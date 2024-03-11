Рашисты ударили по окрестностям Дергачей на Харьковщине
Российские оккупационные войска нанесли два удара по окрестностям Дергачей на Харьковщине.
Об этом сообщил глава ГВА Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг нанес два удара по окрестностям Дергачей. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий11.03.2024 13:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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