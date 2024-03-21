УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10250 відвідувачів онлайн
Новини
9 642 54

Україна здобула вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною у півфіналі плей-оф відбору до Євро-2024

футбол

У півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна України з футболу перемогла збірну Боснії та Герцеговини і побореться за путівки на Євро з Ісландією у вівторок 26 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Боснійці відкрили рахунок першими. На 56-1 хвилині гол у власні ворота до свого пасиву записав захисник Микола Матвієнко.

Однак у кінцівці матчу синьо-жовті змогли первернути хід матчу.

На 85-й хвилині нападник збірної Роман Яремчук зрівняв рахунок. А на 88-й - Артем Довбик своїм голом вивів Україну у фінал відбору на Євро-2024.

Там українці у вівторок 26 березня зустрінуться зі збірною Ісландії, яка у паралельному матчі перемогла Ізраїль з рахунком 4:1.

Читайте: Андрія Шевченка обрано новим президентом УАФ

Автор: 

Боснія (70) збірна з футболу (224) Україна (5968) футбол (1586)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
Це був якийсь фільм жахів. Я посивіти встиг.
Піду напʼюся - трясе всього...
показати весь коментар
21.03.2024 23:56 Відповісти
+19
у меня сосед так орал, что я чуть не посивів. Подумал, ракета прилетела....Оказалось то был решающий гол)
показати весь коментар
22.03.2024 00:02 Відповісти
+16
показати весь коментар
22.03.2024 00:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Далі вирішальний матч з Ісландією за вихід на Євро 2024
показати весь коментар
21.03.2024 23:55 Відповісти
Це був якийсь фільм жахів. Я посивіти встиг.
Піду напʼюся - трясе всього...
показати весь коментар
21.03.2024 23:56 Відповісти
Аналогічно...
показати весь коментар
21.03.2024 23:57 Відповісти
Три голи забили - це треба вміти.
показати весь коментар
22.03.2024 00:09 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2024 00:00 Відповісти
у меня сосед так орал, что я чуть не посивів. Подумал, ракета прилетела....Оказалось то был решающий гол)
показати весь коментар
22.03.2024 00:02 Відповісти
А я зиркнув онлайн трансляцію останніх 15 хвилин і враження позитивні.
показати весь коментар
22.03.2024 00:03 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2024 23:56 Відповісти
При такій грі як сьогодні, другий раз може і не підфартити уже.
показати весь коментар
21.03.2024 23:57 Відповісти
ну шо ж ви такі ротаті там де не треба?
запис в гімно - тільки голи передивитися..
показати весь коментар
21.03.2024 23:57 Відповісти
Вітаю, вдалося матч подивитися?
показати весь коментар
21.03.2024 23:59 Відповісти
Вітаннячкі,
ні, думав оставити на вечір, але вже хлопці підсуєтилися і вклали в вуха результат...
показати весь коментар
22.03.2024 00:02 Відповісти
передивлюся звичяйно, але вже не та розмова, коли ти знаєш результат...
показати весь коментар
22.03.2024 00:11 Відповісти
Дивитися там нема чого, можно почати з 80-ї хвилини.
показати весь коментар
22.03.2024 08:48 Відповісти
урааа, вітаю всіх
показати весь коментар
21.03.2024 23:59 Відповісти
поляцькі хфермери викупили усі квітки.
показати весь коментар
22.03.2024 00:00 Відповісти
Мабуть Господь покарав Мілошку за його словесний понос. Перемога більше нагадувала якесь чудо. З Ісландією такий трюк навряд чи пройде. Ізраїльтяне тому підтвердження. Валяли дурня, як і ми 80 хвилин. І ще риторичне питання: а вершник без голови - мудик точно за Україну грав?
показати весь коментар
22.03.2024 00:01 Відповісти
з Ісландією може бути легше грати. Боснійці дуже тяжка команда, особливо коли вони грають вдома від оборони проти сильнішого суперника. як сьогодні. віддали нашим м'яч, грали дуже щільно в захисті і при підтримці своїх трибун рвали нас на контратаках. І проблема в тому, що у нас команда значно молодша, а у босняків лідерам вже далеко за 30 і під кінець гри вони почали підсідати. А тут ще Ребров зі своїми геніальними замінами, які і вирішили кінцівку гри... А ісландці вже так не вміють грати компактно в обороні. Вони гратимуть самі і даватимуть грати нам. З ісландцями у нас має бути більше шансів і менше валідолу, як сьогодні.
показати весь коментар
22.03.2024 01:34 Відповісти
Ви не написали скільки голів нам укинуть з другого поверху (мінімум 2). Ця легша команда не так давно (років 7 назад) вже намазувала нас, наче масло на бутерброд у відборі на ЧС. Ви вважаєте її стиль гри чимось змінився? Потрібно декілька факторів, щоб здійснилося чудо: Циганков, Шапаренко в півзахисті (бо фланги ми програли боснійцям в хлам), Матвієнко десь у лісі на відпочинку, і везуньку щонайбільшу.
показати весь коментар
22.03.2024 07:37 Відповісти
нуу, 7 років назад в Ісландії був дуже сильний склад, зараз у них проходить зміна поколінь. Звісно, недооцінювати не варто, бо точно можуть нам накидати, особливо той Гудмундсон, колега Малини по "Дженоа". Боснія теж колись з молодими Джеко та П'яничем громила сильні європейські збірні.. Тож побачимо, панікувати не варто перед нинішніми ісландцями, проте і недооцінювати їх ще більше не варто. особливо після їх перемоги над Ізраїлем 4:1 (хоча 2 голи ісландці забили у більшості, та й ізраїльтяни пенальті не забили при рахунку 1:2 - тож і там гра була досить напружена).
показати весь коментар
22.03.2024 11:05 Відповісти
я морально виснажений.не хочу більше дивитися таких футболів
показати весь коментар
22.03.2024 00:02 Відповісти
згадай ЄВРО-2016, тобі стане легше)))
показати весь коментар
22.03.2024 00:08 Відповісти
На дворі війна, а вони морально виснажені від футбольногом матчу. Во дають
показати весь коментар
22.03.2024 00:20 Відповісти
Дякуємо Козакам за роботу!
Поки Патріоти прославляють Україну, іуди від сруськага міра, гадять та заробляють на Українцях!
https://www.youtube.com/watch?v=P3eLEw3Nz7o&t=87s

