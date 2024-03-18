Без повестки и мобилизации: Третья штурмовая предлагает 7-дневную подготовку, чтобы найти себя в армии

Третья отдельная штурмовая бригада запустила курс военной подготовки, на котором можно проверить себя и определиться с направлением для службы в рядах Вооруженных сил.

"7-дневная подготовка для тех, кто хочет определиться с военной сферой, в которой смог бы лучше проявить себя и понять, как эффективно задействовать свои умения и способности в армии", - говорится на официальной странице 3-й ОШБр, передает Цензор.НЕТ.

В соцсетях уже обсуждали получение смс-сообщений с приглашением на военную подготовку. Часть пользователей предположила, что подобная рассылка может проводиться мошенниками в целях фишинга. Впрочем, в медиаслужбе Третьей штурмовой подтвердили, что информирование о тренинге действительно происходит, в том числе - через смс-рассылку. В сообщении указан номер горячей линии и ссылка на сайт бригады.

Присоединиться к 7-дневной военной подготовке могут гражданские лица, желающие служить в армии, но колеблющиеся, какую военную сферу лучше выбрать. Участие в тренинге - бесплатное, ограничение по возрасту – от 18 до 58 лет. Для того чтобы присоединиться к тестовой неделе, нужно заполнить анкету на сайте: https://ab3.army/testovij-tizhden/ и пройти собеседование.

В бригаде отмечают, во время военной подготовки участник, в частности, сможет проверить готов ли стать в ряды ВСУ, получить базовые военные знания, узнать свои сильные и слабые стороны и получить рекомендации относительно вариантов дальнейшей службы.

Программа тестовой недели включает:

теорию и практику по тактике и медицине

физическую подготовку

занятия на военных симуляторах

основы радиосвязи

морально-психологическую подготовку.

Более подробно с содержанием программы можно ознакомиться на сайте бригады.

По словам организаторов, тренинг проводят инструкторы 3-й ОШБр с серьезным боевым опытом. После прохождения 7-дневного тестирования они составляют характеристику и персональные рекомендации относительно дальнейшей службы для каждого участника программы.

Отмечается, что повестки участникам курса военной подготовки не выдают и принудительно не мобилизуют. Именно поэтому это – шанс почувствовать дух военного подразделения и протестировать себя в условиях армии.

Кто захочет продолжить подготовку и присоединиться к рядам Третьей штурмовой, должны будут пройти Курс молодого бойца (КМБ). Если же для этого потребуется улучшить физическую форму – перед КМБ есть доподготовка.

Третья штурмовая бригада сейчас проводит рекрутинговую кампанию, среди вакансий есть тыловые и боевые должности. Детальнее о возможностях службы можно прочитать на официальном сайте подразделения или узнать по телефону рекрутингового центра: 0684308002.