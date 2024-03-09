Украина смогла перехватить инициативу в Черном море, - представитель ВМС Плетенчук
Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что сегодня Украина устанавливает свои условия ведения боевых действий в Черном море.
Об этом он заявил в эфире Еспресо
"Сегодня достаточно сложно прогнозировать, что нас ожидает в текущем году. Поскольку не следует списывать со счетов имеющийся корабельный состав вражеского Черноморского флота. Враг адаптируется к новым вызовам и реагирует на них. Соответственно, новые операции по уничтожению вражеского флота нам приходится планировать более подробно и слаженно", - объяснил Плетенчук.
По словам спикера ВМС ВСУ, сегодня Украина смогла перехватить инициативу в Черном море.
"В общем, можем говорить о положительной тенденции наших действий в Черном море. В частности, можно констатировать, что инициатива сегодня на нашей стороне. В этом деле инициатива важна, поскольку появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий.
По состоянию на сейчас у нас это получается, но мы должны работать и дальше. Поскольку, по словам командующего ВМС ВСУ, каждое судно под военным флагом в Черном море для нас является законной целью", - добавил Плетенчук.
