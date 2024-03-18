Бельгія надасть Україні 300 броньованих позашляховиків LMV, - ЗМІ. ФОТО

Бельгія готує пакет військової допомоги для України, який міститиме 300 броньованих позашляховиків LMV.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Shephard Media.

Компанія Iveco DV представила LMV 4x4 у 2001 році, як автомобіль із високим рівнем прохідності та захисту броні. Типові функції автомобіля включають розвідку, патрулювання, зв'язок, супровід і допоміжну службу.

Зазначається, що більше 4000 LMV1 було продано в 15 різних країн, включаючи Італію, яка замовила понад 2000.

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