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Новости Война
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Без повестки и мобилизации: Третья штурмовая предлагает 7-дневную подготовку, чтобы найти себя в армии

штурмова,третя

Третья отдельная штурмовая бригада запустила курс военной подготовки, на котором можно проверить себя и определиться с направлением для службы в рядах Вооруженных сил.

"7-дневная подготовка для тех, кто хочет определиться с военной сферой, в которой смог бы лучше проявить себя и понять, как эффективно задействовать свои умения и способности в армии", - говорится на официальной странице 3-й ОШБр, передает Цензор.НЕТ.

В соцсетях уже обсуждали получение смс-сообщений с приглашением на военную подготовку. Часть пользователей предположила, что подобная рассылка может проводиться мошенниками в целях фишинга. Впрочем, в медиаслужбе Третьей штурмовой подтвердили, что информирование о тренинге действительно происходит, в том числе - через смс-рассылку. В сообщении указан номер горячей линии и ссылка на сайт бригады.

Третя окрема штурмова бригада запустила вишкіл

Присоединиться к 7-дневной военной подготовке могут гражданские лица, желающие служить в армии, но колеблющиеся, какую военную сферу лучше выбрать. Участие в тренинге - бесплатное, ограничение по возрасту – от 18 до 58 лет. Для того чтобы присоединиться к тестовой неделе, нужно заполнить анкету на сайте: https://ab3.army/testovij-tizhden/ и пройти собеседование.

В бригаде отмечают, во время военной подготовки участник, в частности, сможет проверить готов ли стать в ряды ВСУ, получить базовые военные знания, узнать свои сильные и слабые стороны и получить рекомендации относительно вариантов дальнейшей службы.

Программа тестовой недели включает:

  • теорию и практику по тактике и медицине
  • физическую подготовку
  • занятия на военных симуляторах
  • основы радиосвязи
  • морально-психологическую подготовку. 

Более подробно с содержанием программы можно ознакомиться на сайте бригады.

По словам организаторов, тренинг проводят инструкторы 3-й ОШБр с серьезным боевым опытом. После прохождения 7-дневного тестирования они составляют характеристику и персональные рекомендации относительно дальнейшей службы для каждого участника программы.

Отмечается, что повестки участникам курса военной подготовки не выдают и принудительно не мобилизуют. Именно поэтому это – шанс почувствовать дух военного подразделения и протестировать себя в условиях армии.

Третя окрема штурмова бригада запустила вишкіл

Кто захочет продолжить подготовку и присоединиться к рядам Третьей штурмовой, должны будут пройти Курс молодого бойца (КМБ). Если же для этого потребуется улучшить физическую форму – перед КМБ есть доподготовка.

Третья штурмовая бригада сейчас проводит рекрутинговую кампанию, среди вакансий есть тыловые и боевые должности. Детальнее о возможностях службы можно прочитать на официальном сайте подразделения или узнать по телефону рекрутингового центра: 0684308002.

Автор: 

военные учения (3462) 3-я Отдельная штурмовая бригада (443)


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Топ комментарии
+10
Третя штурмова виглядає як найбільш передова - рекрутінг, навчання, встановлення традицій, психологічна підготовка. Я не розумію чого їх напрацювання не використовують в решті ЗСУ.
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18.03.2024 14:36 Ответить
+8
Толково.
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18.03.2024 14:25 Ответить
+7
Тому що всі їхні напрацювання та традиції прямо суперечать тим, що «напрацьовувалися" в армії всі роки незалежності і мають коріння ще з совка.

Третя штурмова впроваджує горизонтальні зв'язки командира з підлеглими - в армії «я начальнік ти дурак…»;
Принцип молодшого командира на заході і в трійці - «іди за мною, роби як я», там офіцер для солдатів, у нас же солдати - це безсловесна скотина, потом і кров'ю яких штабна сволота добуває собі нагороди і звання.

