УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8322 відвідувача онлайн
Новини Війна
20 768 86

Путін викликає на військові збори російських резервістів

Армія РФ

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі. При цьому два пункти указу є таємними.

Указ опублікований на офіційному порталі країни-агресора, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з підписаним 1 березня документом, призову підлягають громадяни, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах, військах нацгвардії, рятувальних військових формуваннях МНС, органах державної охорони та ФСБ. Указ набув чинності з моменту публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два десятки ліквідованих окупантів лежать біля підбитого танка на дорозі поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Варто зазначити, що з п’яти пунктів указу два пункти, №2-3, є закритими за грифом "для службового користування".

Указ Путіна про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі
Указ Путіна про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі

Автор: 

армія рф (17516) путін володимир (23873) резервісти (71)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
Мясом пытается нас закидать. Мяса у него много. Оружия мало. А среди мяса 90% рашоимбецилов. (как и он сам). Когда-то давно я читал про вторую мировую войну воспоминания одного из пулеметчика Вермахта. Так он написал что его коллега, расстреляв вчистую 3-4 мясных атак СА просто сошел с ума или плучил от шока полную небоеспособность. Потому что красная армия на его пулемет гнала и гнала солдат и он и косил несколько часов. Ничего не напоминает?
показати весь коментар
01.03.2024 18:17
+24
***** готується ретельно. Мабуть піде Європи завайовивать.
показати весь коментар
01.03.2024 18:08
+23
Нажаль, українців німци "накосили" більше ніж кацапів, якщо поривнювати загиблих на кожну тисячу населення.
показати весь коментар
01.03.2024 18:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** готується ретельно. Мабуть піде Європи завайовивать.
показати весь коментар
01.03.2024 18:08 Відповісти
Так це він ще не переобрався, а коли стане старим новим куйлом , мабуть всіх пожене на війну, щоб встигнути захватити як можна більше території до обрання трампа .
показати весь коментар
01.03.2024 18:17 Відповісти
А то Трамп не дасть? Заборонить захоплювати?
показати весь коментар
01.03.2024 18:19 Відповісти
Йде 38й місяць президенства
https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart На цей період нафта має таку різницю
Трамп: -61%
Байден: 53%
Обама: 147%

Тобто різниця складає всього 61%+53%=114%
Цеж не Обама, де різниця за 200%

"Экспорт российской нефти, нефтепродуктов и газа в 2022 году достиг 383,7 млрд долларов, что на 43% больше, чем в 2021 году, https://t.me/agentstvonews/2759 пишет "Агентство" на основе данных Федеральной таможенной службы с 1995 года (более ранних данных нет в базе Росстата).

По данным издания, это абсолютный рекорд за 27 лет. До этого больше всего Россия выручила от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа в 2013 году - 376 млрд долларов."

2013, 2022 - рекорд по прибутку
і в цей час Крим та напад
мабуть збіг...

