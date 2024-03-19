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Новини Війна
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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні: Фіксували зліт МіГ-31К (оновлено)

міг31

На всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За даними Повітряних сил, зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

О 16:55 було оголошено про відбій небезпеки.

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Автор: 

повітряна тривога (937)


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упаді
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19.03.2024 16:15 Відповісти
Уявляю твій стан, якщо він дійсно впаде...
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19.03.2024 16:31 Відповісти
не "якщо", а "коли")))
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19.03.2024 16:51 Відповісти
 
 