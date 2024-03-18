Без повестки и мобилизации: Третья штурмовая предлагает 7-дневную подготовку, чтобы найти себя в армии
Третья отдельная штурмовая бригада запустила курс военной подготовки, на котором можно проверить себя и определиться с направлением для службы в рядах Вооруженных сил.
"7-дневная подготовка для тех, кто хочет определиться с военной сферой, в которой смог бы лучше проявить себя и понять, как эффективно задействовать свои умения и способности в армии", - говорится на официальной странице 3-й ОШБр, передает Цензор.НЕТ.
В соцсетях уже обсуждали получение смс-сообщений с приглашением на военную подготовку. Часть пользователей предположила, что подобная рассылка может проводиться мошенниками в целях фишинга. Впрочем, в медиаслужбе Третьей штурмовой подтвердили, что информирование о тренинге действительно происходит, в том числе - через смс-рассылку. В сообщении указан номер горячей линии и ссылка на сайт бригады.
Присоединиться к 7-дневной военной подготовке могут гражданские лица, желающие служить в армии, но колеблющиеся, какую военную сферу лучше выбрать. Участие в тренинге - бесплатное, ограничение по возрасту – от 18 до 58 лет. Для того чтобы присоединиться к тестовой неделе, нужно заполнить анкету на сайте: https://ab3.army/testovij-tizhden/ и пройти собеседование.
В бригаде отмечают, во время военной подготовки участник, в частности, сможет проверить готов ли стать в ряды ВСУ, получить базовые военные знания, узнать свои сильные и слабые стороны и получить рекомендации относительно вариантов дальнейшей службы.
Программа тестовой недели включает:
- теорию и практику по тактике и медицине
- физическую подготовку
- занятия на военных симуляторах
- основы радиосвязи
- морально-психологическую подготовку.
Более подробно с содержанием программы можно ознакомиться на сайте бригады.
По словам организаторов, тренинг проводят инструкторы 3-й ОШБр с серьезным боевым опытом. После прохождения 7-дневного тестирования они составляют характеристику и персональные рекомендации относительно дальнейшей службы для каждого участника программы.
Отмечается, что повестки участникам курса военной подготовки не выдают и принудительно не мобилизуют. Именно поэтому это – шанс почувствовать дух военного подразделения и протестировать себя в условиях армии.
Кто захочет продолжить подготовку и присоединиться к рядам Третьей штурмовой, должны будут пройти Курс молодого бойца (КМБ). Если же для этого потребуется улучшить физическую форму – перед КМБ есть доподготовка.
Третья штурмовая бригада сейчас проводит рекрутинговую кампанию, среди вакансий есть тыловые и боевые должности. Детальнее о возможностях службы можно прочитать на официальном сайте подразделения или узнать по телефону рекрутингового центра: 0684308002.
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тупо в кожному коменті дізмлраль. БАН
Для особливо обдарованих: скоро нікому буде ходити в атаку. Доведеться оборону кругову тримати. Ти її будеш тримати???
І це дуже скоро може відбутися. Чи ти думаєгш, що захід нам буде й далі допомагати як раніше? Вони вже самі радять переходити до стратегічної оборони.
но если он мотивирован, то ему найдется другая работа, для этого и придуман такой курс.
Я говорю про інше - в умовах, коли фізично розвинених т витривалих чоловіків в армії не вистачає, доводиться обирати кращих з найгірших. І ця тенденція буде далі лише посилюватися. Ось і все
Кажу, друже, я командир протитанкового відділення КС, нафіга шлете ті пропозиції з вишколом, якщо воювали поруч? Довго ржали з цього приводу. Ще й знайшли спільних знайомих ))
Значить, такі в нас начальники. Нормальні, здається, у 3 ОШБ та деяких інших.
Третя штурмова впроваджує горизонтальні зв'язки командира з підлеглими - в армії «я начальнік ти дурак…»;
Принцип молодшого командира на заході і в трійці - «іди за мною, роби як я», там офіцер для солдатів, у нас же солдати - це безсловесна скотина, потом і кров'ю яких штабна сволота добуває собі нагороди і звання.
Винятки нечисленні. Якщо переносити досвід трійки на всю армію, то в кращому випадку 80% офіцерів всіх рівнів треба гнати/садити, а на заміну навчати тих, хто пройшов горнило війни, тягнув лямку солдата, в ідеалі - і не служив до цього в армії (щоб не ламали собі психіку тією дурнею, що там коїлася і коїться).
Це доведеться ламати цілі офіцерські династії, щоб щось змінити. Спротив буде шалений