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Бельгія надасть Україні 300 броньованих позашляховиків LMV, - ЗМІ. ФОТО

Бельгія готує пакет військової допомоги для України, який міститиме 300 броньованих позашляховиків LMV.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Shephard Media.

Броньований автомобіль Iveco LMV 4x4

Компанія Iveco DV представила LMV 4x4 у 2001 році, як автомобіль із високим рівнем прохідності та захисту броні. Типові функції автомобіля включають розвідку, патрулювання, зв'язок, супровід і допоміжну службу.

Зазначається, що більше 4000 LMV1 було продано в 15 різних країн, включаючи Італію, яка замовила понад 2000.

Також читайте: Бельгія планує надати Україні 611 мільйонів євро військової допомоги, - Умєров

Автор: 

авто (6231) Бельгія (420)


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Топ коментарі
+21
Дякуємо Белгії за допомогу нашим військовим 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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18.03.2024 23:47 Відповісти
+14
Thank you
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18.03.2024 23:39 Відповісти
+13
Тільки Тищенко не кажіть
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18.03.2024 23:37 Відповісти
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Тільки Тищенко не кажіть
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18.03.2024 23:37 Відповісти
Чи Кирилу Тимошенко? )
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19.03.2024 08:08 Відповісти
Thank you
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18.03.2024 23:39 Відповісти
А де 1000 CV90 що ми замовили
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18.03.2024 23:43 Відповісти
???
Ми замовили?
У січні 2023 року шведський уряд вирішив передати Україні 50 машин CV90 та певну кількість САУ Archer у рамках МТД для відбиття російської навали. 15 лютого 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час брифінгу в Києві уточнив, що вже йдеться про передачу 51 БМП.
Згодом виявлено зацікавленість у купівлі 1000 БМП CV90
19 серпня 2023 року підписано декларацію про наміри стосовно спільного виробництва й обслуговування шведських бойових машин піхоти CV90
Виявлено зацікавленість і декларація про наміри - ну це зовсім не замовлення, як би ми того не прагнули.
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19.03.2024 00:02 Відповісти
Дякуємо Белгії за допомогу нашим військовим 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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18.03.2024 23:47 Відповісти
На Заході стверджують, що, враховуючи досвід українців, лазерна зброя скоро стане надзвичайно популярною. Повідомляється, що у 2022 році США вдалося знешкодити артилерійський снаряд лазером, який минулого року оснастив бронемашини Stryker, які вже є на озброєнні, слабкою лазерною зброєю потужністю 50 кВт. Згідно з минулорічним звітом, США щорічно витрачають 1 мільярд доларів на розробку лазерної зброї.

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило відео випробувань лазерної зброї DragonFire, які відбулися у січні. За словами Лондона, така зброя здатна знищити ціль розміром з монету на "великій відстані".

За даними Міноборони Британії, за допомогою DragonFire можна буде збивати безпілотники або ракети, витрачаючи всього 13 доларів за залп. Ця зброя вражає цілі променем лазерного випромінювання від потужного джерела енергії, яке розжарюється і спалює ціль за кілька секунд.
Лазер можна використовувати, крім знищення дронів, навіть проти ракет, артилерійських і мінометних снарядів. Більш масивні цілі теоретично також можна знищити за допомогою лазера, але для цього ************ дуже потужні лазери.

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18.03.2024 23:49 Відповісти
Да, бачив роботу "дракона". Те що продемонстрували - лазерне шоу яке видно за сотні миль. Стаціонарне розміщення має бути десь в бункері на глибині метрів 30, а мобільний варіант мати час згортання не більше 15-20 секунд.
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19.03.2024 00:16 Відповісти
Це на фронті, а в Києві?
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19.03.2024 00:23 Відповісти
а в Торонто?
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19.03.2024 08:24 Відповісти
"Ця зброя вражає цілі променем лазерного випромінювання від потужного джерела енергії, яке розжарюється і спалює ціль за кілька секунд" - моя єдина звивина з одного нейрону судорожно бється в конвульсіях шоб не стати по стійці смирно , яке нафіг джерело розжарюється а потім ше шось спалює - це ви шо так описали роботу хімічного лазера чи шо ?
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19.03.2024 04:30 Відповісти
Гиперболоид?
Только в ясную погоду
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19.03.2024 08:56 Відповісти
Дякуємо Королівству!!!
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18.03.2024 23:54 Відповісти
Це та Бельгія, яку заснувала Вялікая Расея, чи якась інша Бельгія?
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18.03.2024 23:58 Відповісти
300 таких машин - это очень хорошо.
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19.03.2024 00:02 Відповісти
Дякуємо Бельгійцям, за допомогу Українцям!!
Слава Україні та Бельгії!
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19.03.2024 00:27 Відповісти
Спасибо Бельгия
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19.03.2024 00:32 Відповісти
Странные эти бельгийцы
Могли бы соврать
Сказали бы - дадим миллион позашляховиков
А странные бельгийцы не врут ,называют скромную цифру
И все украинцы верят,что так и будет
Вот интересно - а бельгийцам можно навешать лапшу про миллиард ?
Неважно чего...
Или бельгийцы народ странный до такой степени
Что сразу пошлют такого ОБЕЩАЛКУ нах.....
Тогда я хочу к бельгийцам....
К американцем точно уже не хочу
Они тоже любят лапшу про миллиард
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19.03.2024 00:59 Відповісти
Кірюша Тимошенко буде тепер по Києву на LMV1 гасати.
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19.03.2024 05:25 Відповісти
Йому по статус сам Зэля гарантував безпеку - як смотрящєму за потоками і як спадкоємцю лєніна !
Папіка Кірюхи назвали на честь крупского - ВладЛєн.....
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19.03.2024 06:24 Відповісти
https://t.me/voynareal/85856 💥 У Воронежі вибухи - місцеві пабліки вже показують місце падіння БПЛА
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19.03.2024 06:28 Відповісти
ну наконєц то варонєж
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19.03.2024 08:09 Відповісти
+++
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19.03.2024 08:59 Відповісти
...і ще одну машину треба для кіріла тимошонка .
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19.03.2024 07:59 Відповісти
В городе Строитель Белгородской области упал разгонный блок российской ракеты, ранена женщина. Об этом http://t.me/astrapress/51564 сообщило российское независимое издание ASTRA.

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19.03.2024 08:16 Відповісти
Сообщается, что падение произошло утром 17 марта. Поврежден дом по улице Троицкой
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19.03.2024 08:19 Відповісти
 
 