У кожній українській сім’ї має бути не менше трьох дітей, - Шмигаль

Через російське повномасштабне вторгнення наразі демографічна ситуація в Україні є складною.

Про це розповів в ефірі телемарафону прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Він наголосив, що ми "втратили величезну кількість людей".

"На жаль, люди гинуть через цю повномасштабну війну. На жаль, ми втратили і тих людей, які покинули Україну з дітьми. Понад мільйон українських дітей перебуває за кордоном. Задача - повернути ці сім'ї, повернути цих дітей, а також мотивувати українців народжувати якомога більше діточок, для того, щоби Україна процвітала у своєму мирному майбутньому після нашої перемоги", - сказав Шмигаль.

За його словами, щоб вирішити цю проблему, у кожній українській родині має бути щонайменше троє дітей.

"Загалом в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народжуваність в Україні впала на третину від початку повномасштабної війни

Він зазначив, що гроші для збільшення виплат за народження дитини планують залучати з-за кордону. Адже зараз кожна українська гривня йде на фінансування Сил оборони України.

"Звісно, держава буде підтримувати молодих батьків. Ключовим фактором, який має вирішальний вплив на рівень народжуваності, відповідно до всіх досліджень, є стабільність та безпека. Коли людина має прогнозованість та безпеку, рішення щодо того, щоб завести дитину ухвалюються простіше", - пояснив Шмигаль.