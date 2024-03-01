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Новости Война
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Путин вызывает на военные сборы российских резервистов

Армія РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в 2024 году на военные сборы граждан, находящихся в запасе. При этом два пункта указа тайные.

Указ опубликован на официальном портале страны-агрессора, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно подписанному 1 марта документу, призыву подлежат находящиеся в запасе граждане для прохождения военных сборов в вооруженных силах, войсках нацгвардии, спасательных военных формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ. Указ вступил в силу с момента публикации.

Смотрите также: Два десятка ликвидированных оккупантов лежат у подбитого танка на дороге вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Стоит отметить, что из пяти пунктов указа два пункта, №2-3, закрыты за грифом "для служебного пользования".

Указ Путіна про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі
Указ Путіна про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі

Автор: 

армия РФ (19358) путин владимир (31318) резервисты (61)


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Топ комментарии
+29
Мясом пытается нас закидать. Мяса у него много. Оружия мало. А среди мяса 90% рашоимбецилов. (как и он сам). Когда-то давно я читал про вторую мировую войну воспоминания одного из пулеметчика Вермахта. Так он написал что его коллега, расстреляв вчистую 3-4 мясных атак СА просто сошел с ума или плучил от шока полную небоеспособность. Потому что красная армия на его пулемет гнала и гнала солдат и он и косил несколько часов. Ничего не напоминает?
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01.03.2024 18:17
+24
***** готується ретельно. Мабуть піде Європи завайовивать.
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01.03.2024 18:08
+23
Нажаль, українців німци "накосили" більше ніж кацапів, якщо поривнювати загиблих на кожну тисячу населення.
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01.03.2024 18:28
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Правила форума Совет форумчан
***** готується ретельно. Мабуть піде Європи завайовивать.
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01.03.2024 18:08 Ответить
Так це він ще не переобрався, а коли стане старим новим куйлом , мабуть всіх пожене на війну, щоб встигнути захватити як можна більше території до обрання трампа .
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01.03.2024 18:17 Ответить
А то Трамп не дасть? Заборонить захоплювати?
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01.03.2024 18:19 Ответить
Йде 38й місяць президенства
https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart На цей період нафта має таку різницю
Трамп: -61%
Байден: 53%
Обама: 147%

Тобто різниця складає всього 61%+53%=114%
Цеж не Обама, де різниця за 200%

"Экспорт российской нефти, нефтепродуктов и газа в 2022 году достиг 383,7 млрд долларов, что на 43% больше, чем в 2021 году, https://t.me/agentstvonews/2759 пишет "Агентство" на основе данных Федеральной таможенной службы с 1995 года (более ранних данных нет в базе Росстата).

По данным издания, это абсолютный рекорд за 27 лет. До этого больше всего Россия выручила от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа в 2013 году - 376 млрд долларов."

2013, 2022 - рекорд по прибутку
і в цей час Крим та напад
мабуть збіг...

