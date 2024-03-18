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В каждой украинской семье должно быть не менее трех детей, - Шмыгаль

пологовий,немовля

Из-за российского полномасштабного вторжения сейчас демографическая ситуация в Украине - сложная.

Об этом рассказал в эфире телемарафона премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Он подчеркнул, что мы "потеряли огромное количество людей".

"К сожалению, люди погибают из-за этой полномасштабной войны. К сожалению, мы потеряли и тех людей, которые покинули Украину с детьми. Более миллиона украинских детей находится за границей. Задача - вернуть эти семьи, вернуть этих детей, а также мотивировать украинцев рожать как можно больше деток, для того чтобы Украина процветала в своем мирном будущем после нашей победы", - сказал Шмыгаль.

По его словам, чтобы решить эту проблему, в каждой украинской семье должно быть, по меньшей мере, трое детей.

"В целом, в каждой украинской семье должно быть не менее трех детей для того, чтобы у Украины были прекрасные будущие перспективы", - говорится в сообщении.

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Он отметил, что деньги для увеличения выплат за рождение ребенка планируют привлекать из-за границы. Ведь сейчас каждая украинская гривня идет на финансирование сил обороны Украины.

"Конечно, государство будет поддерживать молодых родителей. Ключевым фактором, который оказывает решающее влияние на уровень рождаемости, согласно всем исследованиям, является стабильность и безопасность. Когда человек имеет прогнозируемость и безопасность, решения относительно того, чтобы завести ребенка, принимаются проще", - пояснил Шмыгаль.

Автор: 

демография (297) дети (6576) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+35
Це якийсь зелений сюр...
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18.03.2024 13:50 Ответить
+34
І народжувати мають у 18 років. Десь я вже це чув))) Сук..., в них навіть методички однакові.
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18.03.2024 13:56 Ответить
+32
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18.03.2024 13:51 Ответить
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Дебіл.
Причому він чітко розуміє, що це підло і ницо, але продовжує робити ці вкиди.
Уйобок зеленопідарський, ти спочатку на мінімалочку підніми хоча б одну дитину, а потім приходь зі своїми розчудесними пропозиціями, ок?

Підкажу тупорилому:
щоб люди бажали народжувати дітей, має бути економічний ріст, віра в завтрашній день і стабільність. У всіх, крім слуг наріда, в Україні цих трьох параметрів немає з 2019 року, і не планується в найближчі 20+ років. Для чого народжувати дітей? Щоб їх завтра бурят ложкою гвалтував на територіях, які віслюк згідно оману планує віддати пітьмі?
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18.03.2024 14:31 Ответить
Так, це дуже важлива справа, але не на часі...не з кондачка це треба робити
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18.03.2024 14:32 Ответить
Шмигаль, ты сначала убери Гетьманцева и ему подобных у себя под носом.
А то с ними и их законами не то что рожать не хочется, а и жениться.
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18.03.2024 14:36 Ответить
ця формула дійсна для будь-якоъ країни, яка хоче збільшити населення. Одни дитина- населення зменшуватиметься. Дві дитини- буде сталим, і ні туди і ні сюди. Три дитини - буде рости.
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18.03.2024 14:37 Ответить
ця держава має просто роздавати житло людям, щоб вони звідси не їхали, а тут працювали... не тільки багатодітним, а усім нормальним хто працює і сплачує податки!!1 чи хочаб соціальне, в ореду за символічні грощі, відповідні до символічних зарплат...
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18.03.2024 14:44 Ответить
...а у кожного "слуги народу" повинно бути 7 дітей для покращення демографічної ситуації... для того вони й слуги. А то влізли до влади для збагатитися.
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18.03.2024 14:46 Ответить
Мне блин шмыгаль будет командовать,за что троих постить с такими зарплатами,я и одного не хочу
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18.03.2024 14:52 Ответить
В нашей стране 3+ ребенка могут позволить себе не более одного процента населения. Сколько же детей должны завести эти люди, чтобы компенсировать нежелание рожать у остальных 99% украинцев?
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18.03.2024 17:57 Ответить
йдуть роки десятиліття , система не міняється
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18.03.2024 15:07 Ответить
І ще мільярд дерев і податки на 100років вперед сплатити
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18.03.2024 15:08 Ответить
Шмигнув носом - і вуаля, дитина тут як тут. Рецепт від Шмигаля. 🖕
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18.03.2024 15:10 Ответить
Українці будуть мати по 3 дітей, але тільки в Західної Європі !
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18.03.2024 15:23 Ответить
Може шмигаля запліднити, нехай хоть щось виносить)))
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18.03.2024 15:23 Ответить
А не дай Бог розлучитися і лишитися з дітьми, бо у нас не так як у Європі, там нема варіантів не брати дитину одному з батьків на канікули і на вихідні, або не платити аліменти, або ховати доходи і прикидатися бомжом, щоб не платити на дітей, ну і плюс допомога від держави доволі висока. А за статистикою розлучаються 40% пар.
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18.03.2024 15:23 Ответить
жи2ві потрібні дешеві раби і потенційні жертви .Давай закон,при народжені дитини на її рахунок держава кладе 100 000 баксів і ще плюс 100 000 тисяч баксів батькам...
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18.03.2024 15:32 Ответить
А хто цих дітей буде підіймати ,забезпечувати?Робота ,зарплатня, житло?Молодняк вже 50% не повернеться звідти хто там був до війни і вже третій рік там.Повернуться 35-40+ максимум.
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18.03.2024 15:45 Ответить
І тут наш швондер мавпує московитів - вони про це давно говорять.
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18.03.2024 15:52 Ответить
Коли здогадаєтеся завдяки кому наш швондер став презом зберете весь пазл. Але вже буде пізно. Але почніть думати від моменту ковіду як від догми офіційної підстави на зміну любого устрою.
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18.03.2024 16:18 Ответить
Цікаво, коли сім'я планує дитину, зважуючи всі "за" і "проти", на якому місті у неї "погана демографічна ситуація в країні"? У Зе-слуг типовий совковий підхід - населення для держави.
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18.03.2024 15:54 Ответить
А ще у нас є премудрий закон (липень 2018) Про посилення відповідальності за несплату аліментів. У випадку чого - тебе
поставлять "на лічильник" років на 20. Десь втечеш - поставлять
"на лічильник" твоїх батьків.
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18.03.2024 16:06 Ответить
"Має бути" - звучить як приказ. Наступними кроками напевно будуть заборона абортів і контрацептивів.
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18.03.2024 16:23 Ответить
Це працює тільки проти п'яного бидла, що себе не контролює. Але в них відповідні і діти народжуються. Можливо, саме таке населення державі шмигаля і інших зелених злочинців і потрібне.
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18.03.2024 17:15 Ответить
Ну це тільки перший крок. Далі заборона жінкам їхати за кордон, потім податок на бездітність/малодітність, а потім народжувальна повинність для жінок. Будуть по вулицям ходити представники ТЦЗ (територіальний центр запліднення) і роздавати повістки. Жінок, які будуть відмовлятись від повісток, будуть пакувати в буси і везти на силове запліднення. Може навіть введуть електронні повістки, які будуть приходити в е-кабінет матері.

