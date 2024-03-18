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Число раненых в Николаеве возросло до 9, среди них - двое детей

миколаїв

В результате вчерашних ракетных ударов по Николаеву ранены 9 человек, в том числе 2 ребенка.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что днем, 17 марта, в 13:55 и 14:07 враг ударил баллистикой по инфраструктурному объекту в Николаеве, выпустив из временно оккупированного Крыма две ракеты, предположительно Искандер-М. В результате ракетной атаки в больнице погиб один человек, еще девять человек получили ранения, из них двое детей.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждены частные и многоквартирные дома, гражданские автомобили. Также разрушены участки сети наружного освещения, часть трамвайных путей и контактной сети. Ведутся восстановительные работы", - сообщает Ким.

Также, по его словам, вчера, 17 марта, в 11:39 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

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