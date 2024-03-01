Путін викликає на військові збори російських резервістів

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі. При цьому два пункти указу є таємними.

Указ опублікований на офіційному порталі країни-агресора, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з підписаним 1 березня документом, призову підлягають громадяни, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах, військах нацгвардії, рятувальних військових формуваннях МНС, органах державної охорони та ФСБ. Указ набув чинності з моменту публікації.

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Варто зазначити, що з п’яти пунктів указу два пункти, №2-3, є закритими за грифом "для службового користування".



