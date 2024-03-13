Німеччина хоче модернізувати всі ракети Taurus, - Die Welt
Бундестаг планує модернізувати всі наявні у Німеччині ракети Taurus.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Die Welt.
За даними видання, загалом у Німеччини є близько 600 таких систем, точна кількість є секретною інформацією. Проте лише половина з них наразі вважається готовою до використання. В іншої половини закінчився термін сертифікації.
"Бундесвер тепер хоче оновити весь свій арсенал Taurus. Такий підхід відкриває перед урядом чудові можливості. У четвер Бундестаг знову проголосує за постачання крилатих ракет Taurus в Україну", - йдеться в матеріалі.
Так, усі ракети мають пройти перевірку, а ті, у яких скінчився термін сертифікації, будуть відправлені на ремонт.
Топ коментарі
+20 vuiko dobrui
показати весь коментар13.03.2024 10:03 Посилання
+14 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар13.03.2024 10:03 Посилання
+10 igor shmatko
показати весь коментар13.03.2024 10:03 Посилання
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После их боевого применения могут вскрыться вопросы, требующие модернизации.
Зачем Германии делать подряд 2 модернизации?
Точнісінько,як і з танками ...
Ось вам і Європа,яка "готова" себе захищати.
Наступний крок - прикрутити до них ЖПС скотчем
Вже погодили кругову схему- ФРН тауруси Британіі, Британія їм Шедоу. І нам Тауруси.
Да и реклама боевого применения будет хорошей рекламой немецкого оружия.