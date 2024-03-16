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Новини
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У Росії зафіксували рекордну кількість чоловіків з інвалідністю, - британська розвідка

окупант

Як свідчать аналіз Vorstka, дані Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування Росії, з 2022 по 2023 роки відбулося рекордне зростання кількості російських чоловіків у віці 31-59 років з інвалідністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Згідно з аналізом даних Фонду пенсійного та соціального страхування Росії, проведеним виданням "Верстка", в РФ у 2022-2023 роках зареєстрували рекордне за вісім років зростання кількості чоловіків з інвалідністю. У 2022 році в Росії офіційно налічувалося 1,67 мільйона таких чоловіків віком 31-59 років. У 2023 році ця цифра зросла на 507 тисяч, або на 30%.

За словами російських демографів, таке зростання, найімовірніше, відбулося за рахунок збільшення кількості військових інвалідів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лютому 2024 року втрати російських військ в Україні стали найвищими з початку війни, - британська розвідка

У британській розвідці погоджуються з цим висновком. У зведенні наголошується, що більшість із понад 355 тис. втрат, яких зазнали російські збройні сили в результаті конфлікту в Україні, - це поранені військовослужбовці. Середньодобова кількість російських втрат зростала від початку російської наступальної кампанії восени 2023 року, досягнувши у лютому піку в 983 особи на добу, що є найвищим показником з початку війни.

"Рекордне зростання кількості чоловіків з інвалідністю віком 31-59 років та поранених матиме значний вплив на російські медичні та соціальні служби", - вважає розвідка Британії.

Також читайте: Путін викликає на військові збори російських резервістів

Як повідомлялося, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати армії Російської Федерації в Україні з 24 лютого 2022 року по 16 березня 2024 року становлять близько 429 тисяч 580 осіб, з них 1160 за минулу добу.

Автор: 

армія рф (17764) люди з інвалідністю (262) розвідка (3880) росія (65934)


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Топ коментарі
+22
На расії всі інваліди на голову.
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16.03.2024 13:14
+14
А що там фіксувати,коли вони народжуються з патологією головного мозку.
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16.03.2024 13:07
+9
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16.03.2024 13:09
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пОЛОВИНАСИМУЛЯНТИ, ХОВАЮТЬСЯ ВІД МОГИЛІЗАЦІЇ, ІНШІ РОБОТА зсу.
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16.03.2024 13:06 Відповісти
маловато буде!!!!
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16.03.2024 13:26 Відповісти
Нах. я так писати?
Вимкни ото капс
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16.03.2024 18:50 Відповісти
А що там фіксувати,коли вони народжуються з патологією головного мозку.
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16.03.2024 13:07 Відповісти
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16.03.2024 13:09 Відповісти
Ну гдє же ножкі
Ну гдє же ваши ножкі...
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16.03.2024 13:12 Відповісти
.. і може збільшитись, судячи із повідомлення SOS (наразі не підтвердженого):

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16.03.2024 13:13 Відповісти
На расії всі інваліди на голову.
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16.03.2024 13:14 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.03.2024 15:31 Відповісти
2022 по 2023 роки відбулося рекордне зростання кількості російських чоловіків у віці 31-59 років з інвалідністю. Более молодые сразу упаковываются в чёрное.
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16.03.2024 13:21 Відповісти
Ні для кого не є таємницею, що в мордорі 100 відсотків населення- інваліди! Деякі без кінцівок, а основне стадо без голови! 😁
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16.03.2024 13:30 Відповісти
Підозрюю,що є немало фальшивих інвалідів)Тобто ,касарєй)
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16.03.2024 13:32 Відповісти
підозрюю, що якщо порахувати ще інвілідів віком від 21 до 31 року, то добавиться ще пів-мільйона касарєй, що косять на відсутність кінцівки.
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16.03.2024 15:20 Відповісти
))серед цих багато вже на концерті в кобздона,хоча й справна ґаласуют на вибарах і іспалняю ґражданскіє абязанасті))
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16.03.2024 15:28 Відповісти
косять на відсутність кінцівки
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16.03.2024 20:18 Відповісти
То ли еще будет, ой-йо-йой!
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16.03.2024 13:33 Відповісти
Всі кацапи інваліди на голову з дитинства 😠
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16.03.2024 13:35 Відповісти
я ще дивувався з новини шо багато африканців відрізають собі ліву ногу і їдуть до Канади за політсховищем, типу їх переслідують і навіть он, ногу відрізали.
......

тепер не дивуюсь. - без ноги живуть на соц. забезпеченні, а не в "фавелах" гниють, але зате з ногою.
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16.03.2024 13:38 Відповісти
А, якщо зняти "рожеві окуляри"?...... Гадаю, що в Україні з цим питанням не ліпше. Просто замовчується увесь негатив.
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16.03.2024 13:38 Відповісти
В Україні багато держпідприємств по виготовленю прлтезів рідлягає закриттю. Не розумію, навіщо це робитьця під час війні, коли дуже багато ветеранів без кінцівок потребують протезування.
Може хтось знає відповідь?
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16.03.2024 14:38 Відповісти
Наголос на слові - держпідприємства. А очікує країну бум створення приватних виробників, для яких розчищають місце. А вони вдало освоюватимуть кошти з бюджету, плавно підвищуючи ціни.
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16.03.2024 15:16 Відповісти
Думаєте, що тімошенки, тищенки та інша зелена пліснява вже створили підприємства протезування?
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16.03.2024 15:50 Відповісти
Ні, звичайно, вони зайняті спасінням України. А от їх 90-річні бабусі, та 17-річні діти виявляться геніями в бізнесі і швидко освоять цю сферу.
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16.03.2024 17:28 Відповісти
Чудова новина. Труп - це білі жигулі, а "самовар" - тягар на решту життя.
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16.03.2024 14:21 Відповісти
Фото гарне на початку статті. Такі всі усміхнені, щасливі ***** що кукси замість кінцівок...
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16.03.2024 14:30 Відповісти
У 90% кацапов отсутствует мозг, это не новость. Они по рождению инвалиды - там что-то с лишней хромосомой связано.
Но мозг не нужен, чтобы идти в атаку с калашом на гольфкаре, так ведут себя и тараканы, которым отрезали голову. И это на данный исторический момент - наша проблема.
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16.03.2024 14:53 Відповісти
У скотокацапії основний вид інвалідів:
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16.03.2024 14:54 Відповісти
лучше бы сдохли,семья копеечный подарок бы получила!
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16.03.2024 15:22 Відповісти
Усьо по плану таваріща Пуйла!
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16.03.2024 15:42 Відповісти
ой, а що сталося?
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16.03.2024 15:59 Відповісти
Ну давайте припустимо, що з цих півмільйона, хоча б тисяч 300 000 в наслідок війни, це дуже дофіга, навантаження на охорону здоров'я величезне!
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16.03.2024 16:23 Відповісти
Там інваліди,а тут обмежено придатні...усі побігли за медалями...
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16.03.2024 16:46 Відповісти
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16.03.2024 19:06 Відповісти
Элементарный подсчет:

Инвалиды это максимум половина раненых, т.е. раненых порядка 700тыс. При соотношении 1:3 (надеюсь, у россиян 1:2) получаем убитых порядка 240тыс.

Итого: "безвозвратных" потерь у пуйла 355+240, т.е. не меньше 600тысяч!!!
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16.03.2024 19:09 Відповісти
Там за поребріком це не проблема- на баржі і під воду, не вперше, можуть повторити.
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16.03.2024 19:26 Відповісти
 
 