб РФ, восени 2023 року було зареєстровано компанію "Вервица Фильм", профіль діяльності – виробництво кінофільмів, відеофільміві телевізійних програм, а в лютому 2024 року компанія зареєструвала домен vervica-film.ru (поки що неактивний).
Засновниками компанії є російське АО "Ренессанс" (99,99%) та громадянин РФ Басманов Олексій Сергійович (0,01%). Віктор Медведчук вказував у своїй декларації, що бенефіціарною власницею АО "Ренессанс" є його дружина Оксана Марченко. Ця ж компанія досі фігурує серед засновників інших структур подружжя у Росії, зокрема у нафтовидобувній компанії "НЗНП Трейд", що освоює Гавриківське родовище у Ханти-Мансійському автономному окрузі.
Олексій Басманов – уродженець Росії, працював в Україні разом із Марченко у талант-шоу "Україна має талант", був лінійним продюсером шоу.
Нагадуємо, Марченко виїхала з України перед повномасштабним вторгненням РФ – 18 лютого 2022 року. У лютому 2023 в СБУ заявили про повідомлення Марченко підозри за статтею "фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території" (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). Її оголосили в розшук 11 квітня 2023 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може,якийсь аналог сватів зніматимуть ?
тут нічого нового - люди "великого мистецтва"
завжди знайдуть спільну тему за двома-тьома дорогами..
У тебе язик повертається називати той обмін у лапках ? Медведчука і 55 орків обміняли на 215 українських бійців, серед яких половина-азовці.
новина за зрадника і його шмару, відкрившу "галівут" на кацапії.
****** шмари подав позов до українського суду за незаконне позбавлення його українського громадянства і мандату депутата України.
суд прийняв до проізводства і, глядячи на бубу і стефана,
щось мені смутно підсказує, що він тей суд виграє.
що саме не подобається?
Для початку: "подав позов до українського суду за незаконне позбавлення його українського громадянства" - знайди будь-ласка цi слова в текстi новини.
це була ваша перша новинa яку ви прочитали?
не смішить вже, бо ваша "какаю рaзніцею" вже втомила...
И да, я увидел новость - спросил зачем она здесь. Потому что мне, как и остальным вменяемым украинцам абсолютно пофигу что там делает подстилка в РФии.
Мне важнее сколько с военного бюджета уйдет на з\п Кирюше Тимошенко.
зауглив би за позов мертветчюка..
ні, не спроможно-лінивий...
а і правда - на зуя?
А по факту якщо тобі не подобається новина на сайті то можеш знайти собі інший сайт. Думаю напрямок ти зрозумів.
дуже "корисна" новина