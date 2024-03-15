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Новини Війна
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Деякі російські "Шахеди" мають різні звукові характеристики, - ОК "Південь"

шахед

Росіяни, ймовірно, можуть використовувати "Шахеди" із підсиленою бойовою частиною.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Висновку про те, чи мають вони посилену бойову частину ми поки що не маємо. Зокрема стосовно того дрона, який влучив у багатоповерхівку в Одесі 2 березня. Але є припущення у фахівців, що, ймовірно, деякі з них дійсно мають підсилену бойову частину", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, "Шахеди" переважно пофарбовані у більш темні кольори, під колір нічного неба.

"Крім того, вони часто мають різні звукові характеристики: дещо гучніше, дещо тихіше - у різних модифікаціях, очевидно, по-різному. Наявні ознаки того, що (росіяни. - Ред.) підбирають, як буде ефективніше", - додала  речниця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОК "Південь" про спроби армії РФ дістатися правого берега Херсону: Окупантам потрібна перемога перед квазівиборами

Автор: 

Гуменюк Наталія (804)


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Глушники різні)
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15.03.2024 09:39 Відповісти
А навіщо тут глушники , це ж зайва вага та зниження потужності... скоріше за все інший гвинт(тяговий, для збільшеної ваги вибухівки )
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15.03.2024 13:43 Відповісти
Know Your Enemy!

З публікацій в Інтернет:

"За прошедшие 2 года Герань сменила гражданство (з іранського на рашистське), сменила 3 двигателя, обрела стелз шкурку (корпус чорного кольору), восьмиантенную комету (8d-CRPA), телеметрию на маячке и с камерой , видов 5 БЧ, переехала в охренительных размеров завод"

На цьому та інших заводах рашисти виробляють близько 30 Гераней на добу, працюючи у три зміни "от заката до рассвета"...
https://t.me/serhii_flash/2446
https://t.me/serhii_flash/2425
https://t.me/serhii_flash/2484
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15.03.2024 13:43 Відповісти
 
 