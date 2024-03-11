Подразделение ГУР МО просит помочь с денежными средствами на приобретение автомобиля!

Подразделение Главного управления разведки Минобороны просит помочь со сбором средств на автомобиль.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Достойные люди из подразделения ГУР МО собирают средства на автомобиль", - написал журналист.

Цель: 500 000 ₴

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