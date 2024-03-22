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Украина одержала волевую победу над Боснией и Герцеговиной в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 - 2:1.

футбол

В полуфинале плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины по футболу победила сборную Боснии и Герцеговины и сразится за путевки на Евро с Исландией во вторник, 26 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Боснийцы открыли счет первыми. На 56-й минуте гол в свои ворота в свой пассив записал защитник Николай Матвиенко.

Однако в концовке матча сине-желтые смогли перевернуть ход матча.

На 85-й минуте нападающий сборной Роман Яремчук сравнял счет. А на 88-й Артем Довбик своим голом вывел Украину в финал отбора на Евро-2024.

Там украинцы во вторник, 26 марта, встретятся со сборной Исландии, которая в параллельном матче победила Израиль со счетом 4:1.

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Автор: 

Босния (80) сборная по футболу (296) Украина (45021) футбол (3587)


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Топ комментарии
+31
Це був якийсь фільм жахів. Я посивіти встиг.
Піду напʼюся - трясе всього...
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21.03.2024 23:56 Ответить
+19
у меня сосед так орал, что я чуть не посивів. Подумал, ракета прилетела....Оказалось то был решающий гол)
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22.03.2024 00:02 Ответить
+16
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22.03.2024 00:11 Ответить
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Далі вирішальний матч з Ісландією за вихід на Євро 2024
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21.03.2024 23:55 Ответить
Це був якийсь фільм жахів. Я посивіти встиг.
Піду напʼюся - трясе всього...
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21.03.2024 23:56 Ответить
Аналогічно...
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21.03.2024 23:57 Ответить
Три голи забили - це треба вміти.
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22.03.2024 00:09 Ответить
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22.03.2024 00:00 Ответить
у меня сосед так орал, что я чуть не посивів. Подумал, ракета прилетела....Оказалось то был решающий гол)
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22.03.2024 00:02 Ответить
А я зиркнув онлайн трансляцію останніх 15 хвилин і враження позитивні.
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22.03.2024 00:03 Ответить
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21.03.2024 23:56 Ответить
При такій грі як сьогодні, другий раз може і не підфартити уже.
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21.03.2024 23:57 Ответить
ну шо ж ви такі ротаті там де не треба?
запис в гімно - тільки голи передивитися..
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21.03.2024 23:57 Ответить
Вітаю, вдалося матч подивитися?
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21.03.2024 23:59 Ответить
Вітаннячкі,
ні, думав оставити на вечір, але вже хлопці підсуєтилися і вклали в вуха результат...
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22.03.2024 00:02 Ответить
передивлюся звичяйно, але вже не та розмова, коли ти знаєш результат...
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22.03.2024 00:11 Ответить
Дивитися там нема чого, можно почати з 80-ї хвилини.
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22.03.2024 08:48 Ответить
урааа, вітаю всіх
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21.03.2024 23:59 Ответить
поляцькі хфермери викупили усі квітки.
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22.03.2024 00:00 Ответить
Мабуть Господь покарав Мілошку за його словесний понос. Перемога більше нагадувала якесь чудо. З Ісландією такий трюк навряд чи пройде. Ізраїльтяне тому підтвердження. Валяли дурня, як і ми 80 хвилин. І ще риторичне питання: а вершник без голови - мудик точно за Україну грав?
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22.03.2024 00:01 Ответить
з Ісландією може бути легше грати. Боснійці дуже тяжка команда, особливо коли вони грають вдома від оборони проти сильнішого суперника. як сьогодні. віддали нашим м'яч, грали дуже щільно в захисті і при підтримці своїх трибун рвали нас на контратаках. І проблема в тому, що у нас команда значно молодша, а у босняків лідерам вже далеко за 30 і під кінець гри вони почали підсідати. А тут ще Ребров зі своїми геніальними замінами, які і вирішили кінцівку гри... А ісландці вже так не вміють грати компактно в обороні. Вони гратимуть самі і даватимуть грати нам. З ісландцями у нас має бути більше шансів і менше валідолу, як сьогодні.
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22.03.2024 01:34 Ответить
Ви не написали скільки голів нам укинуть з другого поверху (мінімум 2). Ця легша команда не так давно (років 7 назад) вже намазувала нас, наче масло на бутерброд у відборі на ЧС. Ви вважаєте її стиль гри чимось змінився? Потрібно декілька факторів, щоб здійснилося чудо: Циганков, Шапаренко в півзахисті (бо фланги ми програли боснійцям в хлам), Матвієнко десь у лісі на відпочинку, і везуньку щонайбільшу.
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22.03.2024 07:37 Ответить
нуу, 7 років назад в Ісландії був дуже сильний склад, зараз у них проходить зміна поколінь. Звісно, недооцінювати не варто, бо точно можуть нам накидати, особливо той Гудмундсон, колега Малини по "Дженоа". Боснія теж колись з молодими Джеко та П'яничем громила сильні європейські збірні.. Тож побачимо, панікувати не варто перед нинішніми ісландцями, проте і недооцінювати їх ще більше не варто. особливо після їх перемоги над Ізраїлем 4:1 (хоча 2 голи ісландці забили у більшості, та й ізраїльтяни пенальті не забили при рахунку 1:2 - тож і там гра була досить напружена).
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22.03.2024 11:05 Ответить
я морально виснажений.не хочу більше дивитися таких футболів
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22.03.2024 00:02 Ответить
згадай ЄВРО-2016, тобі стане легше)))
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22.03.2024 00:08 Ответить
На дворі війна, а вони морально виснажені від футбольногом матчу. Во дають
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22.03.2024 00:20 Ответить
Дякуємо Козакам за роботу!
Поки Патріоти прославляють Україну, іуди від сруськага міра, гадять та заробляють на Українцях!
https://www.youtube.com/watch?v=P3eLEw3Nz7o&t=87s

