Защищая Украину, погибли еще два воина Грузинского легиона
Выполняя боевые задания на войне против России, погибли два бойца Грузинского легиона – Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Грузинского легиона.
"При выполнении боевых задач на передовой погибли бойцы Грузинского Легиона - Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили. Грузинский Легион выражает соболезнования семьям погибших. Героям слава!", - говорится в сообщении.
Добровольцы из Грузии на войне в Украине
В 2023 году в Грузии был создан фонд поддержки "Грузинского легиона", воюющего в Украине против российских захватчиков.
По состоянию на октябрь 2023 года в боях за Украину погибли более 50 бойцов легиона.
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск 100 граждан Грузии, воевавших или воюющих на стороне Украины против России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
От тому в лихі години ми затяті й вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті» Тарас Шевченко