Винятки нечисленні. Якщо переносити досвід трійки на всю армію, то в кращому випадку 80% офіцерів всіх рівнів треба гнати/садити, а на заміну навчати тих, хто пройшов горнило війни, тягнув лямку солдата, в ідеалі - і не служив до цього в армії (щоб не ламали собі психіку тією дурнею, що там коїлася і коїться).

Це доведеться ламати цілі офіцерські династії, щоб щось змінити. Спротив буде шалений
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18.03.2024 15:39 Ответить
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Толково.
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18.03.2024 14:25 Ответить
Якби читачі знали, хто командир третьої штурмової бригади, понеслось би як на Єрмака.
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18.03.2024 14:50 Ответить
Який звʼязок між дєрьмаком і командувачем "Азову"?
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18.03.2024 16:22 Ответить
Креативно. Це не в бусики запихати.
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18.03.2024 14:27 Ответить
Цікаво
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18.03.2024 14:28 Ответить
От навіщо ці безглузді вимоги щодо фізичної підготовки??? Люди до війська НЕ ЙДУТЬ. Вам за щастя буде, якщо хоч хтось прийде. Ось і беріть тих, хто САМ захотів до вас приєднатися. Досить вже харчами перебирати. Цінуйте КОЖНОГО, навіть якщо він очкарик немічний...
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18.03.2024 14:34 Ответить
Це штурмова бригада. Тримати в окопі оборону і в наступ йти - це зовсім різні фізичні навантаження.
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18.03.2024 14:37 Ответить
Ну нехай сидять і чекають штурмовиків. Справжніх.
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18.03.2024 15:07 Ответить
Якщо послати на штурм очкарика-задохлика, то він сконає ще що того, як з ворогом зустрінеться. Не беруть же у спецпризначенці будь-кого, так і тут.
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18.03.2024 15:09 Ответить
Я ж кажу - нехай і далі чекають на рембів...
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18.03.2024 15:13 Ответить
Ну прийде до них якийсь дистрофік, який навіть вагу бронежилета не здатен витримати та хворіє від найменшого протягу - і що з ним робити? На відміну від ТЦК, бойові бригади зацікавлені в якості, а не кількості.
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18.03.2024 14:40 Ответить
Так немає бажаючих. На кого вони чекають?
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18.03.2024 15:08 Ответить
Ну, звісно, сонечко. Справжній профі з кукуріння це ж ти.
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18.03.2024 17:09 Ответить
штурмовик тягає на собі постійно понад 30 кг спорядження. вимога до фізичної підготовки для них - найважливіша.
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18.03.2024 15:03 Ответить
Ремби закінчилися. Настав час ботанів немічних або фізично непридатних.
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18.03.2024 15:10 Ответить
Пройдіться по "тренажерках" та модних барбершопах і переконаєтеся, що фізично підготовлених чоловіків вистачає, тому немає жодної потреби в якихось ледь живих дистрофанах, які можуть бути тягарем, але аж ніяк не солдатами.
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18.03.2024 15:23 Ответить
Питання: а ви впевнені у тому, що вони САМІ туди підуть? У мене на рахунок цього великі сумніви.
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18.03.2024 16:44 Ответить
Звісно, що ні, хоча на днях командир якоїсь бригади розповідав, що у них є добровольці і наразі, мобілізовані йому не потрібні (нажаль, не пам'ятаю номер, але точно трьох значний). Отже, якісь люди все ж приходять самі.
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18.03.2024 17:00 Ответить
Але ж їх жалюгідно мало. Не було б потреби, не влаштовували оці всі вишколи..
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18.03.2024 17:10 Ответить
в бан цього засланого козачка.
тупо в кожному коменті дізмлраль. БАН
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20.03.2024 06:37 Ответить
Навіть кухар ПОВИНЕН мати відповідну фізпідготовку та володіти базовими навиками піхотинця.
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18.03.2024 15:06 Ответить
В ідеальному світі - так. Але у нас така ситуація, що БУДЬ-ХТО чоловічої статі зараз є великим щастям...
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18.03.2024 15:11 Ответить
Ти клоун просто дупля не відбиваєш, хто такі 3-я штурмова і за яким принципом йде відбір до неї
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18.03.2024 16:26 Ответить
Ну давай, ще шось таке напиши. Ви ж так любите своїх співгромадян ділити на сорти. Це дуже "посприяє" мотивації людей, які могли б піти до війська.

