Защищая Украину, погибли еще два воина Грузинского легиона

свічка,свіча

Выполняя боевые задания на войне против России, погибли два бойца Грузинского легиона – Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Грузинского легиона.

"При выполнении боевых задач на передовой погибли бойцы Грузинского Легиона - Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили. Грузинский Легион выражает соболезнования семьям погибших. Героям слава!", - говорится в сообщении.

Загиблі добровольці з Грузії
Фото: добровольцы из Грузии (facebook.com/GeorgianNationalLegion)

Добровольцы из Грузии на войне в Украине

В 2023 году в Грузии был создан фонд поддержки "Грузинского легиона", воюющего в Украине против российских захватчиков.

По состоянию на октябрь 2023 года в боях за Украину погибли более 50 бойцов легиона.

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск 100 граждан Грузии, воевавших или воюющих на стороне Украины против России.

Героям Слава !
Дякуємо, браття🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇺🇦🇺🇦🇺🇦😭
Прийми, Господи, світлі душі воїнів Нодара та Георгія до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
Дякуємо, браття🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇺🇦🇺🇦🇺🇦😭
10.03.2024 16:35
Героям Слава !
10.03.2024 16:45
Прийми, Господи, світлі душі воїнів Нодара та Георгія до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
10.03.2024 17:39
Низько вклоняємося воїнам....
10.03.2024 18:10
Geroyam Slava ! Svitla Pam'yat'...🙏
10.03.2024 18:21
Вдячність, Слава і Пам'ять!
10.03.2024 18:28
10.03.2024 18:28
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
10.03.2024 19:25
С.У.М.
10.03.2024 19:26
Дякуємо побратимам з Грузії, за їх допомогу Україні!
От тому в лихі години ми затяті й вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті» Тарас Шевченко
10.03.2024 19:26 Ответить
 
 