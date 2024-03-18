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Новини Війна
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Без повістки і мобілізації: Третя штурмова пропонує 7-денний вишкіл, щоб знайти себе в армії

штурмова,третя

Третя окрема штурмова бригада запустила вишкіл, на якому можна перевірити себе і визначитися з напрямком для служби в лавах Збройних сил.

"7-денний вишкіл для тих, хто хоче визначитись із військовою сферою, в якій зміг би найкраще проявити себе та зрозуміти, як найефективніше задіяти власні вміння та здібності в армії", – йдеться на офіційній сторінці 3 ОШБр, передає Цензор.НЕТ.

В соцмережах вже обговорювали отримання смс-повідомлень із запрошенням на військовий вишкіл. Частина користувачів припустила, що подібна розсилка може здійснюватись шахраями з метою фішингу. Втім в медіаслужбі Третьої штурмової підтвердили те, що інформування про тренінг дійсно відбувається в тому числі через смс-розсилку. В повідомленні вказано номер гарячої лінії та лінк на сайт бригади.

Третя окрема штурмова бригада запустила вишкіл

Долучитись до 7-денного вишколу можуть цивільні громадяни, які мають бажання служити в армії, але вагаються, яку військову сферу краще обрати. Участь у тренінгу безкоштовна, обмеження по віку – від 18 до 58 років. Для того, щоб приєднатися до тестового тижня, треба заповнити анкету на сайті та пройти співбесіду.

В бригаді зазначають, під час вишколу учасник, зокрема, зможе перевірити чи готовий стати до лав ЗСУ, здобути базові військові знання, пізнати свої сильні й слабкі сторони і отримати рекомендації щодо варіантів подальшої служби.

Програма тестового тижня включає:

  • теорія і практика з тактики та медицини
  • фізична підготовка
  • заняття на військових симуляторах
  • основи радіозв’язку
  • морально-психологічна підготовка

Більше детально зі змістом програми можна ознайомитись на сайті бригади.

За словами організаторів, тренінг проводять інструктори 3 ОШБр з серйозним бойовим досвідом. Після проходження 7-денного тестування вони складають характеристику та персональні рекомендації щодо подальшої служби для кожного учасника програми.

Наголошується, що повістки учасникам вишколу не видають та примусово не мобілізують. Саме тому це – шанс відчути дух військового підрозділу та протестувати себе в умовах армії.

Третя окрема штурмова бригада запустила вишкіл

Хто захоче продовжити підготовку і долучитись до лав Третьої штурмової, повинні будуть пройти Курс молодого бійця. Якщо ж для цього буде потреба покращити фізичну форму – перед КМБ є допідготовка.

Додамо, що Третя штурмова бригада зараз проводить рекрутингову кампанію, серед вакансій є тилові та бойові посади. Детальніше про можливості служби можна прочитати на офіційному сайті підрозділу чи дізнатись за телефоном рекрутингового центру: 0684308002.

Автор: 

військові навчання (2781) 3 Окрема штурмова бригада (455)


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Топ коментарі
+10
Третя штурмова виглядає як найбільш передова - рекрутінг, навчання, встановлення традицій, психологічна підготовка. Я не розумію чого їх напрацювання не використовують в решті ЗСУ.
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18.03.2024 14:36 Відповісти
+8
Толково.
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18.03.2024 14:25 Відповісти
+7
Тому що всі їхні напрацювання та традиції прямо суперечать тим, що «напрацьовувалися" в армії всі роки незалежності і мають коріння ще з совка.

Третя штурмова впроваджує горизонтальні зв'язки командира з підлеглими - в армії «я начальнік ти дурак…»;
Принцип молодшого командира на заході і в трійці - «іди за мною, роби як я», там офіцер для солдатів, у нас же солдати - це безсловесна скотина, потом і кров'ю яких штабна сволота добуває собі нагороди і звання.

