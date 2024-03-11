Войска РФ нанесли два удара по Запорожскому району

Днем 11 марта оккупанты ударили по Запорожскому району, взрывы слышали в Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что россияне нанесли два удара по Запорожскому району. Взрывы были слышны и в самом Запорожье. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил Федоров.

Пока никаких подробностей об обстреле нет.

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