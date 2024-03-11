Підрозділ ГУР МО просить допомогти з коштами на придбання автомобіля
Підрозділ Головного управління розвідки Міноборони просить допомогти із збором коштів на автомобіль.
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Гідні люди з підрозділу ГУР МО збирають кошти на автомобіль", - написав журналіст.
Ціль: 500 000 ₴
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/9PY1ii9s6L
Номер картки банки
5375 4112 1694 0002
Топ коментарі
+17 Дмитро Радченко #525447
показати весь коментар11.03.2024 19:12 Відповісти Посилання
+16 Валентина Горшкова #573991
показати весь коментар11.03.2024 19:13 Відповісти Посилання
+15 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар11.03.2024 19:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
МО мае військовий бюджет, він не завжди виконуються, а вони не можуть « перебросили гроші в однієї статті на другу»
та збирае гроші у населення?
Я вже не кажу, що Умеров долоровий міліонер…
Кучме третьего срока стоили два его предыдущих никчемных срока.
Была принята конституция, и было предложение считать не от
забораначала а от неё
акщо хотіли би то вже ***** б вбили давно
на крайняк оголосили винагороду для початку
усіб скинулись на таке, але...
Але ж стерпить, хоч і не весь, частково...
Це якийсь сюрреалізм, збочення, шизофренія держави, да такого взагалі бути неможе - ГУР збирає гроші.
2023- 11,6 млрд грн + (додаткове фінансування).
2024- 18,1 млрд.
Плюс постійні збори на сотні мільйонів гривень.
Може жірний Будьоний зменшить апетити,та почне забезпечувати своїх бійців ?
Почему то вспомнились зарплаты многочисленных "великих менеджеров" , типа Наема или Лещенко в по 800 тысяч грн в месяц !
https://economics.segodnya.ua/economics/enews/uvolennyy-iz-ukroboronproma-nayem-otchitalsya-o-zarplate-v-3-milliona-griven-1524512.html
Вы только ВСЛУШАЙТЕСЬ! 2 год войны, миллиарды на ремонт дорог, брусчатка. Х5 у прокуроров (все же помнят новость?).
И тут ГУР собирает на автомобиль... А еще ВСУ собирает у волонтеров на экскаваторы - копать траншеи.
Занавес.
Уважаемый глава разведки, президент, глава МО, глава ОП - вам самим не странно читать такие новости?