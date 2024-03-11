Рашисти вдарили по околицях Дергачів на Харківщині

Російські окупаційні війська завдали двох ударів по околицях Дергачів на Харківщині.

Про це повідомив глава МВА В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав двох ударів по околицях Дергачів. Інформація щодо постраждалих та руйнувань з'ясовується", - йдеться в повідомленні.

