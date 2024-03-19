Стартовала программа благотворительной передачи Украине старых авто из Лондона

В Лондоне официально стартовала расширенная схема утилизации ULEZ, которая позволяет отправлять подержанные транспортные средства в Украину. Программа разработана после обращения мэра Киева Виталия Кличко к мэру столицы Великобритании Садику Хану.

Об этом сообщает сайт Лондонской мэрии, информирует Цензор.НЕТ.

"Претенденты на программу утилизации ULEZ имеют возможность пожертвовать свой автомобиль для поддержки гуманитарных и медицинских потребностей в Украине и при этом получить грант на утилизацию. Новая схема открыта для всех жителей Лондона, малых предприятий и благотворительных организаций, которые имеют транспортные средства, не соответствующие стандартам выбросов ULEZ. Новая схема основывается на заявлениях мэра Киева Виталия Кличко, который обратился к Садику Хану с вопросом, можно ли рассмотреть такую идею, подчеркивая тесные отношения между Киевом и Лондоном и желание мэра стоять плечом к плечу с Украиной", - говорится в сообщении.

В мэрии Лондона отмечают, что у Садика Хана тесные отношения с мэром Киева Виталием Кличко. В прошлом году он встречался с Кличко, после чего обратился к британскому правительству относительно принятия соответствующего решения на уровне страны. В конце января этого года министр транспорта Марк Харпер подтвердил, что никаких правовых препятствий для предоставления Украине подержанных транспортных средств уже нет. После чего транспортное подразделение администрации Большого Лондона – Transport for London – разработало схему передачи.

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"Я рад сегодня запустить расширенную схему утилизации ULEZ, которая позволяет людям дарить свои транспортные средства Украине, где они могут реально изменить ситуацию, помогая удовлетворить медицинские и гуманитарные нужды. Схема утилизации получила огромный интерес с момента ее запуска, поэтому я призываю всех, кто подает заявку, пожертвовать свой автомобиль на это важное дело", - отметил Садик Хан.

В Лондонской мэрии отмечают, что большинство транспортных средств, подпадающих под схему утилизации, нужны в Украине.

Одной из первых об участии в новой программе заявила Лондонская служба скорой помощи. Она планирует передать Украине 50 "скорых".

"Эти транспортные средства позволят нам эвакуировать и транспортировать раненых, в частности детей, женщин и пожилых людей, а также помогать медицинскому персоналу и помогать добираться до критических мест. Мы сможем спасти больше жизней и поддержать нуждающиеся громады", - отметила доктор Райнер-Эльк Андерс, представительница благотворительной организации British-Ukrainian Aid, через которую будет осуществляться передача автомобилей в Украину.