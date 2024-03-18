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Бельгія надасть Україні 300 броньованих позашляховиків LMV, - ЗМІ. ФОТО
Бельгія готує пакет військової допомоги для України, який міститиме 300 броньованих позашляховиків LMV.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Shephard Media.
Компанія Iveco DV представила LMV 4x4 у 2001 році, як автомобіль із високим рівнем прохідності та захисту броні. Типові функції автомобіля включають розвідку, патрулювання, зв'язок, супровід і допоміжну службу.
Зазначається, що більше 4000 LMV1 було продано в 15 різних країн, включаючи Італію, яка замовила понад 2000.
Топ коментарі
+21 Amber
показати весь коментар18.03.2024 23:47 Відповісти Посилання
+14 sulima ivan
показати весь коментар18.03.2024 23:39 Відповісти Посилання
+13 Дмитро Бичовий
показати весь коментар18.03.2024 23:37 Відповісти Посилання
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У січні 2023 року шведський уряд вирішив передати Україні 50 машин CV90 та певну кількість САУ Archer у рамках МТД для відбиття російської навали. 15 лютого 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час брифінгу в Києві уточнив, що вже йдеться про передачу 51 БМП.
Згодом виявлено зацікавленість у купівлі 1000 БМП CV90
19 серпня 2023 року підписано декларацію про наміри стосовно спільного виробництва й обслуговування шведських бойових машин піхоти CV90
Виявлено зацікавленість і декларація про наміри - ну це зовсім не замовлення, як би ми того не прагнули.
Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило відео випробувань лазерної зброї DragonFire, які відбулися у січні. За словами Лондона, така зброя здатна знищити ціль розміром з монету на "великій відстані".
За даними Міноборони Британії, за допомогою DragonFire можна буде збивати безпілотники або ракети, витрачаючи всього 13 доларів за залп. Ця зброя вражає цілі променем лазерного випромінювання від потужного джерела енергії, яке розжарюється і спалює ціль за кілька секунд.
Лазер можна використовувати, крім знищення дронів, навіть проти ракет, артилерійських і мінометних снарядів. Більш масивні цілі теоретично також можна знищити за допомогою лазера, але для цього ************ дуже потужні лазери.
Только в ясную погоду
Слава Україні та Бельгії!
Могли бы соврать
Сказали бы - дадим миллион позашляховиков
А странные бельгийцы не врут ,называют скромную цифру
И все украинцы верят,что так и будет
Вот интересно - а бельгийцам можно навешать лапшу про миллиард ?
Неважно чего...
Или бельгийцы народ странный до такой степени
Что сразу пошлют такого ОБЕЩАЛКУ нах.....
Тогда я хочу к бельгийцам....
К американцем точно уже не хочу
Они тоже любят лапшу про миллиард
Папіка Кірюхи назвали на честь крупского - ВладЛєн.....