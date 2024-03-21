Україна здобула вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною у півфіналі плей-оф відбору до Євро-2024

У півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна України з футболу перемогла збірну Боснії та Герцеговини і побореться за путівки на Євро з Ісландією у вівторок 26 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Боснійці відкрили рахунок першими. На 56-1 хвилині гол у власні ворота до свого пасиву записав захисник Микола Матвієнко.

Однак у кінцівці матчу синьо-жовті змогли первернути хід матчу.

На 85-й хвилині нападник збірної Роман Яремчук зрівняв рахунок. А на 88-й - Артем Довбик своїм голом вивів Україну у фінал відбору на Євро-2024.

Там українці у вівторок 26 березня зустрінуться зі збірною Ісландії, яка у паралельному матчі перемогла Ізраїль з рахунком 4:1.

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