Винятки нечисленні. Якщо переносити досвід трійки на всю армію, то в кращому випадку 80% офіцерів всіх рівнів треба гнати/садити, а на заміну навчати тих, хто пройшов горнило війни, тягнув лямку солдата, в ідеалі - і не служив до цього в армії (щоб не ламали собі психіку тією дурнею, що там коїлася і коїться).

Це доведеться ламати цілі офіцерські династії, щоб щось змінити. Спротив буде шалений
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18.03.2024 15:39 Відповісти
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Толково.
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18.03.2024 14:25 Відповісти
Якби читачі знали, хто командир третьої штурмової бригади, понеслось би як на Єрмака.
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18.03.2024 14:50 Відповісти
Який звʼязок між дєрьмаком і командувачем "Азову"?
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18.03.2024 16:22 Відповісти
Креативно. Це не в бусики запихати.
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18.03.2024 14:27 Відповісти
Цікаво
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18.03.2024 14:28 Відповісти
От навіщо ці безглузді вимоги щодо фізичної підготовки??? Люди до війська НЕ ЙДУТЬ. Вам за щастя буде, якщо хоч хтось прийде. Ось і беріть тих, хто САМ захотів до вас приєднатися. Досить вже харчами перебирати. Цінуйте КОЖНОГО, навіть якщо він очкарик немічний...
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18.03.2024 14:34 Відповісти
Це штурмова бригада. Тримати в окопі оборону і в наступ йти - це зовсім різні фізичні навантаження.
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18.03.2024 14:37 Відповісти
Ну нехай сидять і чекають штурмовиків. Справжніх.
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18.03.2024 15:07 Відповісти
Якщо послати на штурм очкарика-задохлика, то він сконає ще що того, як з ворогом зустрінеться. Не беруть же у спецпризначенці будь-кого, так і тут.
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18.03.2024 15:09 Відповісти
Я ж кажу - нехай і далі чекають на рембів...
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18.03.2024 15:13 Відповісти
Ну прийде до них якийсь дистрофік, який навіть вагу бронежилета не здатен витримати та хворіє від найменшого протягу - і що з ним робити? На відміну від ТЦК, бойові бригади зацікавлені в якості, а не кількості.
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18.03.2024 14:40 Відповісти
Так немає бажаючих. На кого вони чекають?
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18.03.2024 15:08 Відповісти
Ну, звісно, сонечко. Справжній профі з кукуріння це ж ти.
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18.03.2024 17:09 Відповісти
штурмовик тягає на собі постійно понад 30 кг спорядження. вимога до фізичної підготовки для них - найважливіша.
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18.03.2024 15:03 Відповісти
Ремби закінчилися. Настав час ботанів немічних або фізично непридатних.
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18.03.2024 15:10 Відповісти
Пройдіться по "тренажерках" та модних барбершопах і переконаєтеся, що фізично підготовлених чоловіків вистачає, тому немає жодної потреби в якихось ледь живих дистрофанах, які можуть бути тягарем, але аж ніяк не солдатами.
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18.03.2024 15:23 Відповісти
Питання: а ви впевнені у тому, що вони САМІ туди підуть? У мене на рахунок цього великі сумніви.
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18.03.2024 16:44 Відповісти
Звісно, що ні, хоча на днях командир якоїсь бригади розповідав, що у них є добровольці і наразі, мобілізовані йому не потрібні (нажаль, не пам'ятаю номер, але точно трьох значний). Отже, якісь люди все ж приходять самі.
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18.03.2024 17:00 Відповісти
Але ж їх жалюгідно мало. Не було б потреби, не влаштовували оці всі вишколи..
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18.03.2024 17:10 Відповісти
в бан цього засланого козачка.
тупо в кожному коменті дізмлраль. БАН
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20.03.2024 06:37 Відповісти
Навіть кухар ПОВИНЕН мати відповідну фізпідготовку та володіти базовими навиками піхотинця.
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18.03.2024 15:06 Відповісти
В ідеальному світі - так. Але у нас така ситуація, що БУДЬ-ХТО чоловічої статі зараз є великим щастям...
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18.03.2024 15:11 Відповісти
Ти клоун просто дупля не відбиваєш, хто такі 3-я штурмова і за яким принципом йде відбір до неї
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18.03.2024 16:26 Відповісти
Ну давай, ще шось таке напиши. Ви ж так любите своїх співгромадян ділити на сорти. Це дуже "посприяє" мотивації людей, які могли б піти до війська.

