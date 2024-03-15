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Новини
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Росіянина в Естонії оштрафували на 400 євро за георгіївську стрічку

стрічка,георгіївська

Громадянина РФ, який прямував з Естонії до Росії, оштрафували на 400 євро за георгіївську стрічку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Так, 14 березня на КПП "Нарва-1" прикордонники виявили на рюкзаку росіянина прикріплену георгіївську стрічку.

Чоловіку пояснили, що подібну символіку заборонено в Естонії. Після цього громадянина Росії оштрафували на 400 євро та дозволили йому продовжити шлях до Івангорода.

Стрічку було вилучено.

Читайте: Каллас відмовилася гарантувати, що військових Естонії не відправлять в Україну: Обставини можуть змінитися

Автор: 

росія (65925) Естонія (1642) штраф (1875)


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Топ коментарі
+16
"на посошок"!
щоб весело їхав у рідні ***** 😂👍
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15.03.2024 13:26
+15
Треба згодом надіслати цьому росіянину відгук:

1. Куплено дрон.
2. Передано в підрозділ ЗСУ під Авдіївку.
3. Орку з підрозділу РФ відірвало голову. Фото.

Дата, підпис. Дякуємо за співпрацю.
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15.03.2024 13:29
+6
Деньги лучше подсрачников
А главное - культурно
Кошелек забрали
Поставили в паспорт меточку
Поулыбались придурку
Это покруче любого копняка - поверьте
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15.03.2024 13:39
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"на посошок"!
щоб весело їхав у рідні ***** 😂👍
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15.03.2024 13:26 Відповісти
а в ****** класно
принаймні орки так кажуть....
там хорошо, там тепло, там ма....(хуйло)
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15.03.2024 13:35 Відповісти
...на посошок і ..."в путь". Відчуйте себе "па багатаму", штрах налєво - штрах направо
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15.03.2024 13:51 Відповісти
Ехал из ярмарки ухарь-купец,
Ухарь-купец, удалой молодец.
Стал он на двор лошадей покормить,
Вздумал деревню гульбой удивить.
В красной рубашке, кудряв и румян,
Вышел на улицу весел и пьян.

- Стихотворение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D1%87 И. С. Никитина , 1858
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15.03.2024 15:39 Відповісти
Помилка. У кількості НУЛІВ. Треба завжди додавати ще два. Для ОКРУГЛЕНИЯ. Очей.
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15.03.2024 13:28 Відповісти
один би "0" добавити. 4000 євро , в самий раз.
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15.03.2024 13:28 Відповісти
Цивілізована Європа. а могли і пязди навалити
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15.03.2024 13:38 Відповісти
Полосатик коричневий...
Вимираючий вид-
Харя замість обличчя-
Окликається на -
"Підар іди сюди..."
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15.03.2024 13:28 Відповісти
Враховуючи звідки прямував, не "Підар іди сюди...", а "*****"
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15.03.2024 13:35 Відповісти
Естонцям , гадаєш-
Треба розмовник?

І словник Даля?

Захочуть - пошлють-
по руськи-
На взад... в дальнії далі...
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15.03.2024 13:53 Відповісти
В дорогу б 40 копняків - шоб не забував
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15.03.2024 13:28 Відповісти
Деньги лучше подсрачников
А главное - культурно
Кошелек забрали
Поставили в паспорт меточку
Поулыбались придурку
Это покруче любого копняка - поверьте
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15.03.2024 13:39 Відповісти
Одне другого не відміняє
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15.03.2024 13:43 Відповісти
€400 - мало. Естонці чомусь ще не доперли, що €4'000 буде краще для їх бюджету.
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15.03.2024 13:29 Відповісти
Дорогая тряпочка.....
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15.03.2024 13:29 Відповісти
Треба згодом надіслати цьому росіянину відгук:

1. Куплено дрон.
2. Передано в підрозділ ЗСУ під Авдіївку.
3. Орку з підрозділу РФ відірвало голову. Фото.

Дата, підпис. Дякуємо за співпрацю.
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15.03.2024 13:29 Відповісти
А другий екземпляр одразу в ФСБ
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15.03.2024 13:37 Відповісти
😂👍
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15.03.2024 13:39 Відповісти
И в налоговую рашки отослать чек с благодарностью
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15.03.2024 13:41 Відповісти
"Маловато,понимаешь,маловато будет! (с)
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15.03.2024 13:31 Відповісти
уїбани кончені.. якого ти дідька пхаєшся в іншу країну з тим колорадським сміттям?? носи в своєму звіринці, хоч задушись тими стрічками, а в цивілізовані страни не тягни. І взагалі, ЩО оркам робити в цивілізованих країнах!!!
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15.03.2024 13:38 Відповісти
Доречі, діди не відмовилися би

від Z-символіки під час Другої Світової?
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15.03.2024 13:42 Відповісти
..какой-то дебильный у скре поносного кацапа бизнес: продал свою говняную ленточку и ещё заплатил за неё
полицаям-эстонцам - респект
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15.03.2024 13:57 Відповісти
в естонії цього гівна дуже багато, розумна русня намагається не палитись, але відсоток місцевої вати яка ненавидить українців зашкалює
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15.03.2024 13:59 Відповісти
Садисти.Може,в нього грошей нмає.
Треба було,як казав Папанов,акуратно,але сильно ********** і пішки додому відправити.
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15.03.2024 14:02 Відповісти
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15.03.2024 14:14 Відповісти
Надо было колорадскую тряпочку саморезами для надежности лапотному прикрутить.
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15.03.2024 14:21 Відповісти
до лоба
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15.03.2024 14:23 Відповісти
А в дупу оту стрічку власовську йому не запхали? Дарма.
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15.03.2024 14:25 Відповісти
Ну тогда можно было бы и Абрамовичу просто запихнуть в зад ленточку
Он был бы рад,если бы все обошлось так просто
А вот когда бабло Абрамовича арестовали
Или , не дай юог,вообще заберут
Никто радоваться не будет
Ни этот простой русский придурок
Ни тем более все русские абрамовичи
Правильно все сделали латыши
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15.03.2024 15:45 Відповісти
Запхати цю стрічку до його дупи це бонус до штрафа а не замість штрафа.
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15.03.2024 16:11 Відповісти
 
 