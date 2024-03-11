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Новости Война
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Подразделение ГУР МО просит помочь с денежными средствами на приобретение автомобиля

розвідка,гур

Подразделение Главного управления разведки Минобороны просит помочь со сбором средств на автомобиль.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Достойные люди из подразделения ГУР МО собирают средства на автомобиль", - написал журналист.

🎯 Цель: 500 000 ₴

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5375 4112 1694 0002

пост Бутусова

Автор: 

авто (4219) Бутусов Юрий (4381) ГУР (455)


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Топ комментарии
+17
Якщо у нас такі підпозділи, як ГУР збирають на авто, то це вже сором!
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11.03.2024 19:12
+16
З великою повагою до воїнів, але трішки дивно, адже ГУР напряму підпорядковане президенту / єрмаку, то вже совість майте можновладці і забезпечте своїм коштом ці підрозділи для виконання спецзавдань !
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11.03.2024 19:13
+15
Зелені, вам не соромно за таке????
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11.03.2024 19:10
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Правила форума Совет форумчан
Це серйозно, зайдіть у гламурний нічний кабак, і відразу зберете на 5 авто.
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11.03.2024 19:06 Ответить
+++
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11.03.2024 19:10 Ответить
по Межигігськи на Подолі най пройдуться в п*ятницю і назбирають на 5 БТРів легко
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11.03.2024 19:46 Ответить
Це як?!!!

МО мае військовий бюджет, він не завжди виконуються, а вони не можуть « перебросили гроші в однієї статті на другу»

та збирае гроші у населення?

Я вже не кажу, що Умеров долоровий міліонер…
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11.03.2024 20:41 Ответить
Нехай КИРИЛКО Тимошенко відстигне не ДЕРЬМАКУ за нове призначення , а подарує це авто , в ньогодуже шикарний автопарк намародерен
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11.03.2024 21:04 Ответить
В том "гламурном нічном кабаке" такие гуляют, что потом за наезд по бесприделу придется за 5 вернуть и 5 по претензии доплатить.
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11.03.2024 21:00 Ответить
від кулі не відкупишся
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12.03.2024 07:02 Ответить
підсобив
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11.03.2024 19:07 Ответить
Зелені, вам не соромно за таке????
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11.03.2024 19:10 Ответить
Помоєму це "біла гарячка"
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11.03.2024 19:11 Ответить
зелена.
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11.03.2024 22:30 Ответить
Якщо у нас такі підпозділи, як ГУР збирають на авто, то це вже сором!
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11.03.2024 19:12 Ответить
Сором. Брали би приклад с ЦРУ США. Постачали би до мордору сотни тисяч мільярдів фальшивих карбованців фабричного виготовлення. Самоскидами та ешелонами героїн і метамфетамін. Заробляли би гроші на таємні операції. На диверсії та ліквідації. Співпрацювали та вербували ватажків незаконних озброєних формувань. Особливо регіональних та етнічних. Продавали би їм автоматичну стрілецьку зброю та набої, ПЗРК, ПТРК. Щоб сформувати з них добре озброєні, дисципліновані і законспіровані осередки сепаратистського руху, що розвалять кацапостан. А вони автомобіль просять.
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11.03.2024 20:15 Ответить
Про "Иран - контрас" напоминаете? Вспомните про донецкие "Кольчуги" которые Кучме третего/второго срока стоили
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11.03.2024 21:10 Ответить
Всю жизнь занимались, один раз попались. Издержки профессии.