Санкції "із ада" працюють, а в 2022 все рівно новий рекорд прибутку
мабуть збіг...
показати весь коментар
01.03.2024 23:56 Відповісти
Мясом пытается нас закидать. Мяса у него много. Оружия мало. А среди мяса 90% рашоимбецилов. (как и он сам). Когда-то давно я читал про вторую мировую войну воспоминания одного из пулеметчика Вермахта. Так он написал что его коллега, расстреляв вчистую 3-4 мясных атак СА просто сошел с ума или плучил от шока полную небоеспособность. Потому что красная армия на его пулемет гнала и гнала солдат и он и косил несколько часов. Ничего не напоминает?
показати весь коментар
01.03.2024 18:17 Відповісти
беріть побільше пакетів
показати весь коментар
01.03.2024 18:19 Відповісти
не треба - пакети довго рокзладаються - шкідливо для довкілля
показати весь коментар
01.03.2024 18:23 Відповісти
славно косили німці у ІІ Світову цей совково-кацапській, комуно-нацистькій, окупаційний біонепотріб !!!
показати весь коментар
01.03.2024 18:23 Відповісти
Нажаль, українців німци "накосили" більше ніж кацапів, якщо поривнювати загиблих на кожну тисячу населення.
показати весь коментар
01.03.2024 18:28 Відповісти
бо українці були дурні - воювали за цю комуно-нацистьку імперію зла і тюрму напродів !!! треба була вбиваьти своїх червоножопих офіцерів і стававити під німецькі прапори щоб гнати цю комуно-совкову заразу до Уралу !!!
показати весь коментар
01.03.2024 18:32 Відповісти
Так місце під німецькими прапорами вже були зайняті ... кацапами. Загальна кількість однихтільки кацапів нараховували від 1,25 млн вояк до 2 млн. з різних джерел. Тільки кацаських армій було кілька: РОНА, РНА, РННА, РОА + козачки группенфюрерів Краснова, Шкуро, Доманова, Кононова, Гірей Клича та др., а ще дивізії "Вітязь", "Руссланд", "Дірленвангер", "Россія", а ще Охоронні війська, ХІВІ і т. п.
показати весь коментар
01.03.2024 18:47 Відповісти
в кінці червня 1941 року і до кінця 1941 року це місце ще було вільне !!! комуно-нацапи відступали до мацкви і масово здавалися у полон німцям, якщо не помиляюся за за цей час німцям здалося у полон 3.5 мільйона з 4ю5 мільйоної "ркка", німці українців тупо з полону відпускали на поруки матерів, жінок за практично безцінь, наприклад набір продуктів харчування і міцевого самогону !!!
показати весь коментар
01.03.2024 18:56 Відповісти
По-суті, що червона комуняцька потрвора, що коричнева нацистська це практично одне і те ж. Ось тому УПА воювало проти обох потвор.
показати весь коментар
01.03.2024 19:19 Відповісти
по суті так, що червоні що коричневі нацисти - однояйцеві близнюки, брати по зброї що разом почали 2Світову війну згідно пакту "ребінтрапа-молотова", перед тим у 1933 році червний комуно-нацист йоська сталін (джугашвілі) привів до влади у Німетчині адольфа !!! але є нюанси:

