Деякі російські "Шахеди" мають різні звукові характеристики, - ОК "Південь"
Росіяни, ймовірно, можуть використовувати "Шахеди" із підсиленою бойовою частиною.
Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Висновку про те, чи мають вони посилену бойову частину ми поки що не маємо. Зокрема стосовно того дрона, який влучив у багатоповерхівку в Одесі 2 березня. Але є припущення у фахівців, що, ймовірно, деякі з них дійсно мають підсилену бойову частину", - пояснила вона.
За словами Гуменюк, "Шахеди" переважно пофарбовані у більш темні кольори, під колір нічного неба.
"Крім того, вони часто мають різні звукові характеристики: дещо гучніше, дещо тихіше - у різних модифікаціях, очевидно, по-різному. Наявні ознаки того, що (росіяни. - Ред.) підбирають, як буде ефективніше", - додала речниця.
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