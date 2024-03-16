У Росії зафіксували рекордну кількість чоловіків з інвалідністю, - британська розвідка

Як свідчать аналіз Vorstka, дані Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування Росії, з 2022 по 2023 роки відбулося рекордне зростання кількості російських чоловіків у віці 31-59 років з інвалідністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Згідно з аналізом даних Фонду пенсійного та соціального страхування Росії, проведеним виданням "Верстка", в РФ у 2022-2023 роках зареєстрували рекордне за вісім років зростання кількості чоловіків з інвалідністю. У 2022 році в Росії офіційно налічувалося 1,67 мільйона таких чоловіків віком 31-59 років. У 2023 році ця цифра зросла на 507 тисяч, або на 30%.

За словами російських демографів, таке зростання, найімовірніше, відбулося за рахунок збільшення кількості військових інвалідів.

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У британській розвідці погоджуються з цим висновком. У зведенні наголошується, що більшість із понад 355 тис. втрат, яких зазнали російські збройні сили в результаті конфлікту в Україні, - це поранені військовослужбовці. Середньодобова кількість російських втрат зростала від початку російської наступальної кампанії восени 2023 року, досягнувши у лютому піку в 983 особи на добу, що є найвищим показником з початку війни.

"Рекордне зростання кількості чоловіків з інвалідністю віком 31-59 років та поранених матиме значний вплив на російські медичні та соціальні служби", - вважає розвідка Британії.

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Як повідомлялося, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати армії Російської Федерації в Україні з 24 лютого 2022 року по 16 березня 2024 року становлять близько 429 тисяч 580 осіб, з них 1160 за минулу добу.