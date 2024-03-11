Войска РФ нанесли два удара по Запорожскому району
Днем 11 марта оккупанты ударили по Запорожскому району, взрывы слышали в Запорожье.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что россияне нанесли два удара по Запорожскому району. Взрывы были слышны и в самом Запорожье. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил Федоров.
Пока никаких подробностей об обстреле нет.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Більшість підтримують те що Ви робите, продовжуйте будь-ласка