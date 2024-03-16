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В России зафиксировали рекордное количество мужчин с инвалидностью, - британская разведка

окупант

Как свидетельствует анализ Vorstka, данные Пенсионного фонда и Фонда социального страхования России, с 2022 по 2023 год произошел рекордный рост числа российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает минобороны Британии со ссылкой на отчет разведки.

Согласно анализу данных Фонда пенсионного и социального страхования России, проведенному изданием "Верстка", в РФ в 2022-2023 годах зарегистрировали рекордный за восемь лет рост числа мужчин с инвалидностью. В 2022 году в России официально насчитывалось 1,67 миллиона таких мужчин в возрасте 31-59 лет. В 2023 году эта цифра выросла на 507 тысяч или на 30%.

По словам российских демографов, такой рост, вероятнее всего, произошел за счет увеличения количества военных инвалидов.

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В британской разведке согласны с этим выводом. В сводке отмечается, что большинство из более 355 тыс. потерь, понесенных российскими вооруженными силами в результате конфликта в Украине, - это раненые военнослужащие. Среднесуточное количество российских потерь росло с начала российской наступательной кампании осенью 2023 года, достигнув в феврале пика в 983 человека в сутки, что является самым высоким показателем с начала войны

"Рекордный рост числа мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет и раненых будет иметь большое влияние на российские медицинские и социальные службы", - считает разведка Британии.

Как сообщалось, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии Российской Федерации в Украине с 24 февраля 2022 по 16 марта 2024 составляют около 429 тысяч 580 человек, из них 1160 за прошедшие сутки.

Автор: 

армия РФ (19613) люди с инвалидностью (355) разведка (4193) россия (96095)


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Топ комментарии
+22
На расії всі інваліди на голову.
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16.03.2024 13:14
+14
А що там фіксувати,коли вони народжуються з патологією головного мозку.
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16.03.2024 13:07
+9
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16.03.2024 13:09
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пОЛОВИНАСИМУЛЯНТИ, ХОВАЮТЬСЯ ВІД МОГИЛІЗАЦІЇ, ІНШІ РОБОТА зсу.
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16.03.2024 13:06 Ответить
маловато буде!!!!
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16.03.2024 13:26 Ответить
Нах. я так писати?
Вимкни ото капс
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16.03.2024 18:50 Ответить
А що там фіксувати,коли вони народжуються з патологією головного мозку.
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16.03.2024 13:07 Ответить
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16.03.2024 13:09 Ответить
Ну гдє же ножкі
Ну гдє же ваши ножкі...
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16.03.2024 13:12 Ответить
.. і може збільшитись, судячи із повідомлення SOS (наразі не підтвердженого):

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16.03.2024 13:13 Ответить
На расії всі інваліди на голову.
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16.03.2024 13:14 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.03.2024 15:31 Ответить
2022 по 2023 роки відбулося рекордне зростання кількості російських чоловіків у віці 31-59 років з інвалідністю. Более молодые сразу упаковываются в чёрное.
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16.03.2024 13:21 Ответить
Ні для кого не є таємницею, що в мордорі 100 відсотків населення- інваліди! Деякі без кінцівок, а основне стадо без голови! 😁
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16.03.2024 13:30 Ответить
Підозрюю,що є немало фальшивих інвалідів)Тобто ,касарєй)
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16.03.2024 13:32 Ответить
підозрюю, що якщо порахувати ще інвілідів віком від 21 до 31 року, то добавиться ще пів-мільйона касарєй, що косять на відсутність кінцівки.
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16.03.2024 15:20 Ответить
))серед цих багато вже на концерті в кобздона,хоча й справна ґаласуют на вибарах і іспалняю ґражданскіє абязанасті))
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16.03.2024 15:28 Ответить
косять на відсутність кінцівки
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16.03.2024 20:18 Ответить
То ли еще будет, ой-йо-йой!
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16.03.2024 13:33 Ответить
Всі кацапи інваліди на голову з дитинства 😠
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16.03.2024 13:35 Ответить
я ще дивувався з новини шо багато африканців відрізають собі ліву ногу і їдуть до Канади за політсховищем, типу їх переслідують і навіть он, ногу відрізали.
......

тепер не дивуюсь. - без ноги живуть на соц. забезпеченні, а не в "фавелах" гниють, але зате з ногою.
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16.03.2024 13:38 Ответить
А, якщо зняти "рожеві окуляри"?...... Гадаю, що в Україні з цим питанням не ліпше. Просто замовчується увесь негатив.
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16.03.2024 13:38 Ответить
В Україні багато держпідприємств по виготовленю прлтезів рідлягає закриттю. Не розумію, навіщо це робитьця під час війні, коли дуже багато ветеранів без кінцівок потребують протезування.
Може хтось знає відповідь?
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16.03.2024 14:38 Ответить
Наголос на слові - держпідприємства. А очікує країну бум створення приватних виробників, для яких розчищають місце. А вони вдало освоюватимуть кошти з бюджету, плавно підвищуючи ціни.
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16.03.2024 15:16 Ответить
Думаєте, що тімошенки, тищенки та інша зелена пліснява вже створили підприємства протезування?
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16.03.2024 15:50 Ответить
Ні, звичайно, вони зайняті спасінням України. А от їх 90-річні бабусі, та 17-річні діти виявляться геніями в бізнесі і швидко освоять цю сферу.
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16.03.2024 17:28 Ответить
Чудова новина. Труп - це білі жигулі, а "самовар" - тягар на решту життя.
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16.03.2024 14:21 Ответить
Фото гарне на початку статті. Такі всі усміхнені, щасливі ***** що кукси замість кінцівок...
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16.03.2024 14:30 Ответить
У 90% кацапов отсутствует мозг, это не новость. Они по рождению инвалиды - там что-то с лишней хромосомой связано.
Но мозг не нужен, чтобы идти в атаку с калашом на гольфкаре, так ведут себя и тараканы, которым отрезали голову. И это на данный исторический момент - наша проблема.
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16.03.2024 14:53 Ответить
У скотокацапії основний вид інвалідів:
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16.03.2024 14:54 Ответить
лучше бы сдохли,семья копеечный подарок бы получила!
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16.03.2024 15:22 Ответить
Усьо по плану таваріща Пуйла!
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16.03.2024 15:42 Ответить
ой, а що сталося?
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16.03.2024 15:59 Ответить
Ну давайте припустимо, що з цих півмільйона, хоча б тисяч 300 000 в наслідок війни, це дуже дофіга, навантаження на охорону здоров'я величезне!
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16.03.2024 16:23 Ответить
Там інваліди,а тут обмежено придатні...усі побігли за медалями...
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16.03.2024 16:46 Ответить
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16.03.2024 19:06 Ответить
Элементарный подсчет:

Инвалиды это максимум половина раненых, т.е. раненых порядка 700тыс. При соотношении 1:3 (надеюсь, у россиян 1:2) получаем убитых порядка 240тыс.

Итого: "безвозвратных" потерь у пуйла 355+240, т.е. не меньше 600тысяч!!!
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16.03.2024 19:09 Ответить
Там за поребріком це не проблема- на баржі і під воду, не вперше, можуть повторити.
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16.03.2024 19:26 Ответить
 
 