Кучме третьего срока стоили два его предыдущих никчемных срока.
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11.03.2024 21:20 Ответить
Кучме третий срок перекрыл скандал с возможной продажей ПВО Ираку.
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11.03.2024 21:57 Ответить
Шо за ахинея? Кучма всех 3***** просто. А про "Кольчуги" к 2005 году все нафиг забыли даже на западе. А у нас на них болт и в 2002 ложили. Да и вообще и скандала по сути не было. Кто-то где-то сказал, но никто никому ничего не продал.
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11.03.2024 22:13 Ответить
хиба в нас можно на третій термін?
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12.03.2024 07:08 Ответить
Третий это второй.
Была принята конституция, и было предложение считать не от забора начала а от неё
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12.03.2024 10:31 Ответить
для цього треба бути професіоналом
акщо хотіли би то вже ***** б вбили давно
на крайняк оголосили винагороду для початку
усіб скинулись на таке, але...
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12.03.2024 07:05 Ответить
З великою повагою до воїнів, але трішки дивно, адже ГУР напряму підпорядковане президенту / єрмаку, то вже совість майте можновладці і забезпечте своїм коштом ці підрозділи для виконання спецзавдань !
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11.03.2024 19:13 Ответить
Бурданов, ти де?! Твоїм підлеглим потрібні колеса! Дай грошей, курво, чи хоч у ґоґі попроси!
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11.03.2024 19:13 Ответить
Буданова не беспокоить, операция в Судане ( Мозамбике, еще х+у знает где).
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11.03.2024 19:17 Ответить
Протягом січня-лютого 2024 року на митниці виявили 1511 порушень митних правил на суму 4,2 млрд грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3478051
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11.03.2024 19:14 Ответить
Зі всією повагою, але збирає не Бутусов. А хтось, про кого навіть у статті немає інфи. За посиланнями Бутусова завжди хоть щось донила..але тут..
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11.03.2024 19:16 Ответить
Ета полноє падєніє нравав
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11.03.2024 19:17 Ответить
Нєт, єта полний пі@дєц!..
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11.03.2024 19:21 Ответить
"мудрий нарід" в екстазі (вищий ступінь захвату, наснаги, інколи переходить в несамовитість).
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11.03.2024 19:27 Ответить
"Мудрий нарід" навіть не підозрює, що на нього очикує в найближчому майбутньому!
Але ж стерпить, хоч і не весь, частково...
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11.03.2024 19:31 Ответить
Дурні повинні страждати, допоки не порозумнішають.
Це якийсь сюрреалізм, збочення, шизофренія держави, да такого взагалі бути неможе - ГУР збирає гроші.
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11.03.2024 19:38 Ответить
Тільки дурні нажаль ніколи не розумнішають. І з часом навіть стають дурніші і агресивніші.
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11.03.2024 20:07 Ответить
Самє ЗеУБЛЮДКИ купують по 700 000 $ люксові авто , а для ЗСУ, як завжди не на часі
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11.03.2024 21:08 Ответить
Ета какойта пазор.
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11.03.2024 19:33 Ответить
Хоть поржем - ГУР збирать гроші на авто.
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11.03.2024 19:19 Ответить
З язика зняли.
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11.03.2024 19:24 Ответить
Може вийти гарна реприза для 95-го квартала! Ой як смішно буде, смішніше чим "сіськадовська"!
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11.03.2024 19:25 Ответить
І бєлий флаґ пєрєгаворав, как папаня рімскій завєщал!
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11.03.2024 19:27 Ответить
У этих попросите
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11.03.2024 19:36 Ответить
Ета сіроти
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11.03.2024 19:40 Ответить
Возле ВР есть автомобили ... Слуги Народа должны помогать Народу ... Или они по понятиям живут , как сказал их вожак ,, ... Я ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН ... ,,
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11.03.2024 19:41 Ответить
Тимошенко Кирило Владленович, Заступник Керівника Офісу Президента України, не бажаєш подарувати хлопцям вкрадений тобою новенький позашляховик Chevrolet Tahoe від американської компанії General Motors?
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11.03.2024 19:41 Ответить
Бюджет ГУР МО.
2023- 11,6 млрд грн + (додаткове фінансування).
2024- 18,1 млрд.
Плюс постійні збори на сотні мільйонів гривень.
Може жірний Будьоний зменшить апетити,та почне забезпечувати своїх бійців ?
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11.03.2024 19:47 Ответить
А чим же він буде за пойоб з ґоґі розраховуватися? Маша ж не потерпить!
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11.03.2024 20:05 Ответить
От нехай МО своєму ГУРу і забезпечує... Бабло за яйця і куртки вже за кордон вивезли, наволоч? Підозрюю, що існує розвод лохів на грошву під виглядом дійсно вкрай необхідного доната.
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11.03.2024 20:18 Ответить
Отам вже тимошенко у мо - всі питання до нього та зеленої шикси.
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11.03.2024 20:08 Ответить
Это цирк,гур,перданов,ау.
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11.03.2024 20:18 Ответить
Звиздьож Буданова, та зйомки пафосних піарних фільмів на часі, а на авто коштів не знайшлося?
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11.03.2024 20:31 Ответить
А що,буданга вже не має на чому катати ***** швили?
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11.03.2024 20:35 Ответить
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11.03.2024 20:40 Ответить
анегдот? - веселий...про бранэпоєзд
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11.03.2024 20:41 Ответить
"Цель: 500 000 ₴" ?

Почему то вспомнились зарплаты многочисленных "великих менеджеров" , типа Наема или Лещенко в по 800 тысяч грн в месяц !

https://economics.segodnya.ua/economics/enews/uvolennyy-iz-ukroboronproma-nayem-otchitalsya-o-zarplate-v-3-milliona-griven-1524512.html
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11.03.2024 21:13 Ответить
Це жарт??? Буданов, ти що не можеш забезпечити свої підрозділи потрібними авто??? Чесно кажучи це якийсь треш, хоч і Бутусов підписався!!!
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11.03.2024 21:17 Ответить
> Подразделение ГУР МО просит помочь с денежными средствами на приобретение автомобиля!

Вы только ВСЛУШАЙТЕСЬ! 2 год войны, миллиарды на ремонт дорог, брусчатка. Х5 у прокуроров (все же помнят новость?).

И тут ГУР собирает на автомобиль... А еще ВСУ собирает у волонтеров на экскаваторы - копать траншеи.

Занавес.

Уважаемый глава разведки, президент, глава МО, глава ОП - вам самим не странно читать такие новости?
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12.03.2024 00:05 Ответить
 
 