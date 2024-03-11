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Новости Война
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Рашисты ударили по окрестностям Дергачей на Харьковщине

вибух

Российские оккупационные войска нанесли два удара по окрестностям Дергачей на Харьковщине.

Об этом сообщил глава ГВА Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг нанес два удара по окрестностям Дергачей. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27652) Харьковщина (5577)


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11.03.2024 13:10 Ответить
 
 