Дружина Медведчука Марченко відкрила у РФ кіностудію, - ЗМІ

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко стала власницею компанії в Росії, що займається виробництвом кінофільмів. Її очолив лінійний продюсер талант-шоу "Україна має талант" Олексій Басманов.

Про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми".

Відповідно до даних із реєстру юридичних осіб РФ, восени 2023 року було зареєстровано компанію "Вервица Фильм", профіль діяльності – виробництво кінофільмів, відеофільміві телевізійних програм, а в лютому 2024 року компанія зареєструвала домен vervica-film.ru (поки що неактивний).

Засновниками компанії є російське АО "Ренессанс" (99,99%) та громадянин РФ Басманов Олексій Сергійович (0,01%). Віктор Медведчук вказував у своїй декларації, що бенефіціарною власницею АО "Ренессанс" є його дружина Оксана Марченко. Ця ж компанія досі фігурує серед засновників інших структур подружжя у Росії, зокрема у нафтовидобувній компанії "НЗНП Трейд", що освоює Гавриківське родовище у Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Олексій Басманов – уродженець Росії, працював в Україні разом із Марченко у талант-шоу "Україна має талант", був лінійним продюсером шоу.

Нагадуємо, Марченко виїхала з України перед повномасштабним вторгненням РФ – 18 лютого 2022 року. У лютому 2023 в СБУ заявили про повідомлення Марченко підозри за статтею "фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території" (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). Її оголосили в розшук 11 квітня 2023 року.