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Новости Война
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Некоторые российские "Шахеды" имеют разные звуковые характеристики, - ОК "Південь"

шахед

Россияне, возможно, могут использовать "Шахеды" с усиленной боевой частью.

Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Південь" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Вывод о том, имеют ли они усиленную боевую часть у нас пока нет. В частности, относительно того дрона, который попал в многоэтажку в Одессе 2 марта. Но есть предположения у специалистов, что, вероятно, некоторые из них действительно имеют усиленную боевую часть" , – объяснила она.

По словам Гуменюк, "Шахеды" преимущественно окрашены в более темные цвета, под цвет ночного неба.

"Кроме того, они часто имеют разные звуковые характеристики: несколько громче, несколько тише - в разных модификациях, очевидно, по-разному. Имеются признаки того, что (россияне. - Ред.) подбирают, как будет эффективнее", - добавила спикер.

Также читайте: ОК "Південь" о попытках армии РФ добраться до правого берега Херсона: Оккупантам нужна победа перед квазивыборами

Автор: 

Гуменюк Наталья (577)


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Глушники різні)
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15.03.2024 09:39 Ответить
А навіщо тут глушники , це ж зайва вага та зниження потужності... скоріше за все інший гвинт(тяговий, для збільшеної ваги вибухівки )
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15.03.2024 13:43 Ответить
Know Your Enemy!

З публікацій в Інтернет:

"За прошедшие 2 года Герань сменила гражданство (з іранського на рашистське), сменила 3 двигателя, обрела стелз шкурку (корпус чорного кольору), восьмиантенную комету (8d-CRPA), телеметрию на маячке и с камерой , видов 5 БЧ, переехала в охренительных размеров завод"

На цьому та інших заводах рашисти виробляють близько 30 Гераней на добу, працюючи у три зміни "от заката до рассвета"...
https://t.me/serhii_flash/2446
https://t.me/serhii_flash/2425
https://t.me/serhii_flash/2484
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15.03.2024 13:43 Ответить
 
 