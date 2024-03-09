УКР
Дружина Медведчука Марченко відкрила у РФ кіностудію, - ЗМІ

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко стала власницею компанії в Росії, що займається виробництвом кінофільмів. Її очолив лінійний продюсер талант-шоу "Україна має талант" Олексій Басманов.

Про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Відповідно до даних із реєстру юридичних осіб РФ, восени 2023 року було зареєстровано компанію "Вервица Фильм", профіль діяльності – виробництво кінофільмів, відеофільміві телевізійних програм, а в лютому 2024 року компанія зареєструвала домен vervica-film.ru (поки що неактивний).

Засновниками компанії є російське АО "Ренессанс" (99,99%) та громадянин РФ Басманов Олексій Сергійович (0,01%). Віктор Медведчук вказував у своїй декларації, що бенефіціарною власницею АО "Ренессанс" є його дружина Оксана Марченко. Ця ж компанія досі фігурує серед засновників інших структур подружжя у Росії, зокрема у нафтовидобувній компанії "НЗНП Трейд", що освоює Гавриківське родовище у Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Олексій Басманов – уродженець Росії, працював в Україні разом із Марченко у талант-шоу "Україна має талант", був лінійним продюсером шоу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Медведчук хоче повернути громадянство України, депутатський мандат та скасувати санкції: подав одразу кілька позовів до Верховного суду України, - ЗМІ

Нагадуємо, Марченко виїхала з України перед повномасштабним вторгненням РФ – 18 лютого 2022 року. У лютому 2023 в СБУ заявили про повідомлення Марченко підозри за статтею "фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території" (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). Її оголосили в розшук 11 квітня 2023 року.

Все добре у них.Марченко досі володіє часткою медіа компанііі(1+1,та інші).Медведчука "обміняли",як зрадника без попереднього засудження з судом.(зато засудили Пашинського швидше ніж працювали сталінські тройкі).Зараз Медведчук через суди прагне повернення мандату,компенсаціі ущерба і звинувачує УВАГА-"режим Зеленського".Некажу вже про Портнова,з якого зняли усі звинувачення."Патріоти" керують.
09.03.2024 04:18
Гутують тепле місце для одного відомого кінопродюсера).Тепер Андрію Борисовичу є куди тікати,і це навіть не Ростов).
09.03.2024 02:52
Певно,це стьоб над одним відомим президентом ,який мав кінобізнес в РФ,і нібито його закрив 😉
Може,якийсь аналог сватів зніматимуть ?
09.03.2024 01:55
Певно,це стьоб над одним відомим президентом ,який мав кінобізнес в РФ,і нібито його закрив 😉
Може,якийсь аналог сватів зніматимуть ?
09.03.2024 01:55
порно версію сватів хіба що
09.03.2024 06:11
А чому стьоб. Це саме Медведчуки "підняли" Зелю після того, як він розісрався з Масляковим. Скоріше за все, він і є партнером, чи старшим партнером у проекті Коломойського "Буратіно". Так все складається, бо сам Коломойський навряд чи взявся б за це.
09.03.2024 08:22
"В 2004 році так званий "путін-мейкер" Глєб Павловський назвав мене "блокбастер-фюрером Помаранчевої революції" через наш проект "Веселі яйця". Тоді навіть у інтерв'ю він озвучував питання, а чому проросійські сили не роблять нічого подібного для своїх інтересів, свого контрпродукту? І тоді Віктор Медведчук дослухався до цих слів і у березні 2005 запросив редакторську групу "95 кварталу", яка тоді працювала у КВК у Москві", - розповів Чекалкин.
09.03.2024 09:54
Лєнка приміряла нову цибулю.. - як вам?

09.03.2024 09:53
Траурна ? Коли вже, бо зачекалися ..
09.03.2024 15:18
Суд повинен розглянути справу Медведчука лише у випадку коли він особисто заявиться в Київ. Тоді знову поторгуємось з "кумом".
09.03.2024 01:57
Ролики Марченко часто попадалися останнім часом на Ютуб з поміткою "реклама"
09.03.2024 02:03
А хіба десь може бути погано "хазяям життя"?

