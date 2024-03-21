РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6168 посетителей онлайн
Новости
325 0

В Береславе вследствие атаки российского беспилотника ранения получил 36-летний мужчина, - ОВА

дрон,безпілотник

Армия РФ атаковала город Берислав Херсонской области с беспилотника, в результате сброса взрывчатки один человек получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написали в Херсонской ОВА.

"Около девяти часов вечера оккупанты атаковали населенный пункт с беспилотника. В результате сброса взрывчатки ранения получил местный житель", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, он самостоятельно обратился в больницу.

Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, а также ранение ног. Состояние мужчины удовлетворительное. Ему оказывают необходимую помощь.

Читайте также: В течение дня россияне обстреляли Херсонщину беспилотниками и из артиллерии: один человек погиб, четверо получили ранения

Автор: 

беспилотник (3788) обстрел (27961) Берислав (150) Херсонская область (4904)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 