Для особливо обдарованих: скоро нікому буде ходити в атаку. Доведеться оборону кругову тримати. Ти її будеш тримати???
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18.03.2024 16:42 Відповісти
Чмоня, а що - ти будеш її тримати, якщо тебе у 3-ю штурмову поза відбором візьмуть? Чи тобі просто покукурікати на 3-ю штурмову треба?
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18.03.2024 16:44 Відповісти
Сонечко, тут не йдеться лише про твою улюблену треть штурмову. Коли припече, всі - і немічні, і старі, і з фізичними вадами - всі будуть на вагу золота. От просто ВСІ. І тоді твої штурмовики не будуть вже такими перебірливими.

І це дуже скоро може відбутися. Чи ти думаєгш, що захід нам буде й далі допомагати як раніше? Вони вже самі радять переходити до стратегічної оборони.
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18.03.2024 17:14 Відповісти
90% работы солдата пехоты , это копать и таскать на себе груз. Это не я придумал, это суровая правда жизни. Если человек физически немощен, он быстро и бессмысленнопогибнет сам и погубит других, рассчитывавших на него.
но если он мотивирован, то ему найдется другая работа, для этого и придуман такой курс.
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18.03.2024 17:33 Відповісти
Я з цим не сперечаюсь. Це очевидні речі.

Я говорю про інше - в умовах, коли фізично розвинених т витривалих чоловіків в армії не вистачає, доводиться обирати кращих з найгірших. І ця тенденція буде далі лише посилюватися. Ось і все
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18.03.2024 18:04 Відповісти
Нє, в 3-тій штурмовій промоушен офігенний. На днях мені 5 СМСок підряд щодо вишколу. Психанув, набрав номер. Так у них там цілий колл-центр.

Кажу, друже, я командир протитанкового відділення КС, нафіга шлете ті пропозиції з вишколом, якщо воювали поруч? Довго ржали з цього приводу. Ще й знайшли спільних знайомих ))
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18.03.2024 14:35 Відповісти
Знаю, що хочу. А хочу познайомитися з хлопцями з 3-тьої ШБ, що займаються СММ. Здається, в мене є робота. Як раз, по ветеранській тематиці.
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18.03.2024 14:38 Відповісти
Третя штурмова виглядає як найбільш передова - рекрутінг, навчання, встановлення традицій, психологічна підготовка. Я не розумію чого їх напрацювання не використовують в решті ЗСУ.
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18.03.2024 14:36 Відповісти
Навіть при Залужному в армії було повно паркетних "чупа-чупсів", після Залужного - стало ще більше.
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18.03.2024 14:39 Відповісти
Навіть якщо так. Організовувати всі ті речі - не посадки штурмувати. Чому "паркетні чупа-чупси" не можуть це робити? Тим більше приклад як це робити є.
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18.03.2024 14:44 Відповісти
Чупа-чупсу головне - вилизати зад начальника, щоб нову зірочку дали.
Значить, такі в нас начальники. Нормальні, здається, у 3 ОШБ та деяких інших.
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18.03.2024 14:52 Відповісти
Откуда их стало больше?! Был специально призыв жополизов произведен что ли
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18.03.2024 17:39 Відповісти
Врємєна ізмєнілісь, другіє люді ввєрх пошлі.
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19.03.2024 08:26 Відповісти
Тому що всі їхні напрацювання та традиції прямо суперечать тим, що «напрацьовувалися" в армії всі роки незалежності і мають коріння ще з совка.

