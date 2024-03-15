Росіянина в Естонії оштрафували на 400 євро за георгіївську стрічку

Громадянина РФ, який прямував з Естонії до Росії, оштрафували на 400 євро за георгіївську стрічку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Так, 14 березня на КПП "Нарва-1" прикордонники виявили на рюкзаку росіянина прикріплену георгіївську стрічку.

Чоловіку пояснили, що подібну символіку заборонено в Естонії. Після цього громадянина Росії оштрафували на 400 євро та дозволили йому продовжити шлях до Івангорода.

Стрічку було вилучено.

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