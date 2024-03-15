Россиянина в Эстонии оштрафовали на 400 евро за георгиевскую ленту
Гражданин РФ, следовавший из Эстонии в Россию, был оштрафован на 400 евро за георгиевскую ленту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Так, 14 марта на КПП "Нарва-1" пограничники обнаружили на рюкзаке россиянина прикрепленную георгиевскую ленту.
Мужчине объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонии. После этого гражданина России оштрафовали на 400 евро и позволили ему продолжить путь в Ивангород.
Лента была изъята.
Топ комментарии
+16 Алекс Мышкевич
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+6 Галина Боброва #582785
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щоб весело їхав у рідні ***** 😂👍
принаймні орки так кажуть....
там хорошо, там тепло, там ма....(хуйло)
Ухарь-купец, удалой молодец.
Стал он на двор лошадей покормить,
Вздумал деревню гульбой удивить.
В красной рубашке, кудряв и румян,
Вышел на улицу весел и пьян.
- Стихотворение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D1%87 И. С. Никитина , 1858
Вимираючий вид-
Харя замість обличчя-
Окликається на -
"Підар іди сюди..."
Треба розмовник?
І словник Даля?
Захочуть - пошлють-
по руськи-
На взад... в дальнії далі...
А главное - культурно
Кошелек забрали
Поставили в паспорт меточку
Поулыбались придурку
Это покруче любого копняка - поверьте
1. Куплено дрон.
2. Передано в підрозділ ЗСУ під Авдіївку.
3. Орку з підрозділу РФ відірвало голову. Фото.
Дата, підпис. Дякуємо за співпрацю.
від Z-символіки під час Другої Світової?
полицаям-эстонцам - респект
Треба було,як казав Папанов,акуратно,але сильно ********** і пішки додому відправити.
Он был бы рад,если бы все обошлось так просто
А вот когда бабло Абрамовича арестовали
Или , не дай юог,вообще заберут
Никто радоваться не будет
Ни этот простой русский придурок
Ни тем более все русские абрамовичи
Правильно все сделали латыши