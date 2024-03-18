У кожній українській сім’ї має бути не менше трьох дітей, - Шмигаль
Через російське повномасштабне вторгнення наразі демографічна ситуація в Україні є складною.
Про це розповів в ефірі телемарафону прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Він наголосив, що ми "втратили величезну кількість людей".
"На жаль, люди гинуть через цю повномасштабну війну. На жаль, ми втратили і тих людей, які покинули Україну з дітьми. Понад мільйон українських дітей перебуває за кордоном. Задача - повернути ці сім'ї, повернути цих дітей, а також мотивувати українців народжувати якомога більше діточок, для того, щоби Україна процвітала у своєму мирному майбутньому після нашої перемоги", - сказав Шмигаль.
За його словами, щоб вирішити цю проблему, у кожній українській родині має бути щонайменше троє дітей.
"Загалом в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи", - йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що гроші для збільшення виплат за народження дитини планують залучати з-за кордону. Адже зараз кожна українська гривня йде на фінансування Сил оборони України.
"Звісно, держава буде підтримувати молодих батьків. Ключовим фактором, який має вирішальний вплив на рівень народжуваності, відповідно до всіх досліджень, є стабільність та безпека. Коли людина має прогнозованість та безпеку, рішення щодо того, щоб завести дитину ухвалюються простіше", - пояснив Шмигаль.
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Причому він чітко розуміє, що це підло і ницо, але продовжує робити ці вкиди.
Уйобок зеленопідарський, ти спочатку на мінімалочку підніми хоча б одну дитину, а потім приходь зі своїми розчудесними пропозиціями, ок?
Підкажу тупорилому:
щоб люди бажали народжувати дітей, має бути економічний ріст, віра в завтрашній день і стабільність. У всіх, крім слуг наріда, в Україні цих трьох параметрів немає з 2019 року, і не планується в найближчі 20+ років. Для чого народжувати дітей? Щоб їх завтра бурят ложкою гвалтував на територіях, які віслюк згідно оману планує віддати пітьмі?
А то с ними и их законами не то что рожать не хочется, а и жениться.
поставлять "на лічильник" років на 20. Десь втечеш - поставлять
"на лічильник" твоїх батьків.
Скажете, що таке не можливо? Рік назад теж би так думав, а зараз вже нічому не здивуюсь.
Зато 73% поржалі в 2019 і здєлалі іх вмєсте.
повторю слова одного ,,известного Украинского деятеля ,, Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН,,
Зе гнили ви дружите із реальністю???
Ну это если супер-аскетично жить, буквально в нищете и впроголодь. На такое никто бы не подписался...