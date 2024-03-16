В России зафиксировали рекордное количество мужчин с инвалидностью, - британская разведка
Как свидетельствует анализ Vorstka, данные Пенсионного фонда и Фонда социального страхования России, с 2022 по 2023 год произошел рекордный рост числа российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает минобороны Британии со ссылкой на отчет разведки.
Согласно анализу данных Фонда пенсионного и социального страхования России, проведенному изданием "Верстка", в РФ в 2022-2023 годах зарегистрировали рекордный за восемь лет рост числа мужчин с инвалидностью. В 2022 году в России официально насчитывалось 1,67 миллиона таких мужчин в возрасте 31-59 лет. В 2023 году эта цифра выросла на 507 тысяч или на 30%.
По словам российских демографов, такой рост, вероятнее всего, произошел за счет увеличения количества военных инвалидов.
В британской разведке согласны с этим выводом. В сводке отмечается, что большинство из более 355 тыс. потерь, понесенных российскими вооруженными силами в результате конфликта в Украине, - это раненые военнослужащие. Среднесуточное количество российских потерь росло с начала российской наступательной кампании осенью 2023 года, достигнув в феврале пика в 983 человека в сутки, что является самым высоким показателем с начала войны
"Рекордный рост числа мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет и раненых будет иметь большое влияние на российские медицинские и социальные службы", - считает разведка Британии.
Как сообщалось, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии Российской Федерации в Украине с 24 февраля 2022 по 16 марта 2024 составляют около 429 тысяч 580 человек, из них 1160 за прошедшие сутки.
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Вимкни ото капс
Ну гдє же ваши ножкі...
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тепер не дивуюсь. - без ноги живуть на соц. забезпеченні, а не в "фавелах" гниють, але зате з ногою.
Може хтось знає відповідь?
Но мозг не нужен, чтобы идти в атаку с калашом на гольфкаре, так ведут себя и тараканы, которым отрезали голову. И это на данный исторический момент - наша проблема.
Инвалиды это максимум половина раненых, т.е. раненых порядка 700тыс. При соотношении 1:3 (надеюсь, у россиян 1:2) получаем убитых порядка 240тыс.
Итого: "безвозвратных" потерь у пуйла 355+240, т.е. не меньше 600тысяч!!!