Защищая Украину, погибли еще два воина Грузинского легиона

Выполняя боевые задания на войне против России, погибли два бойца Грузинского легиона – Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Грузинского легиона.

"При выполнении боевых задач на передовой погибли бойцы Грузинского Легиона - Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили. Грузинский Легион выражает соболезнования семьям погибших. Героям слава!", - говорится в сообщении.

Фото: добровольцы из Грузии (facebook.com/GeorgianNationalLegion)

Добровольцы из Грузии на войне в Украине

В 2023 году в Грузии был создан фонд поддержки "Грузинского легиона", воюющего в Украине против российских захватчиков.

По состоянию на октябрь 2023 года в боях за Украину погибли более 50 бойцов легиона.

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск 100 граждан Грузии, воевавших или воюющих на стороне Украины против России.