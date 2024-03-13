Германия хочет модернизировать все ракеты Taurus, - Die Welt
Бундестаг планирует модернизировать все имеющиеся в Германии ракеты Taurus.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Die Welt.
По данным издания, всего у Германии есть около 600 таких систем, точное количество является секретной информацией. Однако только половина из них считается готовой к использованию. У другой половины истек срок сертификации.
"Бундесвер теперь хочет обновить весь свой арсенал Taurus. Такой подход открывает перед правительством отличные возможности. В четверг Бундестаг снова проголосует за поставку крылатых ракет Taurus в Украину", - говорится в материале.
Да, все ракеты должны пройти проверку, а те, у которых истек срок сертификации, будут отправлены на ремонт.
Топ комментарии
+20 vuiko dobrui
показать весь комментарий13.03.2024 10:03 Ссылка
+14 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий13.03.2024 10:03 Ссылка
+10 igor shmatko
показать весь комментарий13.03.2024 10:03 Ссылка
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После их боевого применения могут вскрыться вопросы, требующие модернизации.
Зачем Германии делать подряд 2 модернизации?
Точнісінько,як і з танками ...
Ось вам і Європа,яка "готова" себе захищати.
Наступний крок - прикрутити до них ЖПС скотчем
Вже погодили кругову схему- ФРН тауруси Британіі, Британія їм Шедоу. І нам Тауруси.
Да и реклама боевого применения будет хорошей рекламой немецкого оружия.