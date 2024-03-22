Украина одержала волевую победу над Боснией и Герцеговиной в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 - 2:1.

В полуфинале плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины по футболу победила сборную Боснии и Герцеговины и сразится за путевки на Евро с Исландией во вторник, 26 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Боснийцы открыли счет первыми. На 56-й минуте гол в свои ворота в свой пассив записал защитник Николай Матвиенко.

Однако в концовке матча сине-желтые смогли перевернуть ход матча.

На 85-й минуте нападающий сборной Роман Яремчук сравнял счет. А на 88-й Артем Довбик своим голом вывел Украину в финал отбора на Евро-2024.

Там украинцы во вторник, 26 марта, встретятся со сборной Исландии, которая в параллельном матче победила Израиль со счетом 4:1.

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