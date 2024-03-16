В России зафиксировали рекордное количество мужчин с инвалидностью, - британская разведка

Как свидетельствует анализ Vorstka, данные Пенсионного фонда и Фонда социального страхования России, с 2022 по 2023 год произошел рекордный рост числа российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает минобороны Британии со ссылкой на отчет разведки.

Согласно анализу данных Фонда пенсионного и социального страхования России, проведенному изданием "Верстка", в РФ в 2022-2023 годах зарегистрировали рекордный за восемь лет рост числа мужчин с инвалидностью. В 2022 году в России официально насчитывалось 1,67 миллиона таких мужчин в возрасте 31-59 лет. В 2023 году эта цифра выросла на 507 тысяч или на 30%.

По словам российских демографов, такой рост, вероятнее всего, произошел за счет увеличения количества военных инвалидов.

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В британской разведке согласны с этим выводом. В сводке отмечается, что большинство из более 355 тыс. потерь, понесенных российскими вооруженными силами в результате конфликта в Украине, - это раненые военнослужащие. Среднесуточное количество российских потерь росло с начала российской наступательной кампании осенью 2023 года, достигнув в феврале пика в 983 человека в сутки, что является самым высоким показателем с начала войны

"Рекордный рост числа мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет и раненых будет иметь большое влияние на российские медицинские и социальные службы", - считает разведка Британии.

Как сообщалось, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии Российской Федерации в Украине с 24 февраля 2022 по 16 марта 2024 составляют около 429 тысяч 580 человек, из них 1160 за прошедшие сутки.