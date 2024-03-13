РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11282 посетителя онлайн
Новости Война
4 452 30

Германия хочет модернизировать все ракеты Taurus, - Die Welt

taurus

Бундестаг планирует модернизировать все имеющиеся в Германии ракеты Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Die Welt.

По данным издания, всего у Германии есть около 600 таких систем, точное количество является секретной информацией. Однако только половина из них считается готовой к использованию. У другой половины истек срок сертификации.

"Бундесвер теперь хочет обновить весь свой арсенал Taurus. Такой подход открывает перед правительством отличные возможности. В четверг Бундестаг снова проголосует за поставку крылатых ракет Taurus в Украину", - говорится в материале.

Да, все ракеты должны пройти проверку, а те, у которых истек срок сертификации, будут отправлены на ремонт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок о кольцевом обмене Taurus на Storm Shadow: Это возможный вариант, Германия уже так делала

Автор: 

Германия (7036) ракеты (3589)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
передайте ці несертифіковані Україні,, ми їх сертифікуємо на кацапах ...
показать весь комментарий
13.03.2024 10:03
+14
Німеччина хоче модернізувати всі ракети Taurus щоб вони літали нена 500 км а на 10км щоб не сталася іскалація не дай Боже
показать весь комментарий
13.03.2024 10:03
+10
Хай Тауруси краще згниють, ніж передавати їх Україні. Так Шольц?🤬
показать весь комментарий
13.03.2024 10:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Німеччина хоче модернізувати всі ракети Taurus щоб вони літали нена 500 км а на 10км щоб не сталася іскалація не дай Боже
показать весь комментарий
13.03.2024 10:03 Ответить
Стовідсотково пане...стовідсотково
показать весь комментарий
13.03.2024 10:28 Ответить
Як же вам,ХОЯМ на роісії не хочеться тих Таурусів. А ти віників собі із верби понарізай, будеш від 10 кілометрових Таурусів в них ховатися .
показать весь комментарий
13.03.2024 11:21 Ответить
на 150
показать весь комментарий
13.03.2024 12:08 Ответить
Хай Тауруси краще згниють, ніж передавати їх Україні. Так Шольц?🤬
показать весь комментарий
13.03.2024 10:03 Ответить
Росіянини, не переймайся за ті Тауруси. На тебе нападе звичайна окопна миша, не доріс ти ще до Тауруса
показать весь комментарий
13.03.2024 11:31 Ответить
передайте ці несертифіковані Україні,, ми їх сертифікуємо на кацапах ...
показать весь комментарий
13.03.2024 10:03 Ответить
...і самі доробимо, регламентуємо, модернізуємо
показать весь комментарий
13.03.2024 10:07 Ответить
Шольц гоняет лысого. Все знают что срок годности дается с хорошим запасом. Мы еще сто раз могли ети ракеты *модернизировать* по рашистам
показать весь комментарий
13.03.2024 10:05 Ответить
Хтось знає чи ні, скільки разів шульц, може ігнорувати рішення Бундестагу?
показать весь комментарий
13.03.2024 10:07 Ответить
Хіба є рішення Бундестагу про Тауруси? Наскільки я знаю - нема.
показать весь комментарий
13.03.2024 10:43 Ответить
Переляк той шольц, яких світ не бачив. Німецька нація начебто ж не такі сцикливі.
показать весь комментарий
13.03.2024 10:09 Ответить
Немає там ніякої нації...їх асимілювали з неграми.сирійцями .і всякою нечистю...Ще до 45 року ,це були німці ,а тепер їм так навязали за злочини Другої світової,що вони самі себе бояться.
показать весь комментарий
13.03.2024 10:26 Ответить
Там повно кацапів ("нових нємцєв", "нємецкіх єврєєа"), які виімігрували з СССР. Та сволота прокацапська, хоче рускаго міра, коли путєн прійдйот, парядак навєдьйот.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:20 Ответить
Після модернізації дістануть до алтаю
показать весь комментарий
13.03.2024 10:10 Ответить
Давайте їх нам, ми їх без модернізації використаємо.
показать весь комментарий
13.03.2024 10:17 Ответить
Дайте ракеты Украине.
После их боевого применения могут вскрыться вопросы, требующие модернизации.
Зачем Германии делать подряд 2 модернизации?
показать весь комментарий
13.03.2024 10:22 Ответить
лише половина з них наразі вважається готовою до використання.
Точнісінько,як і з танками ...
Ось вам і Європа,яка "готова" себе захищати.
показать весь комментарий
13.03.2024 10:24 Ответить
"Гениальный" ход. Это они у зеполеона научились? Как тот типа арестовал коломойшу так и эти типа - на ремонт...дать не может они ж на ремонте. Ремонт будет сколько? Ну долго....
показать весь комментарий
13.03.2024 10:32 Ответить
Ремонт - это не действие, это состояние (с) М.Жв.
показать весь комментарий
13.03.2024 10:52 Ответить
а нам, що з того??
показать весь комментарий
13.03.2024 10:41 Ответить
Тепер вони будуть літати? ))
Наступний крок - прикрутити до них ЖПС скотчем
показать весь комментарий
13.03.2024 10:42 Ответить
Ти дуже дотепний...
показать весь комментарий
13.03.2024 11:33 Ответить
Ніхто ніколи не використовував Тауруси. Все що про них відомо - рекламні роліки дойчмульфільму. І якшо вони так вперто не хочуть нікому їх давати, то я маю право на свою конспіративну версію - шо то все гімно і оволабєан. І гроші на їх розробку і виготовлення просто скиздили. І якби не *****, то ніхто б про це і не знав.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:38 Ответить
Ти начебто доросла людина, мешкаєш закордоном у цивілізовані країні, а розповідаєш дитячі речі. То ж саме було і з Лєопардами, що у Німеччині, що у Іспанії. Заявили що пердадуть, а потім з'ясувалося, що техніка неробоча. І взагадїлі- ще при Меркель був аудит озброєнь, із якого висновок- велика частина озброєнь , через нещостатнє фінансівання- у неробочому стані.
Вже погодили кругову схему- ФРН тауруси Британіі, Британія їм Шедоу. І нам Тауруси.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:45 Ответить
Ну це ж саме те, про що я і написав.
показать весь комментарий
13.03.2024 12:46 Ответить
знайшли с.ки причину не передати Україні
показать весь комментарий
13.03.2024 10:55 Ответить
Після модернізаціїї ракети замість вибухівки будуть нести фіалки і голубів миру.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:32 Ответить
ЗРАДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.03.2024 13:08 Ответить
Шольц, оружие сделано для того, чтобы оно стреляло, а не перекладывалась со склада на склад.
Да и реклама боевого применения будет хорошей рекламой немецкого оружия.
показать весь комментарий
13.03.2024 13:39 Ответить
 
 