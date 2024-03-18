УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9288 відвідувачів онлайн
Новини
11 944 142

У кожній українській сім’ї має бути не менше трьох дітей, - Шмигаль

пологовий,немовля

Через російське повномасштабне вторгнення наразі демографічна ситуація в Україні є складною.

Про це розповів в ефірі телемарафону прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Він наголосив, що ми "втратили величезну кількість людей".

"На жаль, люди гинуть через цю повномасштабну війну. На жаль, ми втратили і тих людей, які покинули Україну з дітьми. Понад мільйон українських дітей перебуває за кордоном. Задача - повернути ці сім'ї, повернути цих дітей, а також мотивувати українців народжувати якомога більше діточок, для того, щоби Україна процвітала у своєму мирному майбутньому після нашої перемоги", - сказав Шмигаль.

За його словами, щоб вирішити цю проблему, у кожній українській родині має бути щонайменше троє дітей.

"Загалом в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народжуваність в Україні впала на третину від початку повномасштабної війни

Він зазначив, що гроші для збільшення виплат за народження дитини планують залучати з-за кордону. Адже зараз кожна українська гривня йде на фінансування Сил оборони України.

"Звісно, держава буде підтримувати молодих батьків. Ключовим фактором, який має вирішальний вплив на рівень народжуваності, відповідно до всіх досліджень, є стабільність та безпека. Коли людина має прогнозованість та безпеку, рішення щодо того, щоб завести дитину ухвалюються простіше", - пояснив Шмигаль.

Автор: 

демографія (143) діти (5148) Шмигаль Денис (4645)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
Це якийсь зелений сюр...
показати весь коментар
18.03.2024 13:50 Відповісти
+34
І народжувати мають у 18 років. Десь я вже це чув))) Сук..., в них навіть методички однакові.
показати весь коментар
18.03.2024 13:56 Відповісти
+32
показати весь коментар
18.03.2024 13:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Дебіл.
Причому він чітко розуміє, що це підло і ницо, але продовжує робити ці вкиди.
Уйобок зеленопідарський, ти спочатку на мінімалочку підніми хоча б одну дитину, а потім приходь зі своїми розчудесними пропозиціями, ок?

Підкажу тупорилому:
щоб люди бажали народжувати дітей, має бути економічний ріст, віра в завтрашній день і стабільність. У всіх, крім слуг наріда, в Україні цих трьох параметрів немає з 2019 року, і не планується в найближчі 20+ років. Для чого народжувати дітей? Щоб їх завтра бурят ложкою гвалтував на територіях, які віслюк згідно оману планує віддати пітьмі?
показати весь коментар
18.03.2024 14:31 Відповісти
Так, це дуже важлива справа, але не на часі...не з кондачка це треба робити
показати весь коментар
18.03.2024 14:32 Відповісти
Шмигаль, ты сначала убери Гетьманцева и ему подобных у себя под носом.
А то с ними и их законами не то что рожать не хочется, а и жениться.
показати весь коментар
18.03.2024 14:36 Відповісти
ця формула дійсна для будь-якоъ країни, яка хоче збільшити населення. Одни дитина- населення зменшуватиметься. Дві дитини- буде сталим, і ні туди і ні сюди. Три дитини - буде рости.
показати весь коментар
18.03.2024 14:37 Відповісти
ця держава має просто роздавати житло людям, щоб вони звідси не їхали, а тут працювали... не тільки багатодітним, а усім нормальним хто працює і сплачує податки!!1 чи хочаб соціальне, в ореду за символічні грощі, відповідні до символічних зарплат...
показати весь коментар
18.03.2024 14:44 Відповісти
...а у кожного "слуги народу" повинно бути 7 дітей для покращення демографічної ситуації... для того вони й слуги. А то влізли до влади для збагатитися.
показати весь коментар
18.03.2024 14:46 Відповісти
Мне блин шмыгаль будет командовать,за что троих постить с такими зарплатами,я и одного не хочу
показати весь коментар
18.03.2024 14:52 Відповісти
В нашей стране 3+ ребенка могут позволить себе не более одного процента населения. Сколько же детей должны завести эти люди, чтобы компенсировать нежелание рожать у остальных 99% украинцев?
показати весь коментар
18.03.2024 17:57 Відповісти
йдуть роки десятиліття , система не міняється
показати весь коментар
18.03.2024 15:07 Відповісти
І ще мільярд дерев і податки на 100років вперед сплатити
показати весь коментар
18.03.2024 15:08 Відповісти
Шмигнув носом - і вуаля, дитина тут як тут. Рецепт від Шмигаля. 🖕
показати весь коментар
18.03.2024 15:10 Відповісти
Українці будуть мати по 3 дітей, але тільки в Західної Європі !
показати весь коментар
18.03.2024 15:23 Відповісти
Може шмигаля запліднити, нехай хоть щось виносить)))
показати весь коментар
18.03.2024 15:23 Відповісти
А не дай Бог розлучитися і лишитися з дітьми, бо у нас не так як у Європі, там нема варіантів не брати дитину одному з батьків на канікули і на вихідні, або не платити аліменти, або ховати доходи і прикидатися бомжом, щоб не платити на дітей, ну і плюс допомога від держави доволі висока. А за статистикою розлучаються 40% пар.
показати весь коментар
18.03.2024 15:23 Відповісти
жи2ві потрібні дешеві раби і потенційні жертви .Давай закон,при народжені дитини на її рахунок держава кладе 100 000 баксів і ще плюс 100 000 тисяч баксів батькам...
показати весь коментар
18.03.2024 15:32 Відповісти
А хто цих дітей буде підіймати ,забезпечувати?Робота ,зарплатня, житло?Молодняк вже 50% не повернеться звідти хто там був до війни і вже третій рік там.Повернуться 35-40+ максимум.
показати весь коментар
18.03.2024 15:45 Відповісти
І тут наш швондер мавпує московитів - вони про це давно говорять.
показати весь коментар
18.03.2024 15:52 Відповісти
Коли здогадаєтеся завдяки кому наш швондер став презом зберете весь пазл. Але вже буде пізно. Але почніть думати від моменту ковіду як від догми офіційної підстави на зміну любого устрою.
показати весь коментар
18.03.2024 16:18 Відповісти
Цікаво, коли сім'я планує дитину, зважуючи всі "за" і "проти", на якому місті у неї "погана демографічна ситуація в країні"? У Зе-слуг типовий совковий підхід - населення для держави.
показати весь коментар
18.03.2024 15:54 Відповісти
А ще у нас є премудрий закон (липень 2018) Про посилення відповідальності за несплату аліментів. У випадку чого - тебе
поставлять "на лічильник" років на 20. Десь втечеш - поставлять
"на лічильник" твоїх батьків.
показати весь коментар
18.03.2024 16:06 Відповісти
"Має бути" - звучить як приказ. Наступними кроками напевно будуть заборона абортів і контрацептивів.
показати весь коментар
18.03.2024 16:23 Відповісти
Це працює тільки проти п'яного бидла, що себе не контролює. Але в них відповідні і діти народжуються. Можливо, саме таке населення державі шмигаля і інших зелених злочинців і потрібне.
показати весь коментар
18.03.2024 17:15 Відповісти
Ну це тільки перший крок. Далі заборона жінкам їхати за кордон, потім податок на бездітність/малодітність, а потім народжувальна повинність для жінок. Будуть по вулицям ходити представники ТЦЗ (територіальний центр запліднення) і роздавати повістки. Жінок, які будуть відмовлятись від повісток, будуть пакувати в буси і везти на силове запліднення. Може навіть введуть електронні повістки, які будуть приходити в е-кабінет матері.

