Без повістки і мобілізації: Третя штурмова пропонує 7-денний вишкіл, щоб знайти себе в армії
Третя окрема штурмова бригада запустила вишкіл, на якому можна перевірити себе і визначитися з напрямком для служби в лавах Збройних сил.
"7-денний вишкіл для тих, хто хоче визначитись із військовою сферою, в якій зміг би найкраще проявити себе та зрозуміти, як найефективніше задіяти власні вміння та здібності в армії", – йдеться на офіційній сторінці 3 ОШБр, передає Цензор.НЕТ.
В соцмережах вже обговорювали отримання смс-повідомлень із запрошенням на військовий вишкіл. Частина користувачів припустила, що подібна розсилка може здійснюватись шахраями з метою фішингу. Втім в медіаслужбі Третьої штурмової підтвердили те, що інформування про тренінг дійсно відбувається в тому числі через смс-розсилку. В повідомленні вказано номер гарячої лінії та лінк на сайт бригади.
Долучитись до 7-денного вишколу можуть цивільні громадяни, які мають бажання служити в армії, але вагаються, яку військову сферу краще обрати. Участь у тренінгу безкоштовна, обмеження по віку – від 18 до 58 років. Для того, щоб приєднатися до тестового тижня, треба заповнити анкету на сайті та пройти співбесіду.
В бригаді зазначають, під час вишколу учасник, зокрема, зможе перевірити чи готовий стати до лав ЗСУ, здобути базові військові знання, пізнати свої сильні й слабкі сторони і отримати рекомендації щодо варіантів подальшої служби.
Програма тестового тижня включає:
- теорія і практика з тактики та медицини
- фізична підготовка
- заняття на військових симуляторах
- основи радіозв’язку
- морально-психологічна підготовка
Більше детально зі змістом програми можна ознайомитись на сайті бригади.
За словами організаторів, тренінг проводять інструктори 3 ОШБр з серйозним бойовим досвідом. Після проходження 7-денного тестування вони складають характеристику та персональні рекомендації щодо подальшої служби для кожного учасника програми.
Наголошується, що повістки учасникам вишколу не видають та примусово не мобілізують. Саме тому це – шанс відчути дух військового підрозділу та протестувати себе в умовах армії.
Хто захоче продовжити підготовку і долучитись до лав Третьої штурмової, повинні будуть пройти Курс молодого бійця. Якщо ж для цього буде потреба покращити фізичну форму – перед КМБ є допідготовка.
Додамо, що Третя штурмова бригада зараз проводить рекрутингову кампанію, серед вакансій є тилові та бойові посади. Детальніше про можливості служби можна прочитати на офіційному сайті підрозділу чи дізнатись за телефоном рекрутингового центру: 0684308002.
Будь ласка, зачекайте...
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тупо в кожному коменті дізмлраль. БАН
Для особливо обдарованих: скоро нікому буде ходити в атаку. Доведеться оборону кругову тримати. Ти її будеш тримати???
І це дуже скоро може відбутися. Чи ти думаєгш, що захід нам буде й далі допомагати як раніше? Вони вже самі радять переходити до стратегічної оборони.
но если он мотивирован, то ему найдется другая работа, для этого и придуман такой курс.
Я говорю про інше - в умовах, коли фізично розвинених т витривалих чоловіків в армії не вистачає, доводиться обирати кращих з найгірших. І ця тенденція буде далі лише посилюватися. Ось і все
Кажу, друже, я командир протитанкового відділення КС, нафіга шлете ті пропозиції з вишколом, якщо воювали поруч? Довго ржали з цього приводу. Ще й знайшли спільних знайомих ))
Значить, такі в нас начальники. Нормальні, здається, у 3 ОШБ та деяких інших.
Третя штурмова впроваджує горизонтальні зв'язки командира з підлеглими - в армії «я начальнік ти дурак…»;
Принцип молодшого командира на заході і в трійці - «іди за мною, роби як я», там офіцер для солдатів, у нас же солдати - це безсловесна скотина, потом і кров'ю яких штабна сволота добуває собі нагороди і звання.
Винятки нечисленні. Якщо переносити досвід трійки на всю армію, то в кращому випадку 80% офіцерів всіх рівнів треба гнати/садити, а на заміну навчати тих, хто пройшов горнило війни, тягнув лямку солдата, в ідеалі - і не служив до цього в армії (щоб не ламали собі психіку тією дурнею, що там коїлася і коїться).
Це доведеться ламати цілі офіцерські династії, щоб щось змінити. Спротив буде шалений