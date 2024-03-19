Воздушную тревогу объявляли по всей Украине: Фиксировали взлет МиГ-31К (обновлено)
На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным Воздушных сил, зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
В 16:55 было объявлено об отбое опасности.
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Bicko Nelich
показать весь комментарий19.03.2024 16:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
віктор федорович #394174
показать весь комментарий19.03.2024 16:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Bicko Nelich
показать весь комментарий19.03.2024 16:51 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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