Санкції "із ада" працюють, а в 2022 все рівно новий рекорд прибутку
мабуть збіг...
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01.03.2024 23:56 Ответить
Мясом пытается нас закидать. Мяса у него много. Оружия мало. А среди мяса 90% рашоимбецилов. (как и он сам). Когда-то давно я читал про вторую мировую войну воспоминания одного из пулеметчика Вермахта. Так он написал что его коллега, расстреляв вчистую 3-4 мясных атак СА просто сошел с ума или плучил от шока полную небоеспособность. Потому что красная армия на его пулемет гнала и гнала солдат и он и косил несколько часов. Ничего не напоминает?
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01.03.2024 18:17 Ответить
беріть побільше пакетів
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01.03.2024 18:19 Ответить
не треба - пакети довго рокзладаються - шкідливо для довкілля
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01.03.2024 18:23 Ответить
славно косили німці у ІІ Світову цей совково-кацапській, комуно-нацистькій, окупаційний біонепотріб !!!
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01.03.2024 18:23 Ответить
Нажаль, українців німци "накосили" більше ніж кацапів, якщо поривнювати загиблих на кожну тисячу населення.
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01.03.2024 18:28 Ответить
бо українці були дурні - воювали за цю комуно-нацистьку імперію зла і тюрму напродів !!! треба була вбиваьти своїх червоножопих офіцерів і стававити під німецькі прапори щоб гнати цю комуно-совкову заразу до Уралу !!!
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01.03.2024 18:32 Ответить
Так місце під німецькими прапорами вже були зайняті ... кацапами. Загальна кількість однихтільки кацапів нараховували від 1,25 млн вояк до 2 млн. з різних джерел. Тільки кацаських армій було кілька: РОНА, РНА, РННА, РОА + козачки группенфюрерів Краснова, Шкуро, Доманова, Кононова, Гірей Клича та др., а ще дивізії "Вітязь", "Руссланд", "Дірленвангер", "Россія", а ще Охоронні війська, ХІВІ і т. п.
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01.03.2024 18:47 Ответить
в кінці червня 1941 року і до кінця 1941 року це місце ще було вільне !!! комуно-нацапи відступали до мацкви і масово здавалися у полон німцям, якщо не помиляюся за за цей час німцям здалося у полон 3.5 мільйона з 4ю5 мільйоної "ркка", німці українців тупо з полону відпускали на поруки матерів, жінок за практично безцінь, наприклад набір продуктів харчування і міцевого самогону !!!
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01.03.2024 18:56 Ответить
По-суті, що червона комуняцька потрвора, що коричнева нацистська це практично одне і те ж. Ось тому УПА воювало проти обох потвор.
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01.03.2024 19:19 Ответить
по суті так, що червоні що коричневі нацисти - однояйцеві близнюки, брати по зброї що разом почали 2Світову війну згідно пакту "ребінтрапа-молотова", перед тим у 1933 році червний комуно-нацист йоська сталін (джугашвілі) привів до влади у Німетчині адольфа !!! але є нюанси:

