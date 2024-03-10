Захищаючи Україну, загинули ще двоє воїнів Грузинського легіону
Виконуючи бойові завдання на війні проти Росії, загинули двоє бійців Грузинського легіону – Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку Грузинського легіону.
"Під час виконання бойових завдань на передовій загинули бійці Грузинського Легіону - Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі. Грузинський Легіон висловлює співчуття родинам загиблих. Героям слава!", - ідеться в дописі.
Добровольці з Грузії на війні в Україні
У 2023 році в Грузії створили фонд на підтримку "Грузинського легіону", який воює в Україні проти російських загарбників.
Станом на жовтень 2023 року в боях за Україну загинули вже понад 50 бійців легіону.
Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило у розшук 100 громадян Грузії, які воювали або воюють на боці України проти Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
От тому в лихі години ми затяті й вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті» Тарас Шевченко