Путин вызывает на военные сборы российских резервистов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в 2024 году на военные сборы граждан, находящихся в запасе. При этом два пункта указа тайные.

Указ опубликован на официальном портале страны-агрессора, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно подписанному 1 марта документу, призыву подлежат находящиеся в запасе граждане для прохождения военных сборов в вооруженных силах, войсках нацгвардии, спасательных военных формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ. Указ вступил в силу с момента публикации.

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Стоит отметить, что из пяти пунктов указа два пункта, №2-3, закрыты за грифом "для служебного пользования".



