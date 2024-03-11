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Войска РФ нанесли два удара по Запорожскому району

ракета

Днем 11 марта оккупанты ударили по Запорожскому району, взрывы слышали в Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что россияне нанесли два удара по Запорожскому району. Взрывы были слышны и в самом Запорожье. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил Федоров.

Пока никаких подробностей об обстреле нет.

Также читайте: Оккупанты нанесли 225 ударов по Запорожской области, под огнем оказались 9 городов и сел

Автор: 

Запорожье (2674) обстрел (27652) Запорожская область (3168)


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11.03.2024 13:00 Ответить
Хоч один приклад за всю історію людства де цій псалом спрацював
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11.03.2024 13:08 Ответить
Белгород, воронежська область.
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11.03.2024 13:26 Ответить
не звертайте уваги на грубіянів
Більшість підтримують те що Ви робите, продовжуйте будь-ласка
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11.03.2024 13:31 Ответить
село Петропавлівка Острогозького району Воронезької області
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11.03.2024 14:25 Ответить
 
 