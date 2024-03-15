Россиянина в Эстонии оштрафовали на 400 евро за георгиевскую ленту

Гражданин РФ, следовавший из Эстонии в Россию, был оштрафован на 400 евро за георгиевскую ленту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Так, 14 марта на КПП "Нарва-1" пограничники обнаружили на рюкзаке россиянина прикрепленную георгиевскую ленту.

Мужчине объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонии. После этого гражданина России оштрафовали на 400 евро и позволили ему продолжить путь в Ивангород.

Лента была изъята.

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