Российские "выборы" нелегитимны, место Путина – в Гааге, - глава МИД Эстонии Цахкна

Нынешние выборы в РФ не являлись демократическим процессом. Российский диктатор Владимир Путин должен понести ответственность как военный преступник в Гааге.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Вчера в России состоялись некоторые действия, они называют это "выборами". Но это не были выборы. То, что мы видели, не было демократическим избирательным процессом", – сказал Цахкна.

Он подчеркнул, что это было "номинирование Путина" лидером России. Цахкна убежден, что Путин должен понести ответственность как военный преступник в Гааге.

"Это не были легитимные выборы. Легитимное место Путина – быть в Гааге как военный преступник. Нарушение международного права с проведением так называемых "выборов" на оккупированных территориях, принуждение людей к участию в так называемых "выборах"... мы понимаем, что это фарс", – добавил министр.