Підрозділ ГУР МО просить допомогти з коштами на придбання автомобіля

Підрозділ Головного управління розвідки Міноборони просить допомогти із збором коштів на автомобіль.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Гідні люди з підрозділу ГУР МО збирають кошти на автомобіль", - написав журналіст.

🎯 Ціль: 500 000 ₴

🔗Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/9PY1ii9s6L

💳Номер картки банки

5375 4112 1694 0002

пост Бутусова

авто (6331) Бутусов Юрій (3642) ГУР (644)
Топ коментарі
+17
Якщо у нас такі підпозділи, як ГУР збирають на авто, то це вже сором!
11.03.2024 19:12 Відповісти
11.03.2024 19:12 Відповісти
+16
З великою повагою до воїнів, але трішки дивно, адже ГУР напряму підпорядковане президенту / єрмаку, то вже совість майте можновладці і забезпечте своїм коштом ці підрозділи для виконання спецзавдань !
11.03.2024 19:13 Відповісти
11.03.2024 19:13 Відповісти
+15
Зелені, вам не соромно за таке????
11.03.2024 19:10 Відповісти
11.03.2024 19:10 Відповісти
Це серйозно, зайдіть у гламурний нічний кабак, і відразу зберете на 5 авто.
11.03.2024 19:06 Відповісти
11.03.2024 19:06 Відповісти
+++
11.03.2024 19:10 Відповісти
11.03.2024 19:10 Відповісти
по Межигігськи на Подолі най пройдуться в п*ятницю і назбирають на 5 БТРів легко
11.03.2024 19:46 Відповісти
11.03.2024 19:46 Відповісти
Це як?!!!

МО мае військовий бюджет, він не завжди виконуються, а вони не можуть « перебросили гроші в однієї статті на другу»

та збирае гроші у населення?

Я вже не кажу, що Умеров долоровий міліонер…
11.03.2024 20:41 Відповісти
11.03.2024 20:41 Відповісти
Нехай КИРИЛКО Тимошенко відстигне не ДЕРЬМАКУ за нове призначення , а подарує це авто , в ньогодуже шикарний автопарк намародерен
11.03.2024 21:04 Відповісти
11.03.2024 21:04 Відповісти
В том "гламурном нічном кабаке" такие гуляют, что потом за наезд по бесприделу придется за 5 вернуть и 5 по претензии доплатить.
11.03.2024 21:00 Відповісти
11.03.2024 21:00 Відповісти
від кулі не відкупишся
12.03.2024 07:02 Відповісти
12.03.2024 07:02 Відповісти
підсобив
11.03.2024 19:07 Відповісти
11.03.2024 19:07 Відповісти
Зелені, вам не соромно за таке????
11.03.2024 19:10 Відповісти
11.03.2024 19:10 Відповісти
Помоєму це "біла гарячка"
11.03.2024 19:11 Відповісти
11.03.2024 19:11 Відповісти
зелена.
11.03.2024 22:30 Відповісти
11.03.2024 22:30 Відповісти
Якщо у нас такі підпозділи, як ГУР збирають на авто, то це вже сором!
11.03.2024 19:12 Відповісти
11.03.2024 19:12 Відповісти
Сором. Брали би приклад с ЦРУ США. Постачали би до мордору сотни тисяч мільярдів фальшивих карбованців фабричного виготовлення. Самоскидами та ешелонами героїн і метамфетамін. Заробляли би гроші на таємні операції. На диверсії та ліквідації. Співпрацювали та вербували ватажків незаконних озброєних формувань. Особливо регіональних та етнічних. Продавали би їм автоматичну стрілецьку зброю та набої, ПЗРК, ПТРК. Щоб сформувати з них добре озброєні, дисципліновані і законспіровані осередки сепаратистського руху, що розвалять кацапостан. А вони автомобіль просять.
11.03.2024 20:15 Відповісти
11.03.2024 20:15 Відповісти
Про "Иран - контрас" напоминаете? Вспомните про донецкие "Кольчуги" которые Кучме третего/второго срока стоили
11.03.2024 21:10 Відповісти
11.03.2024 21:10 Відповісти
Всю жизнь занимались, один раз попались. Издержки профессии.