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01.03.2024 19:38 Ответить
Дурные были те украинцы, которые в 1919 году говорили "нехай Зеленский Петлюра сам воюет". А в 41м их детям уже выбора небыло - за уклонение от мобилизации расстреливали, на немецкие пулеметы гнали чикистскими заградотрядами.
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01.03.2024 18:54 Ответить
Історія циклічна..нажаль
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01.03.2024 19:51 Ответить
Пане, пiдiбраним шмайсером гасили в спину комicарiв з командирами , мовляв, драпали вiд гiтлерiвцiв, тобто вiдступалы = зрадники. Их не хоронили в братских могилах. Их как-нибудь сваливали в скотомогильники.
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01.03.2024 19:30 Ответить
Це при форсуванні Дніпра, коли підар жуков погнав тисячі практично беззбройних українців
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01.03.2024 18:32 Ответить
Нажаль зброї у виродків теж багато. Старої но зброї і вона стртляє.
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01.03.2024 19:19 Ответить
Таки да. Молюсь, ну как молюсь... Просыпаясь желаю им выжить в бойне и выполнить задачу. Это две несовместимые вещи... И засыпая желаю удачи нашим диверсантам. К сожалению воевать уже не боеспособен.
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01.03.2024 19:31 Ответить
Не нагадує, бо тоді німці всіх загнали у глухий кут - у разі програшу всіх чекало тотальне знищення у концтаборах і тоді жертували життя, щоб врятувати народ. А кацапи зараз здихають за х#йла та олігархів бо на росію ніхто не нападав. Тому кількість м'яса зовсім різна
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01.03.2024 19:49 Ответить
це черговий міф червоної кацапр-совкової, комуно-нацацистької окупаційної пропаганди !!! факти говораять про інше:
1. у йоськи сталіна коцтаборів, у системі гулаг, було приблмзно 140, в адіка - 43;
2. червоний нацизм був соціальний. червоні нацисти нищили в основному усіх хто не належав до соціального шару суспільства рабочіх і калхозніков - тобто інтелегенцію, духовенство, колишніх землевласників, буржуа, а також народи окупованих ними країн, які робили хоч якійсь спротив окупаційній владі, селянські повстання, зриви так званої "коликтивізації" і тд.тп., тобто українців, казахів, кримських татар, чеченців, інгушів ... у адіка нацизм був нацональний, єтнічний, він насамперед нищив євреїв, кацапів і циган ...
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02.03.2024 04:46 Ответить
Насколько помню, такое было при штурме Днепра. Именно там положили украинскую молодежь, мобилизированную с Левобережья при освобождении от немцев. Ватутин отличился.
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01.03.2024 20:04 Ответить
ну так !!! потім воїни УПА цього кацапського мʼясника пристрелили і він незабаром здох від зараження крові, бо йоська зажав йому пакет американських антибіотиків що почали поставлятися по системі лендліз ...
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02.03.2024 04:49 Ответить
Оружия у них больше чем у нас. И заводы на полную мощность работают. Иран и Сев. Корея поставляют. Китай помогает. Европа и США деньги дают. Санкции работают, короче.
Не то, что у нас.
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01.03.2024 22:48 Ответить
Прихована хвиля мобілізації.
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01.03.2024 18:11 Ответить
Вже чули такі байки. https://wz.lviv.ua/blogs/490175-u-rf-pochaly-pryzyvaty-rezervistiv-do-oseni-kreml-planuie-zbilshyty-armiiu-na-400-tysiach-osib Як мобілізував 300 тисяч перед штурмом Бахмуту, більше великиї хвиль мобілізації було
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01.03.2024 18:35 Ответить
Певно, будуть заохочувати на контракт. Якусь кількість наберуть.
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01.03.2024 18:39 Ответить
Якраз підгадує для наступу, як тільки підсохне. За місяць-півтора проблему з артою нам закрити не реально без США, F-16 до квітня теж не отримати навіть в мінімально необхідній кількості - шобла саботажників інфраструктуру не готує ( навіть до гадалки ходити не треба ). Народ потрібно готувати до партизанської війни, але зброю саботажники теж не роздадуть. Буде важко, якщо Бідону не пересадять хоч одне яйце Макрона ( каюсь, раніше не вважав, що в Емануеля міцні горішки, навіть навпаки думав )
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01.03.2024 23:37 Ответить
схоже бункерний зрозумів, що економіка і так вже доживає останні дні. А так хоча б буде відмазка, типу НАТО агресивно поводиться, ми вимушені відмобілізуватись і затягнути пояси. Та й після Авдіївки знову треба мяса десь нового знайти
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01.03.2024 18:11 Ответить
Не все так аж погано у них з економікою... на жаль для нас. Газ, нафту продають, баблішко на війну капає. Нам би такі "проблеми з економікою"...
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01.03.2024 21:52 Ответить
Це дуже погано -- коли вже амери з допоогою роздупляться
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01.03.2024 18:13 Ответить
Ну що Вова, нам не потрібна мобілізація яку пропонував генеральний штаб, В.Ф. Залужний поганий хоче усіх відправити на війну.Ну-ну, побачимо чим це все для нас завершиться.🤔 І як цю ситуацію буде вирішувати "любимчик" Сирський.
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01.03.2024 18:15 Ответить
У вови все по плану. По оманському.
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01.03.2024 18:33 Ответить
мʼсом мʼясом споконвічна тактика московитів
ну хтось відкриє 2й фронт з цими покидьками , наприклад Японія , Німеччина , Фінляндія?