Третя штурмова впроваджує горизонтальні зв'язки командира з підлеглими - в армії «я начальнік ти дурак…»;
Принцип молодшого командира на заході і в трійці - «іди за мною, роби як я», там офіцер для солдатів, у нас же солдати - це безсловесна скотина, потом і кров'ю яких штабна сволота добуває собі нагороди і звання.

Винятки нечисленні. Якщо переносити досвід трійки на всю армію, то в кращому випадку 80% офіцерів всіх рівнів треба гнати/садити, а на заміну навчати тих, хто пройшов горнило війни, тягнув лямку солдата, в ідеалі - і не служив до цього в армії (щоб не ламали собі психіку тією дурнею, що там коїлася і коїться).

Це доведеться ламати цілі офіцерські династії, щоб щось змінити. Спротив буде шалений
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18.03.2024 15:39 Відповісти
а дехто тут називає Трійочку "тіктоковою бригадою", дебіл якийсь.
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18.03.2024 14:41 Відповісти
Ухиляшки, хто ж щє.
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18.03.2024 16:27 Відповісти
Дивна річ, в перші дні було два питання: де натаскають і як щодо зброї (як у Києві). Друг з "Донбасу" сказав, що в нашій місцевості суцілні ждуни, і вони вже мають досвід як давати росіянам просратись, і самі впораються. Ну то таке, ніхто не очікував на серьйозні массовані дії: справді думали, що якщо не декілька днів, то пару тижнів, і вони зрозуміють, що хліба-солі немає і треба згортати СВО. Але як ми вже знаємо.... Так ось на протязі цих двох років місцева влада зробила все, щоб перешкоджати тренувальним ініциативам з боку бійців АТО (як ті "Донбас", наприклад), хоча були и люди и час, щоб краще підготувати людей і засвоїти широкий профіль (ДРГ з 4 багатопрофільних людей, що цілком незалежні, вже показало себе як вдала формула в Афганістані: там і СРСР по шапці отримав, і США пізніше -- теж). Уявляєте, коли в кожному селі щонайменш є 2-3 таких групи, а в містах -- десятки і сотні? При доброму озброєнні вони здатні приходити знікуди, наносити тяжкий удар і знову зникати внікуди. Толпа на толпу в нашому сценарії не виграє. Тільки прийоми партизанської війни. Натомість тепер ніхто не готовий, тому і не хоче служити, і переляканий, коли його ТЦК на м'ясо відловлює (окрема тема за цих нелюдей). Рибка псується з голови.
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19.03.2024 14:55 Відповісти
Дзвонив туди, та кажуть що беруть тільки до 50 років...
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18.03.2024 14:48 Відповісти
оце блін правильний підхід! забрати в людини страх, бо невідоме лякає найбільше... йдеш, пізнаєш себе, дізнаєшся про службу, і далі - так так, ні ні.. це в сотні раз крутіше усіляких тренінгів росту відо "коучів"
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18.03.2024 15:07 Відповісти
Искусители.
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18.03.2024 15:29 Відповісти
Незважаючи на наявність у 3й штурмовій м'яко кажучи неоднозначних осіб, з такими ж поглядами і висловлюваннями, їхній піар працює. Працює дуже добре. Люди йдуть. Це саме те, що потрібно.
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18.03.2024 15:50 Відповісти
Яка хитра замануха.На восьмий день виявиться що ти вже там щось підписав і назад дороги нема...
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18.03.2024 15:57 Відповісти
Точно! Нехай туда сначала Кошовой запишется и сын Резникова, так? ?
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18.03.2024 17:42 Відповісти
Ещё немного и будут минет предлагать
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18.03.2024 17:53 Відповісти
Дурні скінчилися... Зелені кажуть демобілізації не буде... Не хрен там робить...
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19.03.2024 04:22 Відповісти
Тільки от прикол, людина хвора не пройде кмб Азова, або якогось добробата, бо фізично не витягне, а ось влк до лав ЗСУ пройде, напишуть що все супер, їдь на передок.
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20.03.2024 21:24 Відповісти
 
 