Скажете, що таке не можливо? Рік назад теж би так думав, а зараз вже нічому не здивуюсь.
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18.03.2024 20:11 Ответить
Все логічно, додати нічого.
Зато 73% поржалі в 2019 і здєлалі іх вмєсте.
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19.03.2024 09:38 Ответить
В Україні реально демографічна катастрофа.Щоб це змінити,дійсно потрібно по три дитини народжувати.Але звісно,цього не буде.
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18.03.2024 16:34 Ответить
Когда откроют границы большая часть молодежи отсюда уедет. На всякий случай, а то вдруг опять закроют. И останутся те, кому за 50 и пенсионеры. Которым не с чего будет платить пенсию. Поэтому границы больше не будут открывать. Придумают какую- то брехню для оправдания, или тупо по беспределу. По телеку с улыбкой расскажут, что мы никого не держим. А на границе с улыбкой не выпустят, скажут, что у нас секретный приказ.
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18.03.2024 17:14 Ответить
Должно?! Кому должно? Что еще за кацапский нарротив? Каждая семья сама решает сколько и когда.
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18.03.2024 17:18 Ответить
Вони там що, з путлером на одній хвилі?
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18.03.2024 17:18 Ответить
Вони так знущаються, тримають всіх за дурнів. Своєю геноцидною діяльністю вони нищать населення, цілком розуміючи, що роблять. А щоб якось виправдовутись, роблять отакі вкиди.
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18.03.2024 17:21 Ответить
Азіров колись так само казав.
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18.03.2024 17:23 Ответить
В каждой украинской семье должно быть не менее трех детей, - Шмыгаль Источник:

повторю слова одного ,,известного Украинского деятеля ,, Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН,,
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18.03.2024 17:34 Ответить
А какие условия жизни может гарантировать правительство, кроме великого крадівництва, для цих діточок
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18.03.2024 18:10 Ответить
Тут самим істи нічого, а ти кажеш 3 дітей прогодувати? Ну ти мрійник. Ти б крав поменьше, може б і стимулів сім'ю робити було більше.
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18.03.2024 19:15 Ответить
То відразу к мільярдам дерев і мільйонам дронів
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18.03.2024 19:16 Ответить
Где вы столько денег на выплаты возьмёте?
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18.03.2024 20:15 Ответить
Как обычно, будут пытаться выпросить на Западе. Пока это худо-бедно прокатывало, но через пару-тройку лет могут начать в куй слать этих просителей.
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18.03.2024 21:59 Ответить
При середній зарплаті 300 доларів, щоб утримувати трьох дітей ситими і вдягнутими потрібно близько 800-1000 доларів, це при умові, що є своє житло🤦
Зе гнили ви дружите із реальністю???
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18.03.2024 20:15 Ответить
800 долларов для троих детей?!
Ну это если супер-аскетично жить, буквально в нищете и впроголодь. На такое никто бы не подписался...
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18.03.2024 21:58 Ответить
В Україні майже неможливо прокормити себе, а воно каже про трьох дітей..В якій реальності вони живуть...
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19.03.2024 09:31 Ответить
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