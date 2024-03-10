УКР
Захищаючи Україну, загинули ще двоє воїнів Грузинського легіону

Виконуючи бойові завдання на війні проти Росії, загинули двоє бійців Грузинського легіону – Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку Грузинського легіону.

"Під час виконання бойових завдань на передовій загинули бійці Грузинського Легіону - Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі. Грузинський Легіон висловлює співчуття родинам загиблих. Героям слава!", - ідеться в дописі.

Загиблі добровольці з Грузії
Фото: добровольці з Грузії (facebook.com/GeorgianNationalLegion)

Добровольці з Грузії на війні в Україні

У 2023 році в Грузії створили фонд на підтримку "Грузинського легіону", який воює в Україні проти російських загарбників.

Станом на жовтень  2023 року в боях за Україну загинули вже понад 50 бійців легіону.

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило у розшук 100 громадян Грузії, які воювали або воюють на боці України проти Росії.

Героям Слава !
10.03.2024 16:35 Відповісти
Дякуємо, браття🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇺🇦🇺🇦🇺🇦😭
10.03.2024 16:31 Відповісти
Прийми, Господи, світлі душі воїнів Нодара та Георгія до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
10.03.2024 16:45 Відповісти