Скажете, що таке не можливо? Рік назад теж би так думав, а зараз вже нічому не здивуюсь.
показати весь коментар
18.03.2024 20:11 Відповісти
Все логічно, додати нічого.
Зато 73% поржалі в 2019 і здєлалі іх вмєсте.
показати весь коментар
19.03.2024 09:38 Відповісти
В Україні реально демографічна катастрофа.Щоб це змінити,дійсно потрібно по три дитини народжувати.Але звісно,цього не буде.
показати весь коментар
18.03.2024 16:34 Відповісти
Когда откроют границы большая часть молодежи отсюда уедет. На всякий случай, а то вдруг опять закроют. И останутся те, кому за 50 и пенсионеры. Которым не с чего будет платить пенсию. Поэтому границы больше не будут открывать. Придумают какую- то брехню для оправдания, или тупо по беспределу. По телеку с улыбкой расскажут, что мы никого не держим. А на границе с улыбкой не выпустят, скажут, что у нас секретный приказ.
показати весь коментар
18.03.2024 17:14 Відповісти
Должно?! Кому должно? Что еще за кацапский нарротив? Каждая семья сама решает сколько и когда.
показати весь коментар
18.03.2024 17:18 Відповісти
Вони там що, з путлером на одній хвилі?
показати весь коментар
18.03.2024 17:18 Відповісти
Вони так знущаються, тримають всіх за дурнів. Своєю геноцидною діяльністю вони нищать населення, цілком розуміючи, що роблять. А щоб якось виправдовутись, роблять отакі вкиди.
показати весь коментар
18.03.2024 17:21 Відповісти
Азіров колись так само казав.
показати весь коментар
18.03.2024 17:23 Відповісти
В каждой украинской семье должно быть не менее трех детей, - Шмыгаль Источник:

повторю слова одного ,,известного Украинского деятеля ,, Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН,,
показати весь коментар
18.03.2024 17:34 Відповісти
А какие условия жизни может гарантировать правительство, кроме великого крадівництва, для цих діточок
показати весь коментар
18.03.2024 18:10 Відповісти
Тут самим істи нічого, а ти кажеш 3 дітей прогодувати? Ну ти мрійник. Ти б крав поменьше, може б і стимулів сім'ю робити було більше.
показати весь коментар
18.03.2024 19:15 Відповісти
То відразу к мільярдам дерев і мільйонам дронів
показати весь коментар
18.03.2024 19:16 Відповісти
Где вы столько денег на выплаты возьмёте?
показати весь коментар
18.03.2024 20:15 Відповісти
Как обычно, будут пытаться выпросить на Западе. Пока это худо-бедно прокатывало, но через пару-тройку лет могут начать в куй слать этих просителей.
показати весь коментар
18.03.2024 21:59 Відповісти
При середній зарплаті 300 доларів, щоб утримувати трьох дітей ситими і вдягнутими потрібно близько 800-1000 доларів, це при умові, що є своє житло🤦
Зе гнили ви дружите із реальністю???
показати весь коментар
18.03.2024 20:15 Відповісти
800 долларов для троих детей?!
Ну это если супер-аскетично жить, буквально в нищете и впроголодь. На такое никто бы не подписался...
показати весь коментар
18.03.2024 21:58 Відповісти
В Україні майже неможливо прокормити себе, а воно каже про трьох дітей..В якій реальності вони живуть...
показати весь коментар
19.03.2024 09:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 