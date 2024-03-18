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Бельгия предоставит Украине 300 бронированных внедорожников LMV, - СМИ. ФОТО

Бельгия готовит пакет военной помощи для Украины, который будет содержать 300 бронированных внедорожников LMV.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Shephard Media.

Броньований автомобіль Iveco LMV 4x4

Компания Iveco DV представила LMV 4x4 в 2001 году как автомобиль с высоким уровнем проходимости и защиты брони. Типичные функции автомобиля включают разведку, патрулирование, связь, сопровождение и вспомогательную службу.

Отмечается, что более 4000 LMV1 было продано в 15 разных стран, включая Италию, заказавшую более 2000.

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Автор: 

авто (4219) Бельгия (404)


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Топ комментарии
+21
Дякуємо Белгії за допомогу нашим військовим 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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18.03.2024 23:47 Ответить
+14
Thank you
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18.03.2024 23:39 Ответить
+13
Тільки Тищенко не кажіть
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18.03.2024 23:37 Ответить
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Тільки Тищенко не кажіть
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18.03.2024 23:37 Ответить
Чи Кирилу Тимошенко? )
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19.03.2024 08:08 Ответить
Thank you
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18.03.2024 23:39 Ответить
А де 1000 CV90 що ми замовили
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18.03.2024 23:43 Ответить
???
Ми замовили?
У січні 2023 року шведський уряд вирішив передати Україні 50 машин CV90 та певну кількість САУ Archer у рамках МТД для відбиття російської навали. 15 лютого 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час брифінгу в Києві уточнив, що вже йдеться про передачу 51 БМП.
Згодом виявлено зацікавленість у купівлі 1000 БМП CV90
19 серпня 2023 року підписано декларацію про наміри стосовно спільного виробництва й обслуговування шведських бойових машин піхоти CV90
Виявлено зацікавленість і декларація про наміри - ну це зовсім не замовлення, як би ми того не прагнули.
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19.03.2024 00:02 Ответить
Дякуємо Белгії за допомогу нашим військовим 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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18.03.2024 23:47 Ответить
На Заході стверджують, що, враховуючи досвід українців, лазерна зброя скоро стане надзвичайно популярною. Повідомляється, що у 2022 році США вдалося знешкодити артилерійський снаряд лазером, який минулого року оснастив бронемашини Stryker, які вже є на озброєнні, слабкою лазерною зброєю потужністю 50 кВт. Згідно з минулорічним звітом, США щорічно витрачають 1 мільярд доларів на розробку лазерної зброї.

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило відео випробувань лазерної зброї DragonFire, які відбулися у січні. За словами Лондона, така зброя здатна знищити ціль розміром з монету на "великій відстані".

За даними Міноборони Британії, за допомогою DragonFire можна буде збивати безпілотники або ракети, витрачаючи всього 13 доларів за залп. Ця зброя вражає цілі променем лазерного випромінювання від потужного джерела енергії, яке розжарюється і спалює ціль за кілька секунд.
Лазер можна використовувати, крім знищення дронів, навіть проти ракет, артилерійських і мінометних снарядів. Більш масивні цілі теоретично також можна знищити за допомогою лазера, але для цього ************ дуже потужні лазери.

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18.03.2024 23:49 Ответить
Да, бачив роботу "дракона". Те що продемонстрували - лазерне шоу яке видно за сотні миль. Стаціонарне розміщення має бути десь в бункері на глибині метрів 30, а мобільний варіант мати час згортання не більше 15-20 секунд.
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19.03.2024 00:16 Ответить
Це на фронті, а в Києві?
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19.03.2024 00:23 Ответить
а в Торонто?
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19.03.2024 08:24 Ответить
"Ця зброя вражає цілі променем лазерного випромінювання від потужного джерела енергії, яке розжарюється і спалює ціль за кілька секунд" - моя єдина звивина з одного нейрону судорожно бється в конвульсіях шоб не стати по стійці смирно , яке нафіг джерело розжарюється а потім ше шось спалює - це ви шо так описали роботу хімічного лазера чи шо ?
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19.03.2024 04:30 Ответить
Гиперболоид?
Только в ясную погоду
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19.03.2024 08:56 Ответить
Дякуємо Королівству!!!
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18.03.2024 23:54 Ответить
Це та Бельгія, яку заснувала Вялікая Расея, чи якась інша Бельгія?
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18.03.2024 23:58 Ответить
300 таких машин - это очень хорошо.
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19.03.2024 00:02 Ответить
Дякуємо Бельгійцям, за допомогу Українцям!!
Слава Україні та Бельгії!
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19.03.2024 00:27 Ответить
Спасибо Бельгия
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19.03.2024 00:32 Ответить
Странные эти бельгийцы
Могли бы соврать
Сказали бы - дадим миллион позашляховиков
А странные бельгийцы не врут ,называют скромную цифру
И все украинцы верят,что так и будет
Вот интересно - а бельгийцам можно навешать лапшу про миллиард ?
Неважно чего...
Или бельгийцы народ странный до такой степени
Что сразу пошлют такого ОБЕЩАЛКУ нах.....
Тогда я хочу к бельгийцам....
К американцем точно уже не хочу
Они тоже любят лапшу про миллиард
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19.03.2024 00:59 Ответить
Кірюша Тимошенко буде тепер по Києву на LMV1 гасати.
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19.03.2024 05:25 Ответить
Йому по статус сам Зэля гарантував безпеку - як смотрящєму за потоками і як спадкоємцю лєніна !
Папіка Кірюхи назвали на честь крупского - ВладЛєн.....
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19.03.2024 06:24 Ответить
https://t.me/voynareal/85856 💥 У Воронежі вибухи - місцеві пабліки вже показують місце падіння БПЛА
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19.03.2024 06:28 Ответить
ну наконєц то варонєж
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19.03.2024 08:09 Ответить
+++
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19.03.2024 08:59 Ответить
...і ще одну машину треба для кіріла тимошонка .
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19.03.2024 07:59 Ответить
В городе Строитель Белгородской области упал разгонный блок российской ракеты, ранена женщина. Об этом http://t.me/astrapress/51564 сообщило российское независимое издание ASTRA.

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19.03.2024 08:16 Ответить
Сообщается, что падение произошло утром 17 марта. Поврежден дом по улице Троицкой
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19.03.2024 08:19 Ответить
 
 