показати весь коментар
01.03.2024 19:38 Відповісти
Дурные были те украинцы, которые в 1919 году говорили "нехай Зеленский Петлюра сам воюет". А в 41м их детям уже выбора небыло - за уклонение от мобилизации расстреливали, на немецкие пулеметы гнали чикистскими заградотрядами.
показати весь коментар
01.03.2024 18:54 Відповісти
Історія циклічна..нажаль
показати весь коментар
01.03.2024 19:51 Відповісти
Пане, пiдiбраним шмайсером гасили в спину комicарiв з командирами , мовляв, драпали вiд гiтлерiвцiв, тобто вiдступалы = зрадники. Их не хоронили в братских могилах. Их как-нибудь сваливали в скотомогильники.
показати весь коментар
01.03.2024 19:30 Відповісти
Це при форсуванні Дніпра, коли підар жуков погнав тисячі практично беззбройних українців
показати весь коментар
01.03.2024 18:32 Відповісти
Нажаль зброї у виродків теж багато. Старої но зброї і вона стртляє.
показати весь коментар
01.03.2024 19:19 Відповісти
Таки да. Молюсь, ну как молюсь... Просыпаясь желаю им выжить в бойне и выполнить задачу. Это две несовместимые вещи... И засыпая желаю удачи нашим диверсантам. К сожалению воевать уже не боеспособен.
показати весь коментар
01.03.2024 19:31 Відповісти
Не нагадує, бо тоді німці всіх загнали у глухий кут - у разі програшу всіх чекало тотальне знищення у концтаборах і тоді жертували життя, щоб врятувати народ. А кацапи зараз здихають за х#йла та олігархів бо на росію ніхто не нападав. Тому кількість м'яса зовсім різна
показати весь коментар
01.03.2024 19:49 Відповісти
це черговий міф червоної кацапр-совкової, комуно-нацацистької окупаційної пропаганди !!! факти говораять про інше:
1. у йоськи сталіна коцтаборів, у системі гулаг, було приблмзно 140, в адіка - 43;
2. червоний нацизм був соціальний. червоні нацисти нищили в основному усіх хто не належав до соціального шару суспільства рабочіх і калхозніков - тобто інтелегенцію, духовенство, колишніх землевласників, буржуа, а також народи окупованих ними країн, які робили хоч якійсь спротив окупаційній владі, селянські повстання, зриви так званої "коликтивізації" і тд.тп., тобто українців, казахів, кримських татар, чеченців, інгушів ... у адіка нацизм був нацональний, єтнічний, він насамперед нищив євреїв, кацапів і циган ...
показати весь коментар
02.03.2024 04:46 Відповісти
Насколько помню, такое было при штурме Днепра. Именно там положили украинскую молодежь, мобилизированную с Левобережья при освобождении от немцев. Ватутин отличился.
показати весь коментар
01.03.2024 20:04 Відповісти
ну так !!! потім воїни УПА цього кацапського мʼясника пристрелили і він незабаром здох від зараження крові, бо йоська зажав йому пакет американських антибіотиків що почали поставлятися по системі лендліз ...
показати весь коментар
02.03.2024 04:49 Відповісти
Оружия у них больше чем у нас. И заводы на полную мощность работают. Иран и Сев. Корея поставляют. Китай помогает. Европа и США деньги дают. Санкции работают, короче.
Не то, что у нас.
показати весь коментар
01.03.2024 22:48 Відповісти
Прихована хвиля мобілізації.
показати весь коментар
01.03.2024 18:11 Відповісти
Вже чули такі байки. https://wz.lviv.ua/blogs/490175-u-rf-pochaly-pryzyvaty-rezervistiv-do-oseni-kreml-planuie-zbilshyty-armiiu-na-400-tysiach-osib Як мобілізував 300 тисяч перед штурмом Бахмуту, більше великиї хвиль мобілізації було
показати весь коментар
01.03.2024 18:35 Відповісти
Певно, будуть заохочувати на контракт. Якусь кількість наберуть.
показати весь коментар
01.03.2024 18:39 Відповісти
Якраз підгадує для наступу, як тільки підсохне. За місяць-півтора проблему з артою нам закрити не реально без США, F-16 до квітня теж не отримати навіть в мінімально необхідній кількості - шобла саботажників інфраструктуру не готує ( навіть до гадалки ходити не треба ). Народ потрібно готувати до партизанської війни, але зброю саботажники теж не роздадуть. Буде важко, якщо Бідону не пересадять хоч одне яйце Макрона ( каюсь, раніше не вважав, що в Емануеля міцні горішки, навіть навпаки думав )
показати весь коментар
01.03.2024 23:37 Відповісти
схоже бункерний зрозумів, що економіка і так вже доживає останні дні. А так хоча б буде відмазка, типу НАТО агресивно поводиться, ми вимушені відмобілізуватись і затягнути пояси. Та й після Авдіївки знову треба мяса десь нового знайти
показати весь коментар
01.03.2024 18:11 Відповісти
Не все так аж погано у них з економікою... на жаль для нас. Газ, нафту продають, баблішко на війну капає. Нам би такі "проблеми з економікою"...
показати весь коментар
01.03.2024 21:52 Відповісти
Це дуже погано -- коли вже амери з допоогою роздупляться
показати весь коментар
01.03.2024 18:13 Відповісти
Ну що Вова, нам не потрібна мобілізація яку пропонував генеральний штаб, В.Ф. Залужний поганий хоче усіх відправити на війну.Ну-ну, побачимо чим це все для нас завершиться.🤔 І як цю ситуацію буде вирішувати "любимчик" Сирський.
показати весь коментар
01.03.2024 18:15 Відповісти
У вови все по плану. По оманському.
показати весь коментар
01.03.2024 18:33 Відповісти
мʼсом мʼясом споконвічна тактика московитів
ну хтось відкриє 2й фронт з цими покидьками , наприклад Японія , Німеччина , Фінляндія?