Привладні, чомусь бездіють..
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22.03.2024 00:02 Ответить
чому не можна просто вийти, спокіно забити пару шиук і грати в своє задоволення? Тим більш с таким суперником! Чому постійний валідол?
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22.03.2024 00:05 Ответить
одне підбадьорює- кацапи будуть злі!))
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22.03.2024 00:06 Ответить
Маю надію, що то був сценарій нинішньої війни.
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22.03.2024 00:07 Ответить
засранцi,попили кровi))з перемогою!!
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22.03.2024 00:08 Ответить
Яремчук Лев
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22.03.2024 00:08 Ответить
На Експресо побоювалися, що форвард замість опорного хавбека то великий ризик.
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22.03.2024 00:15 Ответить
перед тим Малина вийшов на заміну. то позицію Бражка спокійно повинен був закрити. він ж опорник атакувального типу. ми програвали, тому потрібно було ризикувати. і Ребров зробив ідеальні заміни, які і принесли нам перемогу.
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22.03.2024 01:39 Ответить
"опорник атакувального типу" що це за новий звір такий?
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22.03.2024 03:19 Ответить
це як Пірло колись в Мілані. )
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22.03.2024 10:56 Ответить
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22.03.2024 00:11 Ответить
Навіщо ви на заставку ліпите фото цієї ахмєтовської нікчеми?
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22.03.2024 00:16 Ответить
А хто пас на Коноплю віддав, відрізавши півкоманди боснійців? Саме його пас перевернув гру для боснійців з ніг на голову, бо ті вже думали, що підлаштувалися всі зони дрібного та середнього пасу перекривати. До голу Яремчука в нас жодного удару по воротах не було - потрібні були нестандартні дії.
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22.03.2024 00:35 Ответить
А хто пас на Коноплю віддав?

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22.03.2024 00:57 Ответить
Один удар точно був, як раз Мудрика
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22.03.2024 01:15 Ответить
Так, на 77-й хвилині.
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22.03.2024 20:37 Ответить
А хто десятки атак запоров своїм тупим дриблінгом?
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23.03.2024 01:42 Ответить
Інфарктніки...
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22.03.2024 00:24 Ответить
А в цього матвієнка, що забив гол в свої ворота та ще й у другому таймі, за кордоном є рахунок в банку?
То може хто скаже скільки на цей рахунок перед матчем надійшло грошиків?
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22.03.2024 00:31 Ответить
Предупреждаю. Валерьянку и прочее успокаивающее перед следующим матчем покупайте заранее, за день-два уже никаких успокаивающих, кроме димедрола, в аптеках уже может и не быть
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22.03.2024 00:32 Ответить
Позитив у тому, що наші не дали забити супернику жодного гола. Негатив, що за такої гри шансів проти Ісландії обмаль.
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22.03.2024 00:35 Ответить
Гра була валідольна.
Як завжди на нервах.
Але добре що під кінець включились.
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22.03.2024 01:12 Ответить
Від античної Греції до Другої Світової - під час війни завжди скасовували спортивні змагання.
Здорові бугаї їдуть за кордон там 90 хвилин побуцають мячик а потім будуть бухати. А работяги яких наловили по селах сидять під КАБами, а решта сидить як в концтаборі.
А нарід переймається футболом більше ніж фронтом. У наріда повний симбіоз з владою піар-асів.
Кривавий театр абсурду. Фантасмагорія.
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22.03.2024 01:20 Ответить
Гра Мудрика - дно, за що там Челсі стільки відбашляли не розумію
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22.03.2024 02:41 Ответить
Мудрик так і не зрозумів до 23-х років,що футбол-це командна гра.розпіарений Судаков зіграв не на 150 млн.,а на свою реальну ціну ; 1 гривня 15 копійок,Зінченко весь матч бігав по всьому полю і намагався зрозуміти,в якому комплекті збірна України вийшла на гру,в жовтому,чи синьому?!Списаний всіма Рома Яремчук спас гру,ну ще Лунін зробив ключовий сейв,відбивши удар Джеко.Дуже,дуже слабко зіграла збірна.
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22.03.2024 03:59 Ответить
как это развидеть?
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22.03.2024 11:47 Ответить
Будь ласка, тут огляд:

https://emb.apl326.me/player/video.php?id=300589&s=mts0ybrd
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22.03.2024 20:39 Ответить
ну супер. вітаю. але геть не вставляє і не має жодного значення на фоні постійного тотального нашого відступання на фронті і потужних атак москалів.
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22.03.2024 13:22 Ответить
 
 