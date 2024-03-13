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Німеччина хоче модернізувати всі ракети Taurus, - Die Welt

taurus

Бундестаг планує модернізувати всі наявні у Німеччині ракети Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Die Welt.

За даними видання, загалом у Німеччини є близько 600 таких систем, точна кількість є секретною інформацією. Проте лише половина з них наразі вважається готовою до використання. В іншої половини закінчився термін сертифікації.

"Бундесвер тепер хоче оновити весь свій арсенал Taurus. Такий підхід відкриває перед урядом чудові можливості. У четвер Бундестаг знову проголосує за постачання крилатих ракет Taurus в Україну", - йдеться в матеріалі.

Так, усі ракети мають пройти перевірку, а ті, у яких скінчився термін сертифікації, будуть відправлені на ремонт.

Читайте: Бербок про кільцевий обмін Taurus на Storm Shadow: Це можливий варіант, Німеччина вже так робила

Автор: 

Німеччина (7449) ракети (4048)


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Топ коментарі
+20
передайте ці несертифіковані Україні,, ми їх сертифікуємо на кацапах ...
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13.03.2024 10:03
+14
Німеччина хоче модернізувати всі ракети Taurus щоб вони літали нена 500 км а на 10км щоб не сталася іскалація не дай Боже
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13.03.2024 10:03
+10
Хай Тауруси краще згниють, ніж передавати їх Україні. Так Шольц?🤬
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13.03.2024 10:03
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Німеччина хоче модернізувати всі ракети Taurus щоб вони літали нена 500 км а на 10км щоб не сталася іскалація не дай Боже
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13.03.2024 10:03 Відповісти
Стовідсотково пане...стовідсотково
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13.03.2024 10:28 Відповісти
Як же вам,ХОЯМ на роісії не хочеться тих Таурусів. А ти віників собі із верби понарізай, будеш від 10 кілометрових Таурусів в них ховатися .
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13.03.2024 11:21 Відповісти
на 150
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13.03.2024 12:08 Відповісти
Хай Тауруси краще згниють, ніж передавати їх Україні. Так Шольц?🤬
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13.03.2024 10:03 Відповісти
Росіянини, не переймайся за ті Тауруси. На тебе нападе звичайна окопна миша, не доріс ти ще до Тауруса
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13.03.2024 11:31 Відповісти
передайте ці несертифіковані Україні,, ми їх сертифікуємо на кацапах ...
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13.03.2024 10:03 Відповісти
...і самі доробимо, регламентуємо, модернізуємо
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13.03.2024 10:07 Відповісти
Шольц гоняет лысого. Все знают что срок годности дается с хорошим запасом. Мы еще сто раз могли ети ракеты *модернизировать* по рашистам
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13.03.2024 10:05 Відповісти
Хтось знає чи ні, скільки разів шульц, може ігнорувати рішення Бундестагу?
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13.03.2024 10:07 Відповісти
Хіба є рішення Бундестагу про Тауруси? Наскільки я знаю - нема.
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13.03.2024 10:43 Відповісти
Переляк той шольц, яких світ не бачив. Німецька нація начебто ж не такі сцикливі.
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13.03.2024 10:09 Відповісти
Немає там ніякої нації...їх асимілювали з неграми.сирійцями .і всякою нечистю...Ще до 45 року ,це були німці ,а тепер їм так навязали за злочини Другої світової,що вони самі себе бояться.
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13.03.2024 10:26 Відповісти
Там повно кацапів ("нових нємцєв", "нємецкіх єврєєа"), які виімігрували з СССР. Та сволота прокацапська, хоче рускаго міра, коли путєн прійдйот, парядак навєдьйот.
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13.03.2024 11:20 Відповісти
Після модернізації дістануть до алтаю
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13.03.2024 10:10 Відповісти
Давайте їх нам, ми їх без модернізації використаємо.
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13.03.2024 10:17 Відповісти
Дайте ракеты Украине.
После их боевого применения могут вскрыться вопросы, требующие модернизации.
Зачем Германии делать подряд 2 модернизации?
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13.03.2024 10:22 Відповісти
лише половина з них наразі вважається готовою до використання.
Точнісінько,як і з танками ...
Ось вам і Європа,яка "готова" себе захищати.
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13.03.2024 10:24 Відповісти
"Гениальный" ход. Это они у зеполеона научились? Как тот типа арестовал коломойшу так и эти типа - на ремонт...дать не может они ж на ремонте. Ремонт будет сколько? Ну долго....
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13.03.2024 10:32 Відповісти
Ремонт - это не действие, это состояние (с) М.Жв.
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13.03.2024 10:52 Відповісти
а нам, що з того??
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13.03.2024 10:41 Відповісти
Тепер вони будуть літати? ))
Наступний крок - прикрутити до них ЖПС скотчем
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13.03.2024 10:42 Відповісти
Ти дуже дотепний...
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13.03.2024 11:33 Відповісти
Ніхто ніколи не використовував Тауруси. Все що про них відомо - рекламні роліки дойчмульфільму. І якшо вони так вперто не хочуть нікому їх давати, то я маю право на свою конспіративну версію - шо то все гімно і оволабєан. І гроші на їх розробку і виготовлення просто скиздили. І якби не *****, то ніхто б про це і не знав.
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13.03.2024 11:38 Відповісти
Ти начебто доросла людина, мешкаєш закордоном у цивілізовані країні, а розповідаєш дитячі речі. То ж саме було і з Лєопардами, що у Німеччині, що у Іспанії. Заявили що пердадуть, а потім з'ясувалося, що техніка неробоча. І взагадїлі- ще при Меркель був аудит озброєнь, із якого висновок- велика частина озброєнь , через нещостатнє фінансівання- у неробочому стані.
Вже погодили кругову схему- ФРН тауруси Британіі, Британія їм Шедоу. І нам Тауруси.
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13.03.2024 11:45 Відповісти
Ну це ж саме те, про що я і написав.
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13.03.2024 12:46 Відповісти
знайшли с.ки причину не передати Україні
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13.03.2024 10:55 Відповісти
Після модернізаціїї ракети замість вибухівки будуть нести фіалки і голубів миру.
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13.03.2024 11:32 Відповісти
ЗРАДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.03.2024 13:08 Відповісти
Шольц, оружие сделано для того, чтобы оно стреляло, а не перекладывалась со склада на склад.
Да и реклама боевого применения будет хорошей рекламой немецкого оружия.
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13.03.2024 13:39 Відповісти
 
 