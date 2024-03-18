В каждой украинской семье должно быть не менее трех детей, - Шмыгаль
Из-за российского полномасштабного вторжения сейчас демографическая ситуация в Украине - сложная.
Об этом рассказал в эфире телемарафона премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Он подчеркнул, что мы "потеряли огромное количество людей".
"К сожалению, люди погибают из-за этой полномасштабной войны. К сожалению, мы потеряли и тех людей, которые покинули Украину с детьми. Более миллиона украинских детей находится за границей. Задача - вернуть эти семьи, вернуть этих детей, а также мотивировать украинцев рожать как можно больше деток, для того чтобы Украина процветала в своем мирном будущем после нашей победы", - сказал Шмыгаль.
По его словам, чтобы решить эту проблему, в каждой украинской семье должно быть, по меньшей мере, трое детей.
"В целом, в каждой украинской семье должно быть не менее трех детей для того, чтобы у Украины были прекрасные будущие перспективы", - говорится в сообщении.
Он отметил, что деньги для увеличения выплат за рождение ребенка планируют привлекать из-за границы. Ведь сейчас каждая украинская гривня идет на финансирование сил обороны Украины.
"Конечно, государство будет поддерживать молодых родителей. Ключевым фактором, который оказывает решающее влияние на уровень рождаемости, согласно всем исследованиям, является стабильность и безопасность. Когда человек имеет прогнозируемость и безопасность, решения относительно того, чтобы завести ребенка, принимаются проще", - пояснил Шмыгаль.
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Причому він чітко розуміє, що це підло і ницо, але продовжує робити ці вкиди.
Уйобок зеленопідарський, ти спочатку на мінімалочку підніми хоча б одну дитину, а потім приходь зі своїми розчудесними пропозиціями, ок?
Підкажу тупорилому:
щоб люди бажали народжувати дітей, має бути економічний ріст, віра в завтрашній день і стабільність. У всіх, крім слуг наріда, в Україні цих трьох параметрів немає з 2019 року, і не планується в найближчі 20+ років. Для чого народжувати дітей? Щоб їх завтра бурят ложкою гвалтував на територіях, які віслюк згідно оману планує віддати пітьмі?
А то с ними и их законами не то что рожать не хочется, а и жениться.
поставлять "на лічильник" років на 20. Десь втечеш - поставлять
"на лічильник" твоїх батьків.
Скажете, що таке не можливо? Рік назад теж би так думав, а зараз вже нічому не здивуюсь.
Зато 73% поржалі в 2019 і здєлалі іх вмєсте.
повторю слова одного ,,известного Украинского деятеля ,, Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН,,
Зе гнили ви дружите із реальністю???
Ну это если супер-аскетично жить, буквально в нищете и впроголодь. На такое никто бы не подписался...