Кучме третьего срока стоили два его предыдущих никчемных срока.
11.03.2024 21:20 Відповісти
11.03.2024 21:20 Відповісти
Кучме третий срок перекрыл скандал с возможной продажей ПВО Ираку.
11.03.2024 21:57 Відповісти
11.03.2024 21:57 Відповісти
Шо за ахинея? Кучма всех 3***** просто. А про "Кольчуги" к 2005 году все нафиг забыли даже на западе. А у нас на них болт и в 2002 ложили. Да и вообще и скандала по сути не было. Кто-то где-то сказал, но никто никому ничего не продал.
11.03.2024 22:13 Відповісти
11.03.2024 22:13 Відповісти
хиба в нас можно на третій термін?
12.03.2024 07:08 Відповісти
12.03.2024 07:08 Відповісти
Третий это второй.
Была принята конституция, и было предложение считать не от забора начала а от неё
12.03.2024 10:31 Відповісти
12.03.2024 10:31 Відповісти
для цього треба бути професіоналом
акщо хотіли би то вже ***** б вбили давно
на крайняк оголосили винагороду для початку
усіб скинулись на таке, але...
12.03.2024 07:05 Відповісти
12.03.2024 07:05 Відповісти
З великою повагою до воїнів, але трішки дивно, адже ГУР напряму підпорядковане президенту / єрмаку, то вже совість майте можновладці і забезпечте своїм коштом ці підрозділи для виконання спецзавдань !
11.03.2024 19:13 Відповісти
11.03.2024 19:13 Відповісти
Бурданов, ти де?! Твоїм підлеглим потрібні колеса! Дай грошей, курво, чи хоч у ґоґі попроси!
11.03.2024 19:13 Відповісти
11.03.2024 19:13 Відповісти
Буданова не беспокоить, операция в Судане ( Мозамбике, еще х+у знает где).
11.03.2024 19:17 Відповісти
11.03.2024 19:17 Відповісти
Протягом січня-лютого 2024 року на митниці виявили 1511 порушень митних правил на суму 4,2 млрд грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3478051
11.03.2024 19:14 Відповісти
11.03.2024 19:14 Відповісти
Зі всією повагою, але збирає не Бутусов. А хтось, про кого навіть у статті немає інфи. За посиланнями Бутусова завжди хоть щось донила..але тут..
11.03.2024 19:16 Відповісти
11.03.2024 19:16 Відповісти
Ета полноє падєніє нравав
11.03.2024 19:17 Відповісти
11.03.2024 19:17 Відповісти
Нєт, єта полний пі@дєц!..
11.03.2024 19:21 Відповісти
11.03.2024 19:21 Відповісти
"мудрий нарід" в екстазі (вищий ступінь захвату, наснаги, інколи переходить в несамовитість).
11.03.2024 19:27 Відповісти
11.03.2024 19:27 Відповісти
"Мудрий нарід" навіть не підозрює, що на нього очикує в найближчому майбутньому!
Але ж стерпить, хоч і не весь, частково...
11.03.2024 19:31 Відповісти
11.03.2024 19:31 Відповісти
Дурні повинні страждати, допоки не порозумнішають.
Це якийсь сюрреалізм, збочення, шизофренія держави, да такого взагалі бути неможе - ГУР збирає гроші.
11.03.2024 19:38 Відповісти
11.03.2024 19:38 Відповісти
Тільки дурні нажаль ніколи не розумнішають. І з часом навіть стають дурніші і агресивніші.
11.03.2024 20:07 Відповісти
11.03.2024 20:07 Відповісти
Самє ЗеУБЛЮДКИ купують по 700 000 $ люксові авто , а для ЗСУ, як завжди не на часі
11.03.2024 21:08 Відповісти
11.03.2024 21:08 Відповісти
Ета какойта пазор.
11.03.2024 19:33 Відповісти
11.03.2024 19:33 Відповісти
Хоть поржем - ГУР збирать гроші на авто.
11.03.2024 19:19 Відповісти
11.03.2024 19:19 Відповісти
З язика зняли.
11.03.2024 19:24 Відповісти
