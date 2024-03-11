Війська РФ завдали двох ударів по Запорізькому району
Вдень 11 березня окупанти вдарили по Запорізькому району, вибухи чули у Запоріжжі.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно росіяни нанесли два удари по Запорізькому району. Вибухи було чути і у самому Запоріжжі. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється", - зазначив Федоров.
Наразі жодних подробиць щодо обстрілу немає.
Більшість підтримують те що Ви робите, продовжуйте будь-ласка