09.03.2024 02:07
Гутують тепле місце для одного відомого кінопродюсера).Тепер Андрію Борисовичу є куди тікати,і це навіть не Ростов).
09.03.2024 02:52
Майстрів розмовного жанру теж хоч відбавляй
09.03.2024 04:13
студію турецького порно ?
09.03.2024 03:45
і в "президента України" на кацапiї кіностудяха яка не яка є....
тут нічого нового - люди "великого мистецтва"
завжди знайдуть спільну тему за двома-тьома дорогами..
09.03.2024 04:14
Все добре у них.Марченко досі володіє часткою медіа компанііі(1+1,та інші).Медведчука "обміняли",як зрадника без попереднього засудження з судом.(зато засудили Пашинського швидше ніж працювали сталінські тройкі).Зараз Медведчук через суди прагне повернення мандату,компенсаціі ущерба і звинувачує УВАГА-"режим Зеленського".Некажу вже про Портнова,з якого зняли усі звинувачення."Патріоти" керують.
09.03.2024 04:18
Не треба з Медведчука на Пашинського зістрибувати. Був би ти людиною, ех...
09.03.2024 07:40
А оте "слухав" Вам не нагадує "брата вбив і з'їв"? Чомусь Вам не трапилось послухати як він на початку війни "вирвав" з під обстрілу наші ракети, без яких хто зна що було б і послухати, що про нього говорять наші виробники зброї.
09.03.2024 08:28
Дебіл,як що не Пашинський з своїми людьми у 2014 після "побегу янека" не взяв би под охорону будівлю ради і недопустив захвату натовпом,подстрекаємого провокаторами і гебньой то украіни б вже небуло.На той момент рада була єдиним органом легетімності.Не допомоглиб не штати ні добробати.
09.03.2024 08:43
"Медведчука "обміняли""
У тебе язик повертається називати той обмін у лапках ? Медведчука і 55 орків обміняли на 215 українських бійців, серед яких половина-азовці.
09.03.2024 10:21
Цього жмура слід було б поцілити в дупу гімняною кулею. Другим пострілом треба було б чпокнути його курвячу бабу...
09.03.2024 04:25
для порно їб.ло потвори підходить, буде головною "зп.здою"
09.03.2024 05:09
Щира україночка.
09.03.2024 05:33
А НАМ ЭТО НАХЯ ЗНАТЬ !? ЛУЧШЕ Б ПРЕДПОЛОЖИЛИ ДЛЯ ЧЕГО ОНА ТАКОЙ СВИСТОК СДЕЛАЛА !?)
09.03.2024 05:42
Так поїдь у рашку і зпитай,можеш ще ї помацати.
09.03.2024 05:47
пластика змінила її не невпізнаності, це дійсно. Для чого? Щоб не знайшли, коли під чужим ім'ям осяде десь на островах.
09.03.2024 08:27
А чому Вам не цікаво знати про партнерів нашого президента і про авторів проекту " Буратіно"?
09.03.2024 08:31
зустріла вашу тетку Секлету, Проня Прокоповна, так от она просила передати вам, шо ви падлюка.
09.03.2024 05:47
Зачем это здесь?
09.03.2024 06:00
що саме не подобається?
новина за зрадника і його шмару, відкрившу "галівут" на кацапії.
****** шмари подав позов до українського суду за незаконне позбавлення його українського громадянства і мандату депутата України.
суд прийняв до проізводства і, глядячи на бубу і стефана,
щось мені смутно підсказує, що він тей суд виграє.
що саме не подобається?
09.03.2024 06:15
Ну й каша в тебе в головi.

Для початку: "подав позов до українського суду за незаконне позбавлення його українського громадянства" - знайди будь-ласка цi слова в текстi новини.
09.03.2024 06:24
а ви тільки по цій новині орієтуєтеся?
це була ваша перша новинa яку ви прочитали?
не смішить вже, бо ваша "какаю рaзніцею" вже втомила...
09.03.2024 06:28
Если тебя что-то здесь утомило - можешь просто сюда не заходить.
И да, я увидел новость - спросил зачем она здесь. Потому что мне, как и остальным вменяемым украинцам абсолютно пофигу что там делает подстилка в РФии.

