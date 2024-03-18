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Российские "выборы" нелегитимны, место Путина – в Гааге, - глава МИД Эстонии Цахкна

цахкна,маргус

Нынешние выборы в РФ не являлись демократическим процессом. Российский диктатор Владимир Путин должен понести ответственность как военный преступник в Гааге.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Вчера в России состоялись некоторые действия, они называют это "выборами". Но это не были выборы. То, что мы видели, не было демократическим избирательным процессом", – сказал Цахкна.

Он подчеркнул, что это было "номинирование Путина" лидером России. Цахкна убежден, что Путин должен понести ответственность как военный преступник в Гааге.

"Это не были легитимные выборы. Легитимное место Путина – быть в Гааге как военный преступник. Нарушение международного права с проведением так называемых "выборов" на оккупированных территориях, принуждение людей к участию в так называемых "выборах"... мы понимаем, что это фарс", – добавил министр.

Автор: 

путин владимир (31560) Цахкна Маргус (56) Фейковые выборы (81)


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Топ комментарии
+6
Так, але щоб ***** туди доставити потрібна військова коаліція з 5-10 країн.

чи ви думаєте що Україна сама впорається з таким монстром ?
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18.03.2024 12:56 Ответить
+6
усі кажуть красиві слова, але ще жоден з лідерів так званих цивілізованих країн не сказав, що не визнає ***** легітимним правителем держави.
можна сподіватися, що вони чекають на офіційне оголошення результату "виборів" на паРаші, але особисто я сумніваюся, що це так.
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18.03.2024 12:59 Ответить
+3
Прогнозовано, ніхто крім балтійців не наважився назвати ***** нелегитимним узурпатором.
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18.03.2024 13:14 Ответить
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Так, але щоб ***** туди доставити потрібна військова коаліція з 5-10 країн.

чи ви думаєте що Україна сама впорається з таким монстром ?
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18.03.2024 12:56 Ответить
Російські "вибори" нелегітимні, місце Путіна - в Гаазі, - голова МЗС Естонії Цахкна Джерело:

Як гарно получилось! Путіна в Гаазі голова
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18.03.2024 12:58 Ответить
Иого місце коло параші! -- помагаите!
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18.03.2024 12:58 Ответить
усі кажуть красиві слова, але ще жоден з лідерів так званих цивілізованих країн не сказав, що не визнає ***** легітимним правителем держави.
можна сподіватися, що вони чекають на офіційне оголошення результату "виборів" на паРаші, але особисто я сумніваюся, що це так.
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18.03.2024 12:59 Ответить
Гаага то ще не поганий варіант. На пилорамі по шматку різати і сіллю посипати.
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18.03.2024 13:01 Ответить
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18.03.2024 13:10 Ответить
Прогнозовано, ніхто крім балтійців не наважився назвати ***** нелегитимним узурпатором.
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18.03.2024 13:14 Ответить
Я так розумію, що непризнання виборів на окремих територіях автоматом повинно приводити до нелегітимності ху-ла. Інакше - який сенс у цьому непризнані? Будуть вибирати іншого президента?
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18.03.2024 13:33 Ответить
 
 