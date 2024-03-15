Деякі російські "Шахеди" мають різні звукові характеристики, - ОК "Південь"

Росіяни, ймовірно, можуть використовувати "Шахеди" із підсиленою бойовою частиною.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Висновку про те, чи мають вони посилену бойову частину ми поки що не маємо. Зокрема стосовно того дрона, який влучив у багатоповерхівку в Одесі 2 березня. Але є припущення у фахівців, що, ймовірно, деякі з них дійсно мають підсилену бойову частину", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, "Шахеди" переважно пофарбовані у більш темні кольори, під колір нічного неба.

"Крім того, вони часто мають різні звукові характеристики: дещо гучніше, дещо тихіше - у різних модифікаціях, очевидно, по-різному. Наявні ознаки того, що (росіяни. - Ред.) підбирають, як буде ефективніше", - додала речниця.

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