Украина смогла перехватить инициативу в Черном море, - представитель ВМС Плетенчук

море,чорне

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что сегодня Украина устанавливает свои условия ведения боевых действий в Черном море.

Об этом он заявил в эфире Еспресо, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня достаточно сложно прогнозировать, что нас ожидает в текущем году. Поскольку не следует списывать со счетов имеющийся корабельный состав вражеского Черноморского флота. Враг адаптируется к новым вызовам и реагирует на них. Соответственно, новые операции по уничтожению вражеского флота нам приходится планировать более подробно и слаженно", - объяснил Плетенчук.

По словам спикера ВМС ВСУ, сегодня Украина смогла перехватить инициативу в Черном море.

Читайте также: Госдеп США об уничтожении корабля "Сергей Котов": у украинцев имеются "сюрпризы в запасе"

"В общем, можем говорить о положительной тенденции наших действий в Черном море. В частности, можно констатировать, что инициатива сегодня на нашей стороне. В этом деле инициатива важна, поскольку появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий.

По состоянию на сейчас у нас это получается, но мы должны работать и дальше. Поскольку, по словам командующего ВМС ВСУ, каждое судно под военным флагом в Черном море для нас является законной целью", - добавил Плетенчук.

ВМС (1509) Черноморский флот РФ (1564) Черное море (1499) Плетенчук Дмитрий (178)
+3
09.03.2024 11:20 Ответить
+3
Про яку іниціативу йде мова ? Наші зерновози ходять вздовж узбережжя, не виходячи у відкрите міре. Бо там прилетить одразу ! По бубє. То про що оцей фацівець триндить ? Робіть все мовчки, як балтійські країни або Фінляндія. Результат побачимо - тоді трубіть у всі труби.
09.03.2024 11:37 Ответить
+3
Вячаслау Сiкора

@SIKORA_slava

Только что отписались с Таганрога. 20 точно разрывов. Хорошо прилетело по заводу и по аэродрому Центральный. Погибшие есть, а про поражение техники не написали. Пока горит...
09.03.2024 11:38 Ответить
Ше б зо 200 Шторм Шедл - Залужнии - шоб закріпити
09.03.2024 11:11 Ответить
ну, як що, це каже речник, то мабудь, так і є.
09.03.2024 11:11 Ответить
Россіянам флот теж не потрібен , бо Чорне море історически не їх, а українців. Бо це українці його відкопали разом з турками
09.03.2024 11:22 Ответить
Турків тоді ше не було - вони появились 500р назад розбивши Візантіиську імперію
09.03.2024 11:33 Ответить
🤣🤣🤣 так
09.03.2024 12:46 Ответить
09.03.2024 11:20 Ответить
Невже з Чорного моря новоросійськ обстрілюємо?
показать весь комментарий
09.03.2024 11:23 Ответить
У Таганрозі десятки БПЛА атакували авіазавод [09.03.2024]
https://www.youtube.com/watch?v=o5kKAFwQNHY
09.03.2024 22:29 Ответить
Ні про що.
09.03.2024 11:24 Ответить
09.03.2024 11:37 Ответить
09.03.2024 11:38 Ответить
Кажуть там в*бали Літачок А50 який стояв не ремонти
09.03.2024 11:39 Ответить
червоними труселями із 5-ти річним балдибілдерством, підОПозедент і Ердогана зараз залякає до хронічного ікання в протоці.
09.03.2024 12:04 Ответить
Тим не менш, треба продовжувати думати над тим, як вдосконалити засоби ураження, адже кацапня вчиться і робить висновки, тому рано чи пізно, але вони щось придумають, аби захистити свої корита від дронів.
09.03.2024 12:26 Ответить
Дрони це майбутнє військових конфліктів... а якщо ще АІ, вдосконалять та батереї.... РЕБ та ППО стануть неефективними... то фантастичні апокаліптичні фільми стануть реальністю...

Уже зараз є робочі моделі бойових мінідронів які вміють атакувати роями, розроблені для знешкодження терористів... єдина ще перешкода для їх масового використання що вони можуть атакувати помилково цивільних... а так один розбиває вікно пострілом інші штурмують за ним... п..ц причому вони обмінюються даними і в них секторна розбивка атаки як в спеців
09.03.2024 12:56 Ответить
Яка там ініціатива!??
11 загиблих воїнів ССО в непродуманій операції, це ініціатива??
09.03.2024 13:02 Ответить
Це трішки не з тієї опери, вам не здається? Ще дрони по Одесі з моря залітають. Це також сюди пришиєте?
показать весь комментарий
09.03.2024 13:08 Ответить
 
 