так вже зажахали кацапи весь світ , що бояться навіть слова сказати що московити забрали їхнє
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01.03.2024 18:16 Ответить
******* війни м'ясом не виграють. Особливо після винайдення кулемета.
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01.03.2024 18:39 Ответить
Никто не хочет воевать, ни на втором фронте ни на третьем. Поэтому никто сам на сраисю не нападет, не ждите.
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01.03.2024 18:56 Ответить
Та не тратьте куме сили, спускайтеся на дно, бо я вже куме бачу що з вас тече лайно. ***....ий, що ще можна сказати. Як казав Ося Бендер "двести рублей не спасут гиганта мысли, отца русской демократии".
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01.03.2024 18:17 Ответить
Кирило з Владіміром завжди швидко узнають що там є таємного у кацапів ,хай би повідомили українцям.І ще мер один недавно об'явився , тоже по своїм каналам оперативно отримує таємні документи москалів.
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01.03.2024 18:17 Ответить
І де ж ***** збирається муштрувати таку кількість? Насправді це "понти" - указ про "безстрокову постійну мобілізацію" необхідної кількості гарматного мяса замість вже перемеленого ЗСУ на фарш. В помийне відро більше відра не влазить. Ну от от "**********" поки не випорожнили тару на смітник...
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01.03.2024 18:18 Ответить
У Китаї, онуки хунвейбінів, глибоко зхвильовані…, а Шольц ..
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01.03.2024 18:19 Ответить
Резервісти хіба не офіцери запасу?
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01.03.2024 18:20 Ответить
У кацапів все добре з мобілізацію, коррчать зрадойоби
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01.03.2024 18:25 Ответить
Юрчику, касаб, ти вже тут?
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01.03.2024 18:29 Ответить
Від касаба чую.
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01.03.2024 18:40 Ответить
Якби було добре, не чіпали б резервістів.
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01.03.2024 18:52 Ответить
А він своіх захищаєт. Він касаб. Всравшийся касаб.
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01.03.2024 19:04 Ответить
Березнева мобілізація касабів почалась, якя і казав. Пів міліона підружо. А у нас зелень 3000 правок внести хоче. ЗСУ не отримують вже рік повноціного поповнення.СЛАВА ЗЕ! СЛААВА ЗЕ! СЛААААВААА ЗЕЕЕЕЕ!!!!!
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01.03.2024 18:28 Ответить
Такі ж збори відбулися і у літку 2023 https://interfax.com.ua/news/general/909204.html але 300 тисяч чмобіків як на початку року ніхто не мобілізував.
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01.03.2024 18:33 Ответить
Не заважайте свідкам "касаби 1000 танків в місяць випускають"......
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01.03.2024 18:41 Ответить
а баби їхні зразу готових солдатів ротами рожають
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01.03.2024 23:31 Ответить
а не час ***** знову обнулити але вже по людські
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01.03.2024 18:30 Ответить
Ви власноруч можете це зробити?
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01.03.2024 18:34 Ответить
тільки з вами разом, тандемом так би мовити...
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01.03.2024 18:46 Ответить
бажати можна чого завгодно, якщо можливостей втілення нема.
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01.03.2024 19:24 Ответить
Кожен рік ***** це робить.
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01.03.2024 18:34 Ответить
и каждый год в его приказе два пункта из четырех - "для служебного пользования"?
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01.03.2024 18:58 Ответить
Путін вирішив заплатити за вбитих 12,5 мільйонів, люди виїжджають зі свого села чи міста із середньою зарплатою 30-40 тисяч рублів на місяць, що вважається хорошою зарплатою в багатьох регіонах. На фронті вони отримують близько 200 000, тобто стають багатшими в п'ять-сім разів.

Чому люди масово не бунтують: тому що ці 12,5 млн рублів за вбитого - це зарплата людини за 25 років, якщо раніше вона отримувала 40 тисяч.

Дружина, відправляючи чоловіка на фронт, отримує його зарплату на наступні 25 років. Непогана угода, особливо якщо чоловік не дуже заслуговує на довіру, некваліфікований або п'є. Так Путін купує населення.
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01.03.2024 18:42 Ответить
У найбідніших регіонах РФ різко зросли заощадження за рахунок «гробовых» виплат. У ряді регіонів Росії спостерігався аномальний приріст коштів на банківських рахунках. При середньому зростанні від 6 до 9% за попередні п'ять років у 2023 році Алтай показав зростання на 18,95%, Бурятія - на 33,26%, а Тива - на рекордні 57,57%.