так вже зажахали кацапи весь світ , що бояться навіть слова сказати що московити забрали їхнє
показати весь коментар
01.03.2024 18:16 Відповісти
******* війни м'ясом не виграють. Особливо після винайдення кулемета.
показати весь коментар
01.03.2024 18:39 Відповісти
Никто не хочет воевать, ни на втором фронте ни на третьем. Поэтому никто сам на сраисю не нападет, не ждите.
показати весь коментар
01.03.2024 18:56 Відповісти
Та не тратьте куме сили, спускайтеся на дно, бо я вже куме бачу що з вас тече лайно. ***....ий, що ще можна сказати. Як казав Ося Бендер "двести рублей не спасут гиганта мысли, отца русской демократии".
показати весь коментар
01.03.2024 18:17 Відповісти
Кирило з Владіміром завжди швидко узнають що там є таємного у кацапів ,хай би повідомили українцям.І ще мер один недавно об'явився , тоже по своїм каналам оперативно отримує таємні документи москалів.
показати весь коментар
01.03.2024 18:17 Відповісти
І де ж ***** збирається муштрувати таку кількість? Насправді це "понти" - указ про "безстрокову постійну мобілізацію" необхідної кількості гарматного мяса замість вже перемеленого ЗСУ на фарш. В помийне відро більше відра не влазить. Ну от от "**********" поки не випорожнили тару на смітник...
показати весь коментар
01.03.2024 18:18 Відповісти
У Китаї, онуки хунвейбінів, глибоко зхвильовані…, а Шольц ..
показати весь коментар
01.03.2024 18:19 Відповісти
Резервісти хіба не офіцери запасу?
показати весь коментар
01.03.2024 18:20 Відповісти
У кацапів все добре з мобілізацію, коррчать зрадойоби
показати весь коментар
01.03.2024 18:25 Відповісти
Юрчику, касаб, ти вже тут?
показати весь коментар
01.03.2024 18:29 Відповісти
Від касаба чую.
показати весь коментар
01.03.2024 18:40 Відповісти
Якби було добре, не чіпали б резервістів.
показати весь коментар
01.03.2024 18:52 Відповісти
А він своіх захищаєт. Він касаб. Всравшийся касаб.
показати весь коментар
01.03.2024 19:04 Відповісти
Березнева мобілізація касабів почалась, якя і казав. Пів міліона підружо. А у нас зелень 3000 правок внести хоче. ЗСУ не отримують вже рік повноціного поповнення.СЛАВА ЗЕ! СЛААВА ЗЕ! СЛААААВААА ЗЕЕЕЕЕ!!!!!
показати весь коментар
01.03.2024 18:28 Відповісти
Такі ж збори відбулися і у літку 2023 https://interfax.com.ua/news/general/909204.html але 300 тисяч чмобіків як на початку року ніхто не мобілізував.
показати весь коментар
01.03.2024 18:33 Відповісти
Не заважайте свідкам "касаби 1000 танків в місяць випускають"......
показати весь коментар
01.03.2024 18:41 Відповісти
а баби їхні зразу готових солдатів ротами рожають
показати весь коментар
01.03.2024 23:31 Відповісти
а не час ***** знову обнулити але вже по людські
показати весь коментар
01.03.2024 18:30 Відповісти
Ви власноруч можете це зробити?
показати весь коментар
01.03.2024 18:34 Відповісти
тільки з вами разом, тандемом так би мовити...
показати весь коментар
01.03.2024 18:46 Відповісти
бажати можна чого завгодно, якщо можливостей втілення нема.
показати весь коментар
01.03.2024 19:24 Відповісти
Кожен рік ***** це робить.
показати весь коментар
01.03.2024 18:34 Відповісти
и каждый год в его приказе два пункта из четырех - "для служебного пользования"?
показати весь коментар
01.03.2024 18:58 Відповісти
Путін вирішив заплатити за вбитих 12,5 мільйонів, люди виїжджають зі свого села чи міста із середньою зарплатою 30-40 тисяч рублів на місяць, що вважається хорошою зарплатою в багатьох регіонах. На фронті вони отримують близько 200 000, тобто стають багатшими в п'ять-сім разів.

Чому люди масово не бунтують: тому що ці 12,5 млн рублів за вбитого - це зарплата людини за 25 років, якщо раніше вона отримувала 40 тисяч.

Дружина, відправляючи чоловіка на фронт, отримує його зарплату на наступні 25 років. Непогана угода, особливо якщо чоловік не дуже заслуговує на довіру, некваліфікований або п'є. Так Путін купує населення.
показати весь коментар
01.03.2024 18:42 Відповісти
У найбідніших регіонах РФ різко зросли заощадження за рахунок «гробовых» виплат. У ряді регіонів Росії спостерігався аномальний приріст коштів на банківських рахунках. При середньому зростанні від 6 до 9% за попередні п'ять років у 2023 році Алтай показав зростання на 18,95%, Бурятія - на 33,26%, а Тива - на рекордні 57,57%.

