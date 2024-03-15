Некоторые российские "Шахеды" имеют разные звуковые характеристики, - ОК "Південь"

Россияне, возможно, могут использовать "Шахеды" с усиленной боевой частью.

Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Південь" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Вывод о том, имеют ли они усиленную боевую часть у нас пока нет. В частности, относительно того дрона, который попал в многоэтажку в Одессе 2 марта. Но есть предположения у специалистов, что, вероятно, некоторые из них действительно имеют усиленную боевую часть" , – объяснила она.

По словам Гуменюк, "Шахеды" преимущественно окрашены в более темные цвета, под цвет ночного неба.

"Кроме того, они часто имеют разные звуковые характеристики: несколько громче, несколько тише - в разных модификациях, очевидно, по-разному. Имеются признаки того, что (россияне. - Ред.) подбирают, как будет эффективнее", - добавила спикер.

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