Для особливо обдарованих: скоро нікому буде ходити в атаку. Доведеться оборону кругову тримати. Ти її будеш тримати???
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18.03.2024 16:42 Ответить
Чмоня, а що - ти будеш її тримати, якщо тебе у 3-ю штурмову поза відбором візьмуть? Чи тобі просто покукурікати на 3-ю штурмову треба?
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18.03.2024 16:44 Ответить
Сонечко, тут не йдеться лише про твою улюблену треть штурмову. Коли припече, всі - і немічні, і старі, і з фізичними вадами - всі будуть на вагу золота. От просто ВСІ. І тоді твої штурмовики не будуть вже такими перебірливими.

І це дуже скоро може відбутися. Чи ти думаєгш, що захід нам буде й далі допомагати як раніше? Вони вже самі радять переходити до стратегічної оборони.
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18.03.2024 17:14 Ответить
90% работы солдата пехоты , это копать и таскать на себе груз. Это не я придумал, это суровая правда жизни. Если человек физически немощен, он быстро и бессмысленнопогибнет сам и погубит других, рассчитывавших на него.
но если он мотивирован, то ему найдется другая работа, для этого и придуман такой курс.
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18.03.2024 17:33 Ответить
Я з цим не сперечаюсь. Це очевидні речі.

Я говорю про інше - в умовах, коли фізично розвинених т витривалих чоловіків в армії не вистачає, доводиться обирати кращих з найгірших. І ця тенденція буде далі лише посилюватися. Ось і все
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18.03.2024 18:04 Ответить
Нє, в 3-тій штурмовій промоушен офігенний. На днях мені 5 СМСок підряд щодо вишколу. Психанув, набрав номер. Так у них там цілий колл-центр.

Кажу, друже, я командир протитанкового відділення КС, нафіга шлете ті пропозиції з вишколом, якщо воювали поруч? Довго ржали з цього приводу. Ще й знайшли спільних знайомих ))
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18.03.2024 14:35 Ответить
Знаю, що хочу. А хочу познайомитися з хлопцями з 3-тьої ШБ, що займаються СММ. Здається, в мене є робота. Як раз, по ветеранській тематиці.
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18.03.2024 14:38 Ответить
Третя штурмова виглядає як найбільш передова - рекрутінг, навчання, встановлення традицій, психологічна підготовка. Я не розумію чого їх напрацювання не використовують в решті ЗСУ.
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18.03.2024 14:36 Ответить
Навіть при Залужному в армії було повно паркетних "чупа-чупсів", після Залужного - стало ще більше.
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18.03.2024 14:39 Ответить
Навіть якщо так. Організовувати всі ті речі - не посадки штурмувати. Чому "паркетні чупа-чупси" не можуть це робити? Тим більше приклад як це робити є.
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18.03.2024 14:44 Ответить
Чупа-чупсу головне - вилизати зад начальника, щоб нову зірочку дали.
Значить, такі в нас начальники. Нормальні, здається, у 3 ОШБ та деяких інших.
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18.03.2024 14:52 Ответить
Откуда их стало больше?! Был специально призыв жополизов произведен что ли
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18.03.2024 17:39 Ответить
Врємєна ізмєнілісь, другіє люді ввєрх пошлі.
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19.03.2024 08:26 Ответить
Тому що всі їхні напрацювання та традиції прямо суперечать тим, що «напрацьовувалися" в армії всі роки незалежності і мають коріння ще з совка.