Таке різке збільшення коштів на банківських рахунках громадян пояснюється виплатами контрактникам та мобілізованим, які беруть участь у війні з Україною. Також поліпшенню добробуту населення сприяли "гробовыe" - компенсації сім'ям загиблих і поранених.
Алтай, Бурятія і Тува входять в список найбідніших регіонів Росії. На них припадає найбільша частка втрат серед російських військових, які беруть участь у вторгненні в Україну.
показати весь коментар
01.03.2024 19:01 Відповісти
Він кожний рік це робить. Під вибори ***** не буде робити нічого непопулярного в населення.
показати весь коментар
01.03.2024 18:43 Відповісти
А у нас власть делает все, чтобы сорвать мобилизацию. И поссорить народ с военными.
В ТЦК уже убивают людей:
https://www.youtube.com/watch?v=4c-Vvzv_doQ
Пробит череп, сломаны ребра, выбиты зубы, но полиция не нашла повреждений тела и признаков насильственной смерти
https://tsn.ua/ru/exclusive/zagadochnaya-smert-muzhchiny-posle-vizita-v-tck-na-ternopolschine-sosedi-rasskazali-o-strannyh-obstoyatelstvah-2525320.html
показати весь коментар
01.03.2024 18:54 Відповісти
адвоката наймати треба і тоді та ******* сяде
показати весь коментар
01.03.2024 23:32 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2024 18:54 Відповісти
А что ж тут "неприятного"?!
показати весь коментар
01.03.2024 19:01 Відповісти
Схоже на те,що й у кацапів закінчилися "добровольці".
показати весь коментар
01.03.2024 19:06 Відповісти
Спочатку хуьло проводить збори, на зборах контингент проходить перевірку і відсіювання - тим, хто залишився, оголошують про мобілізацію (наказ про мобілізацію досі не скасовано). Думаю, що 2 і 3 секретні пункти і говорять про відсіювання на зборах. Таким чином хуьло проведе "м'яку" мобілізацію.
показати весь коментар
01.03.2024 19:09 Відповісти
Цікаво... Не дочекався виборів - схоже що м'яса йому реально не вистачає, якщо вдався до такого кроку.
показати весь коментар
01.03.2024 19:12 Відповісти
2 пункт - кількість
3 пункт - термін
показати весь коментар
01.03.2024 19:39 Відповісти
В них ще є живі резервісти? Погано..
показати весь коментар
01.03.2024 19:39 Відповісти
В них 25 млн воєнний резерв.Про це навіть сенсу немає розмовляти.лайна там вистачить
показати весь коментар
01.03.2024 20:10 Відповісти
Ти меньше скабєєву слухай. До війни іх було біля 93млн. тобто в 3 рази більше нас, але склад населення на нашу користь, тому реальне співвідношення моб резервів до 2.5 на користь кацапів. Співвідношення втрат на нашу користь в середньому 1 до 4, тому швидкість закінчення їх армії як мінімум спів мірна з нашою. Тому нема у них ніяких безмежних ресурсів.
показати весь коментар
01.03.2024 23:37 Відповісти
Ти спочатку подумай що ти написав, а потім подумай і прочитай що таке саме мобілізаційний воєнний ресурс.І не втішай себе фантазіями по втратам і співвідношенням.Смішно читати.На наш 1 млн вони виставлять 5 млн.Там лайна вистачить
показати весь коментар
02.03.2024 13:37 Відповісти
Повно.В першу чергу підуть "під рушницю" росіякі які на похоронах свого лідера опозиціі щось недобре висловлювали про пу-владу..Не дарма ж це прощання знімалося камерами спостереження
показати весь коментар
01.03.2024 20:12 Відповісти
Він це робіть кожні 3 місяця якщо я непомиляюсь вже 2 роки .Нічого нового
показати весь коментар
01.03.2024 20:07 Відповісти
Ох, я боюся, що в путіна рейтинг впаде.🙁
показати весь коментар
01.03.2024 20:33 Відповісти
нічого нового.....
показати весь коментар
01.03.2024 21:51 Відповісти
Таємні пункти:
1. На збори взяти з собою сміттєвий мішок на 200л і білі капці.
2. Обрати колір лади та шубу для вдови.
показати весь коментар
01.03.2024 22:36 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2024 23:15 Відповісти
Та коли ж вони уже закінчаться. Уже скільки перемолотили, думаю не наберуть уже багато. З глибинки набрали кого могли
показати весь коментар
01.03.2024 23:31 Відповісти
Якби могли. то уже давно зібрали б мільйонні армії - а реальність показує, що більше 300 тис не можуть набрати та забезпечити зброєю, командирами, постачанням і т.п. за рік.
показати весь коментар
01.03.2024 23:40 Відповісти
Як не дивно але на цьому форумі дописники дуже переживають за проблеми орків і *****... У ЗСУ проблем немає?..
Співвідношення 1:4 у цій війні - це поразка України. Поки гладкий схудне - худий помре!
показати весь коментар
02.03.2024 11:50 Відповісти
 
 