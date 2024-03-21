В Береславе вследствие атаки российского беспилотника ранения получил 36-летний мужчина, - ОВА
Армия РФ атаковала город Берислав Херсонской области с беспилотника, в результате сброса взрывчатки один человек получил ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написали в Херсонской ОВА.
"Около девяти часов вечера оккупанты атаковали населенный пункт с беспилотника. В результате сброса взрывчатки ранения получил местный житель", - говорится в сообщении.
По информации ОВА, он самостоятельно обратился в больницу.
Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, а также ранение ног. Состояние мужчины удовлетворительное. Ему оказывают необходимую помощь.
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