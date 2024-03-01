Путин вызывает на военные сборы российских резервистов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в 2024 году на военные сборы граждан, находящихся в запасе. При этом два пункта указа тайные.
Указ опубликован на официальном портале страны-агрессора, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно подписанному 1 марта документу, призыву подлежат находящиеся в запасе граждане для прохождения военных сборов в вооруженных силах, войсках нацгвардии, спасательных военных формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ. Указ вступил в силу с момента публикации.
Стоит отметить, что из пяти пунктов указа два пункта, №2-3, закрыты за грифом "для служебного пользования".
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+29 Сергей Гусаченко #510886
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https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart На цей період нафта має таку різницю
Трамп: -61%
Байден: 53%
Обама: 147%
Тобто різниця складає всього 61%+53%=114%
Цеж не Обама, де різниця за 200%
"Экспорт российской нефти, нефтепродуктов и газа в 2022 году достиг 383,7 млрд долларов, что на 43% больше, чем в 2021 году, https://t.me/agentstvonews/2759 пишет "Агентство" на основе данных Федеральной таможенной службы с 1995 года (более ранних данных нет в базе Росстата).
По данным издания, это абсолютный рекорд за 27 лет. До этого больше всего Россия выручила от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа в 2013 году - 376 млрд долларов."
2013, 2022 - рекорд по прибутку
і в цей час Крим та напад
мабуть збіг...
Санкції "із ада" працюють, а в 2022 все рівно новий рекорд прибутку
мабуть збіг...
ЗеленскийПетлюра сам воюет". А в 41м их детям уже выбора небыло - за уклонение от мобилизации расстреливали, на немецкие пулеметы гнали чикистскими заградотрядами.
1. у йоськи сталіна коцтаборів, у системі гулаг, було приблмзно 140, в адіка - 43;
2. червоний нацизм був соціальний. червоні нацисти нищили в основному усіх хто не належав до соціального шару суспільства рабочіх і калхозніков - тобто інтелегенцію, духовенство, колишніх землевласників, буржуа, а також народи окупованих ними країн, які робили хоч якійсь спротив окупаційній владі, селянські повстання, зриви так званої "коликтивізації" і тд.тп., тобто українців, казахів, кримських татар, чеченців, інгушів ... у адіка нацизм був нацональний, єтнічний, він насамперед нищив євреїв, кацапів і циган ...
Не то, что у нас.
ну хтось відкриє 2й фронт з цими покидьками , наприклад Японія , Німеччина , Фінляндія?
так вже зажахали кацапи весь світ , що бояться навіть слова сказати що московити забрали їхнє
Чому люди масово не бунтують: тому що ці 12,5 млн рублів за вбитого - це зарплата людини за 25 років, якщо раніше вона отримувала 40 тисяч.
Дружина, відправляючи чоловіка на фронт, отримує його зарплату на наступні 25 років. Непогана угода, особливо якщо чоловік не дуже заслуговує на довіру, некваліфікований або п'є. Так Путін купує населення.
Таке різке збільшення коштів на банківських рахунках громадян пояснюється виплатами контрактникам та мобілізованим, які беруть участь у війні з Україною. Також поліпшенню добробуту населення сприяли "гробовыe" - компенсації сім'ям загиблих і поранених.
Алтай, Бурятія і Тува входять в список найбідніших регіонів Росії. На них припадає найбільша частка втрат серед російських військових, які беруть участь у вторгненні в Україну.
В ТЦК уже убивают людей:
https://www.youtube.com/watch?v=4c-Vvzv_doQ
Пробит череп, сломаны ребра, выбиты зубы, но полиция не нашла повреждений тела и признаков насильственной смерти
https://tsn.ua/ru/exclusive/zagadochnaya-smert-muzhchiny-posle-vizita-v-tck-na-ternopolschine-sosedi-rasskazali-o-strannyh-obstoyatelstvah-2525320.html
3 пункт - термін
1. На збори взяти з собою сміттєвий мішок на 200л і білі капці.
2. Обрати колір лади та шубу для вдови.
Співвідношення 1:4 у цій війні - це поразка України. Поки гладкий схудне - худий помре!