Привладні, чомусь бездіють..
показати весь коментар
22.03.2024 00:02 Відповісти
чому не можна просто вийти, спокіно забити пару шиук і грати в своє задоволення? Тим більш с таким суперником! Чому постійний валідол?
показати весь коментар
22.03.2024 00:05 Відповісти
одне підбадьорює- кацапи будуть злі!))
показати весь коментар
22.03.2024 00:06 Відповісти
Маю надію, що то був сценарій нинішньої війни.
показати весь коментар
22.03.2024 00:07 Відповісти
засранцi,попили кровi))з перемогою!!
показати весь коментар
22.03.2024 00:08 Відповісти
Яремчук Лев
показати весь коментар
22.03.2024 00:08 Відповісти
На Експресо побоювалися, що форвард замість опорного хавбека то великий ризик.
показати весь коментар
22.03.2024 00:15 Відповісти
перед тим Малина вийшов на заміну. то позицію Бражка спокійно повинен був закрити. він ж опорник атакувального типу. ми програвали, тому потрібно було ризикувати. і Ребров зробив ідеальні заміни, які і принесли нам перемогу.
показати весь коментар
22.03.2024 01:39 Відповісти
"опорник атакувального типу" що це за новий звір такий?
показати весь коментар
22.03.2024 03:19 Відповісти
це як Пірло колись в Мілані. )
показати весь коментар
22.03.2024 10:56 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2024 00:11 Відповісти
Навіщо ви на заставку ліпите фото цієї ахмєтовської нікчеми?
показати весь коментар
22.03.2024 00:16 Відповісти
А хто пас на Коноплю віддав, відрізавши півкоманди боснійців? Саме його пас перевернув гру для боснійців з ніг на голову, бо ті вже думали, що підлаштувалися всі зони дрібного та середнього пасу перекривати. До голу Яремчука в нас жодного удару по воротах не було - потрібні були нестандартні дії.
показати весь коментар
22.03.2024 00:35 Відповісти
А хто пас на Коноплю віддав?

показати весь коментар
22.03.2024 00:57 Відповісти
Один удар точно був, як раз Мудрика
показати весь коментар
22.03.2024 01:15 Відповісти
Так, на 77-й хвилині.
показати весь коментар
22.03.2024 20:37 Відповісти
А хто десятки атак запоров своїм тупим дриблінгом?
показати весь коментар
23.03.2024 01:42 Відповісти
Інфарктніки...
показати весь коментар
22.03.2024 00:24 Відповісти
А в цього матвієнка, що забив гол в свої ворота та ще й у другому таймі, за кордоном є рахунок в банку?
То може хто скаже скільки на цей рахунок перед матчем надійшло грошиків?
показати весь коментар
22.03.2024 00:31 Відповісти
Предупреждаю. Валерьянку и прочее успокаивающее перед следующим матчем покупайте заранее, за день-два уже никаких успокаивающих, кроме димедрола, в аптеках уже может и не быть
показати весь коментар
22.03.2024 00:32 Відповісти
Позитив у тому, що наші не дали забити супернику жодного гола. Негатив, що за такої гри шансів проти Ісландії обмаль.
показати весь коментар
22.03.2024 00:35 Відповісти
Гра була валідольна.
Як завжди на нервах.
Але добре що під кінець включились.
показати весь коментар
22.03.2024 01:12 Відповісти
Від античної Греції до Другої Світової - під час війни завжди скасовували спортивні змагання.
Здорові бугаї їдуть за кордон там 90 хвилин побуцають мячик а потім будуть бухати. А работяги яких наловили по селах сидять під КАБами, а решта сидить як в концтаборі.
А нарід переймається футболом більше ніж фронтом. У наріда повний симбіоз з владою піар-асів.
Кривавий театр абсурду. Фантасмагорія.
показати весь коментар
22.03.2024 01:20 Відповісти
Гра Мудрика - дно, за що там Челсі стільки відбашляли не розумію
показати весь коментар
22.03.2024 02:41 Відповісти
Мудрик так і не зрозумів до 23-х років,що футбол-це командна гра.розпіарений Судаков зіграв не на 150 млн.,а на свою реальну ціну ; 1 гривня 15 копійок,Зінченко весь матч бігав по всьому полю і намагався зрозуміти,в якому комплекті збірна України вийшла на гру,в жовтому,чи синьому?!Списаний всіма Рома Яремчук спас гру,ну ще Лунін зробив ключовий сейв,відбивши удар Джеко.Дуже,дуже слабко зіграла збірна.
показати весь коментар
22.03.2024 03:59 Відповісти
как это развидеть?
показати весь коментар
22.03.2024 11:47 Відповісти
Будь ласка, тут огляд:

https://emb.apl326.me/player/video.php?id=300589&s=mts0ybrd
показати весь коментар
22.03.2024 20:39 Відповісти
ну супер. вітаю. але геть не вставляє і не має жодного значення на фоні постійного тотального нашого відступання на фронті і потужних атак москалів.
показати весь коментар
22.03.2024 13:22 Відповісти
 
 