Третя штурмова впроваджує горизонтальні зв'язки командира з підлеглими - в армії «я начальнік ти дурак…»;
Принцип молодшого командира на заході і в трійці - «іди за мною, роби як я», там офіцер для солдатів, у нас же солдати - це безсловесна скотина, потом і кров'ю яких штабна сволота добуває собі нагороди і звання.

Винятки нечисленні. Якщо переносити досвід трійки на всю армію, то в кращому випадку 80% офіцерів всіх рівнів треба гнати/садити, а на заміну навчати тих, хто пройшов горнило війни, тягнув лямку солдата, в ідеалі - і не служив до цього в армії (щоб не ламали собі психіку тією дурнею, що там коїлася і коїться).

Це доведеться ламати цілі офіцерські династії, щоб щось змінити. Спротив буде шалений
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18.03.2024 15:39 Ответить
а дехто тут називає Трійочку "тіктоковою бригадою", дебіл якийсь.
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18.03.2024 14:41 Ответить
Ухиляшки, хто ж щє.
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18.03.2024 16:27 Ответить
Дивна річ, в перші дні було два питання: де натаскають і як щодо зброї (як у Києві). Друг з "Донбасу" сказав, що в нашій місцевості суцілні ждуни, і вони вже мають досвід як давати росіянам просратись, і самі впораються. Ну то таке, ніхто не очікував на серьйозні массовані дії: справді думали, що якщо не декілька днів, то пару тижнів, і вони зрозуміють, що хліба-солі немає і треба згортати СВО. Але як ми вже знаємо.... Так ось на протязі цих двох років місцева влада зробила все, щоб перешкоджати тренувальним ініциативам з боку бійців АТО (як ті "Донбас", наприклад), хоча були и люди и час, щоб краще підготувати людей і засвоїти широкий профіль (ДРГ з 4 багатопрофільних людей, що цілком незалежні, вже показало себе як вдала формула в Афганістані: там і СРСР по шапці отримав, і США пізніше -- теж). Уявляєте, коли в кожному селі щонайменш є 2-3 таких групи, а в містах -- десятки і сотні? При доброму озброєнні вони здатні приходити знікуди, наносити тяжкий удар і знову зникати внікуди. Толпа на толпу в нашому сценарії не виграє. Тільки прийоми партизанської війни. Натомість тепер ніхто не готовий, тому і не хоче служити, і переляканий, коли його ТЦК на м'ясо відловлює (окрема тема за цих нелюдей). Рибка псується з голови.
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19.03.2024 14:55 Ответить
Дзвонив туди, та кажуть що беруть тільки до 50 років...
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18.03.2024 14:48 Ответить
оце блін правильний підхід! забрати в людини страх, бо невідоме лякає найбільше... йдеш, пізнаєш себе, дізнаєшся про службу, і далі - так так, ні ні.. це в сотні раз крутіше усіляких тренінгів росту відо "коучів"
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18.03.2024 15:07 Ответить
Искусители.
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18.03.2024 15:29 Ответить
Незважаючи на наявність у 3й штурмовій м'яко кажучи неоднозначних осіб, з такими ж поглядами і висловлюваннями, їхній піар працює. Працює дуже добре. Люди йдуть. Це саме те, що потрібно.
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18.03.2024 15:50 Ответить
Яка хитра замануха.На восьмий день виявиться що ти вже там щось підписав і назад дороги нема...
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18.03.2024 15:57 Ответить
Точно! Нехай туда сначала Кошовой запишется и сын Резникова, так? ?
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18.03.2024 17:42 Ответить
Ещё немного и будут минет предлагать
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18.03.2024 17:53 Ответить
Дурні скінчилися... Зелені кажуть демобілізації не буде... Не хрен там робить...
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19.03.2024 04:22 Ответить
Тільки от прикол, людина хвора не пройде кмб Азова, або якогось добробата, бо фізично не витягне, а ось влк до лав ЗСУ пройде, напишуть що все супер, їдь на передок.
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20.03.2024 21:24 Ответить
 
 