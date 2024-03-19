Повітряну тривогу оголошували по всій Україні: Фіксували зліт МіГ-31К (оновлено)
На всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
За даними Повітряних сил, зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
О 16:55 було оголошено про відбій небезпеки.
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Bicko Nelich
показати весь коментар19.03.2024 16:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар19.03.2024 16:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Bicko Nelich
показати весь коментар19.03.2024 16:51 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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