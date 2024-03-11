Подразделение ГУР МО просит помочь с денежными средствами на приобретение автомобиля
Подразделение Главного управления разведки Минобороны просит помочь со сбором средств на автомобиль.
Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Достойные люди из подразделения ГУР МО собирают средства на автомобиль", - написал журналист.
Цель: 500 000 ₴
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МО мае військовий бюджет, він не завжди виконуються, а вони не можуть « перебросили гроші в однієї статті на другу»
та збирае гроші у населення?
Я вже не кажу, що Умеров долоровий міліонер…
Кучме третьего срока стоили два его предыдущих никчемных срока.
Была принята конституция, и было предложение считать не от
забораначала а от неё
акщо хотіли би то вже ***** б вбили давно
на крайняк оголосили винагороду для початку
усіб скинулись на таке, але...
Але ж стерпить, хоч і не весь, частково...
Це якийсь сюрреалізм, збочення, шизофренія держави, да такого взагалі бути неможе - ГУР збирає гроші.
2023- 11,6 млрд грн + (додаткове фінансування).
2024- 18,1 млрд.
Плюс постійні збори на сотні мільйонів гривень.
Може жірний Будьоний зменшить апетити,та почне забезпечувати своїх бійців ?
Почему то вспомнились зарплаты многочисленных "великих менеджеров" , типа Наема или Лещенко в по 800 тысяч грн в месяц !
https://economics.segodnya.ua/economics/enews/uvolennyy-iz-ukroboronproma-nayem-otchitalsya-o-zarplate-v-3-milliona-griven-1524512.html
Вы только ВСЛУШАЙТЕСЬ! 2 год войны, миллиарды на ремонт дорог, брусчатка. Х5 у прокуроров (все же помнят новость?).
И тут ГУР собирает на автомобиль... А еще ВСУ собирает у волонтеров на экскаваторы - копать траншеи.
Занавес.
Уважаемый глава разведки, президент, глава МО, глава ОП - вам самим не странно читать такие новости?