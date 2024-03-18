Без повістки і мобілізації: Третя штурмова пропонує 7-денний вишкіл, щоб знайти себе в армії

Третя окрема штурмова бригада запустила вишкіл, на якому можна перевірити себе і визначитися з напрямком для служби в лавах Збройних сил.

"7-денний вишкіл для тих, хто хоче визначитись із військовою сферою, в якій зміг би найкраще проявити себе та зрозуміти, як найефективніше задіяти власні вміння та здібності в армії", – йдеться на офіційній сторінці 3 ОШБр, передає Цензор.НЕТ.

В соцмережах вже обговорювали отримання смс-повідомлень із запрошенням на військовий вишкіл. Частина користувачів припустила, що подібна розсилка може здійснюватись шахраями з метою фішингу. Втім в медіаслужбі Третьої штурмової підтвердили те, що інформування про тренінг дійсно відбувається в тому числі через смс-розсилку. В повідомленні вказано номер гарячої лінії та лінк на сайт бригади.

Долучитись до 7-денного вишколу можуть цивільні громадяни, які мають бажання служити в армії, але вагаються, яку військову сферу краще обрати. Участь у тренінгу безкоштовна, обмеження по віку – від 18 до 58 років. Для того, щоб приєднатися до тестового тижня, треба заповнити анкету на сайті та пройти співбесіду.

В бригаді зазначають, під час вишколу учасник, зокрема, зможе перевірити чи готовий стати до лав ЗСУ, здобути базові військові знання, пізнати свої сильні й слабкі сторони і отримати рекомендації щодо варіантів подальшої служби.

Програма тестового тижня включає:

теорія і практика з тактики та медицини

фізична підготовка

заняття на військових симуляторах

основи радіозв’язку

морально-психологічна підготовка

Більше детально зі змістом програми можна ознайомитись на сайті бригади.

За словами організаторів, тренінг проводять інструктори 3 ОШБр з серйозним бойовим досвідом. Після проходження 7-денного тестування вони складають характеристику та персональні рекомендації щодо подальшої служби для кожного учасника програми.

Наголошується, що повістки учасникам вишколу не видають та примусово не мобілізують. Саме тому це – шанс відчути дух військового підрозділу та протестувати себе в умовах армії.

Хто захоче продовжити підготовку і долучитись до лав Третьої штурмової, повинні будуть пройти Курс молодого бійця. Якщо ж для цього буде потреба покращити фізичну форму – перед КМБ є допідготовка.

Додамо, що Третя штурмова бригада зараз проводить рекрутингову кампанію, серед вакансій є тилові та бойові посади. Детальніше про можливості служби можна прочитати на офіційному сайті підрозділу чи дізнатись за телефоном рекрутингового центру: 0684308002.