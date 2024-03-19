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Новости Война
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Воздушную тревогу объявляли по всей Украине: Фиксировали взлет МиГ-31К (обновлено)

міг31

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Воздушных сил, зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

В 16:55 было объявлено об отбое опасности.

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Автор: 

воздушная тревога (807)


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упаді
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19.03.2024 16:15 Ответить
Уявляю твій стан, якщо він дійсно впаде...
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19.03.2024 16:31 Ответить
не "якщо", а "коли")))
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19.03.2024 16:51 Ответить
 
 