Мне важнее сколько с военного бюджета уйдет на з\п Кирюше Тимошенко.
09.03.2024 07:20
і це мені каже матрьошик, який першу новину прочитав і по якій робить якісь висновки? - візьму до роздуму...
09.03.2024 07:31
не був би ідіотом, як не знаєш,
зауглив би за позов мертветчюка..
ні, не спроможно-лінивий...
а і правда - на зуя?
09.03.2024 07:42
Ну да.навіщо цікавитись чим займаються зрадники в росії? Це ж не вони мяко стелили москалям правда?
А по факту якщо тобі не подобається новина на сайті то можеш знайти собі інший сайт. Думаю напрямок ти зрозумів.
09.03.2024 07:45
Та він же не для цього тільки зареєструвався тут, щоб тепер йти. А подоляк що скаже? Їх же бистро банять і вони змушені знову й знову реєструватися і становляться новодєлами, які тільки втягують у розмову і отримують свої ******** за кількість реакцій на них. Для них характерно задавати дурні питання, стверджувати, що вони проти рашки, вимагати надати посилання, "какие твои доказательства", переводити розмову на іншу тему, аби тільки більше втягувати людей у діалог. У них оплата праці від зробленого.
09.03.2024 08:42
Для мене вже не буде великою несподіванкою якщо марченко відкриє кіностудію в Києві. Бо судячи з кількості пропагандистів мертведчука які зараз на тєлємарафоні і держ посадах, то складається таке враження, що мертведчук нікуди і не тікав з України. Його справа живе і процвітає завдяки найвеличнішомк вождю **********.
09.03.2024 06:49
Будуть мабуть порн0 знімати...
09.03.2024 06:53
Порностудію!
09.03.2024 06:57
Private tv.
09.03.2024 07:11
И, что? Кому ЭТО интересно?
09.03.2024 07:21
Партнерам Медведчука в Україні. А українцям - тому що партнери при владі.
09.03.2024 08:45
Х-фактор однако.
09.03.2024 07:48
будуть знімати Слуга народу 2 з Притулою
09.03.2024 07:50
Молодец все таки ее пластический хирург, такую морду ей создал, что глаз радуется
09.03.2024 08:08
Кому и кобыла - невеста (с)
09.03.2024 08:35
Якісь очі у Вас збоченці.
09.03.2024 08:46
09.03.2024 10:21
Это был саркастический кмментарий))
09.03.2024 10:33
Нагадує звичайний хабар "найвеличнішому" перед "мирними" переговорами
09.03.2024 08:26
Якби в Мертвечучки було хоч мінімальне відчуття гумору, то вона могла б назвати цю кіностудію "Кинокот", але в потвори не залишилось нічого людського окрім жадоби грошей.
09.03.2024 08:33
А пригадуєте як тодішній ген директор Г+Г Ткаченко, називав "порохоботами" всіх тих, хто виступав проти її кандидатури в якості ведучої на якомусь там популярному шоу ?
09.03.2024 08:45
Ну зрозуміло, що такий талант драматичної актриси і покаянної праведниці треба нести в маси. Там на расєє юродивих хватає, від глядачів відбою не буде. Вона там зі своїм образом «святої Магдалени-мучениці » бабла на стриже з скрєпних лохів, мама не горюй. Потвор
09.03.2024 08:46
Порностдию альмылдытдырбыр
09.03.2024 08:56
Хай Скабєєву бере не головні ролі!!! Кастинг вона вже пройшла.
09.03.2024 08:58
Кіностудія в рф- то прибутково і престижно. Президент підтвердить!
09.03.2024 09:03
відкрила.. і що ?
дуже "корисна" новина
09.03.2024 09:16
ціла кіностудія, що б знімати, як воно, нюхає та облизує, кістки з могил.
09.03.2024 09:51
Паломніца жи.
09.03.2024 10:20
ну и харя у нее..............по ходу приемная дочь лавролошадного ********...............................
09.03.2024 10:14
Паломніца не просто омолодилась, вона змінила зовнішність. Мабуть готувалась до ролі першої леді України та не склалось.
09.03.2024 10:19
Прхфесор Янукович вставив їй яічники мавпи.
09.03.2024 10:25
медвечук до сексу вже не годиться,хоч з мощами позажимається на публіку.
09.03.2024 11:23
...гниди.
09.03.2024 11:49
А почему бы и нет. Вон как на фото губки вытянула - вполне ещё молодая,чтобы попасть в одну из категорий порно,например : мамочки и зрелые.
09.03.2024 12:11
Для збоченців можливо.
09.03.2024 15:21
Ойо мамцю , яка вона страшна стала , баба Яга .
09.03.2024 15:20
 
 