Німеччина хоче модернізувати всі ракети Taurus, - Die Welt

Бундестаг планує модернізувати всі наявні у Німеччині ракети Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Die Welt.

За даними видання, загалом у Німеччини є близько 600 таких систем, точна кількість є секретною інформацією. Проте лише половина з них наразі вважається готовою до використання. В іншої половини закінчився термін сертифікації.

"Бундесвер тепер хоче оновити весь свій арсенал Taurus. Такий підхід відкриває перед урядом чудові можливості. У четвер Бундестаг знову проголосує за постачання крилатих ракет Taurus в Україну", - йдеться в матеріалі.

Так, усі ракети мають пройти перевірку, а ті, у яких скінчився термін сертифікації, будуть відправлені на ремонт.

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