11.03.2024 19:24 Відповісти
Може вийти гарна реприза для 95-го квартала! Ой як смішно буде, смішніше чим "сіськадовська"!
11.03.2024 19:25 Відповісти
11.03.2024 19:25 Відповісти
І бєлий флаґ пєрєгаворав, как папаня рімскій завєщал!
11.03.2024 19:27 Відповісти
11.03.2024 19:27 Відповісти
У этих попросите
11.03.2024 19:36 Відповісти
11.03.2024 19:36 Відповісти
Ета сіроти
11.03.2024 19:40 Відповісти
11.03.2024 19:40 Відповісти
Возле ВР есть автомобили ... Слуги Народа должны помогать Народу ... Или они по понятиям живут , как сказал их вожак ,, ... Я ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН ... ,,
11.03.2024 19:41 Відповісти
11.03.2024 19:41 Відповісти
Тимошенко Кирило Владленович, Заступник Керівника Офісу Президента України, не бажаєш подарувати хлопцям вкрадений тобою новенький позашляховик Chevrolet Tahoe від американської компанії General Motors?
11.03.2024 19:41 Відповісти
11.03.2024 19:41 Відповісти
Бюджет ГУР МО.
2023- 11,6 млрд грн + (додаткове фінансування).
2024- 18,1 млрд.
Плюс постійні збори на сотні мільйонів гривень.
Може жірний Будьоний зменшить апетити,та почне забезпечувати своїх бійців ?
11.03.2024 19:47 Відповісти
11.03.2024 19:47 Відповісти
А чим же він буде за пойоб з ґоґі розраховуватися? Маша ж не потерпить!
11.03.2024 20:05 Відповісти
11.03.2024 20:05 Відповісти
От нехай МО своєму ГУРу і забезпечує... Бабло за яйця і куртки вже за кордон вивезли, наволоч? Підозрюю, що існує розвод лохів на грошву під виглядом дійсно вкрай необхідного доната.
11.03.2024 20:18 Відповісти
11.03.2024 20:18 Відповісти
Отам вже тимошенко у мо - всі питання до нього та зеленої шикси.
11.03.2024 20:08 Відповісти
11.03.2024 20:08 Відповісти
Это цирк,гур,перданов,ау.
11.03.2024 20:18 Відповісти
11.03.2024 20:18 Відповісти
Звиздьож Буданова, та зйомки пафосних піарних фільмів на часі, а на авто коштів не знайшлося?
11.03.2024 20:31 Відповісти
11.03.2024 20:31 Відповісти
А що,буданга вже не має на чому катати ***** швили?
11.03.2024 20:35 Відповісти
11.03.2024 20:35 Відповісти
11.03.2024 20:40 Відповісти
11.03.2024 20:40 Відповісти
анегдот? - веселий...про бранэпоєзд
11.03.2024 20:41 Відповісти
11.03.2024 20:41 Відповісти
"Цель: 500 000 ₴" ?

Почему то вспомнились зарплаты многочисленных "великих менеджеров" , типа Наема или Лещенко в по 800 тысяч грн в месяц !

https://economics.segodnya.ua/economics/enews/uvolennyy-iz-ukroboronproma-nayem-otchitalsya-o-zarplate-v-3-milliona-griven-1524512.html
11.03.2024 21:13 Відповісти
11.03.2024 21:13 Відповісти
Це жарт??? Буданов, ти що не можеш забезпечити свої підрозділи потрібними авто??? Чесно кажучи це якийсь треш, хоч і Бутусов підписався!!!
11.03.2024 21:17 Відповісти
11.03.2024 21:17 Відповісти
> Подразделение ГУР МО просит помочь с денежными средствами на приобретение автомобиля!

Вы только ВСЛУШАЙТЕСЬ! 2 год войны, миллиарды на ремонт дорог, брусчатка. Х5 у прокуроров (все же помнят новость?).

И тут ГУР собирает на автомобиль... А еще ВСУ собирает у волонтеров на экскаваторы - копать траншеи.

Занавес.

Уважаемый глава разведки, президент, глава МО, глава ОП - вам самим не странно читать такие новости?
12.03.2024 00:05 Відповісти
12.03.2024 00:05 Відповісти
 
 