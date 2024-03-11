УКР
Війська РФ завдали двох ударів по Запорізькому району

ракета

Вдень 11 березня окупанти вдарили по Запорізькому району, вибухи чули у Запоріжжі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно росіяни нанесли два удари по Запорізькому району. Вибухи було чути і у самому Запоріжжі. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється", - зазначив Федоров.

Наразі жодних подробиць щодо обстрілу немає.

11.03.2024 13:00 Відповісти
Хоч один приклад за всю історію людства де цій псалом спрацював
11.03.2024 13:08 Відповісти
Белгород, воронежська область.
11.03.2024 13:26 Відповісти
не звертайте уваги на грубіянів
Більшість підтримують те що Ви робите, продовжуйте будь-ласка
11.03.2024 13:31 Відповісти
село Петропавлівка Острогозького району Воронезької області
11.03.2024 14:25 Відповісти
 
 