Таке різке збільшення коштів на банківських рахунках громадян пояснюється виплатами контрактникам та мобілізованим, які беруть участь у війні з Україною. Також поліпшенню добробуту населення сприяли "гробовыe" - компенсації сім'ям загиблих і поранених.
Алтай, Бурятія і Тува входять в список найбідніших регіонів Росії. На них припадає найбільша частка втрат серед російських військових, які беруть участь у вторгненні в Україну.
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01.03.2024 19:01 Ответить
Він кожний рік це робить. Під вибори ***** не буде робити нічого непопулярного в населення.
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01.03.2024 18:43 Ответить
А у нас власть делает все, чтобы сорвать мобилизацию. И поссорить народ с военными.
В ТЦК уже убивают людей:
https://www.youtube.com/watch?v=4c-Vvzv_doQ
Пробит череп, сломаны ребра, выбиты зубы, но полиция не нашла повреждений тела и признаков насильственной смерти
https://tsn.ua/ru/exclusive/zagadochnaya-smert-muzhchiny-posle-vizita-v-tck-na-ternopolschine-sosedi-rasskazali-o-strannyh-obstoyatelstvah-2525320.html
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01.03.2024 18:54 Ответить
адвоката наймати треба і тоді та ******* сяде
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01.03.2024 23:32 Ответить
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01.03.2024 18:54 Ответить
А что ж тут "неприятного"?!
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01.03.2024 19:01 Ответить
Схоже на те,що й у кацапів закінчилися "добровольці".
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01.03.2024 19:06 Ответить
Спочатку хуьло проводить збори, на зборах контингент проходить перевірку і відсіювання - тим, хто залишився, оголошують про мобілізацію (наказ про мобілізацію досі не скасовано). Думаю, що 2 і 3 секретні пункти і говорять про відсіювання на зборах. Таким чином хуьло проведе "м'яку" мобілізацію.
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01.03.2024 19:09 Ответить
Цікаво... Не дочекався виборів - схоже що м'яса йому реально не вистачає, якщо вдався до такого кроку.
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01.03.2024 19:12 Ответить
2 пункт - кількість
3 пункт - термін
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01.03.2024 19:39 Ответить
В них ще є живі резервісти? Погано..
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01.03.2024 19:39 Ответить
В них 25 млн воєнний резерв.Про це навіть сенсу немає розмовляти.лайна там вистачить
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01.03.2024 20:10 Ответить
Ти меньше скабєєву слухай. До війни іх було біля 93млн. тобто в 3 рази більше нас, але склад населення на нашу користь, тому реальне співвідношення моб резервів до 2.5 на користь кацапів. Співвідношення втрат на нашу користь в середньому 1 до 4, тому швидкість закінчення їх армії як мінімум спів мірна з нашою. Тому нема у них ніяких безмежних ресурсів.
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01.03.2024 23:37 Ответить
Ти спочатку подумай що ти написав, а потім подумай і прочитай що таке саме мобілізаційний воєнний ресурс.І не втішай себе фантазіями по втратам і співвідношенням.Смішно читати.На наш 1 млн вони виставлять 5 млн.Там лайна вистачить
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02.03.2024 13:37 Ответить
Повно.В першу чергу підуть "під рушницю" росіякі які на похоронах свого лідера опозиціі щось недобре висловлювали про пу-владу..Не дарма ж це прощання знімалося камерами спостереження
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01.03.2024 20:12 Ответить
Він це робіть кожні 3 місяця якщо я непомиляюсь вже 2 роки .Нічого нового
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01.03.2024 20:07 Ответить
Ох, я боюся, що в путіна рейтинг впаде.🙁
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01.03.2024 20:33 Ответить
нічого нового.....
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01.03.2024 21:51 Ответить
Таємні пункти:
1. На збори взяти з собою сміттєвий мішок на 200л і білі капці.
2. Обрати колір лади та шубу для вдови.
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01.03.2024 22:36 Ответить
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01.03.2024 23:15 Ответить
Та коли ж вони уже закінчаться. Уже скільки перемолотили, думаю не наберуть уже багато. З глибинки набрали кого могли
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01.03.2024 23:31 Ответить
Якби могли. то уже давно зібрали б мільйонні армії - а реальність показує, що більше 300 тис не можуть набрати та забезпечити зброєю, командирами, постачанням і т.п. за рік.
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01.03.2024 23:40 Ответить
Як не дивно але на цьому форумі дописники дуже переживають за проблеми орків і *****... У ЗСУ проблем немає?..
Співвідношення 1:4 у цій війні - це поразка України. Поки гладкий схудне - худий помре!
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02.03.2024 11:50 Ответить
 
 