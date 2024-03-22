Украина одержала волевую победу над Боснией и Герцеговиной в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 - 2:1.
В полуфинале плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины по футболу победила сборную Боснии и Герцеговины и сразится за путевки на Евро с Исландией во вторник, 26 марта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Боснийцы открыли счет первыми. На 56-й минуте гол в свои ворота в свой пассив записал защитник Николай Матвиенко.
Однако в концовке матча сине-желтые смогли перевернуть ход матча.
На 85-й минуте нападающий сборной Роман Яремчук сравнял счет. А на 88-й Артем Довбик своим голом вывел Украину в финал отбора на Евро-2024.
Там украинцы во вторник, 26 марта, встретятся со сборной Исландии, которая в параллельном матче победила Израиль со счетом 4:1.
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Піду напʼюся - трясе всього...
запис в гімно - тільки голи передивитися..
ні, думав оставити на вечір, але вже хлопці підсуєтилися і вклали в вуха результат...
Поки Патріоти прославляють Україну, іуди від сруськага міра, гадять та заробляють на Українцях!
https://www.youtube.com/watch?v=P3eLEw3Nz7o&t=87s
Привладні, чомусь бездіють..
То може хто скаже скільки на цей рахунок перед матчем надійшло грошиків?
Як завжди на нервах.
Але добре що під кінець включились.
Здорові бугаї їдуть за кордон там 90 хвилин побуцають мячик а потім будуть бухати. А работяги яких наловили по селах сидять під КАБами, а решта сидить як в концтаборі.
А нарід переймається футболом більше ніж фронтом. У наріда повний симбіоз з владою піар-асів.
Кривавий театр абсурду. Фантасмагорія.
https://emb.apl326.me/player/video.php?id=300589&s=mts0ybrd