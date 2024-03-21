Україна здобула вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною у півфіналі плей-оф відбору до Євро-2024
У півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна України з футболу перемогла збірну Боснії та Герцеговини і побореться за путівки на Євро з Ісландією у вівторок 26 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Боснійці відкрили рахунок першими. На 56-1 хвилині гол у власні ворота до свого пасиву записав захисник Микола Матвієнко.
Однак у кінцівці матчу синьо-жовті змогли первернути хід матчу.
На 85-й хвилині нападник збірної Роман Яремчук зрівняв рахунок. А на 88-й - Артем Довбик своїм голом вивів Україну у фінал відбору на Євро-2024.
Там українці у вівторок 26 березня зустрінуться зі збірною Ісландії, яка у паралельному матчі перемогла Ізраїль з рахунком 4:1.
Топ коментарі
+31 Харьков Сумской
показати весь коментар21.03.2024 23:56 Відповісти Посилання
+19 Женя-Женя
показати весь коментар22.03.2024 00:02 Відповісти Посилання
+16 YU ST
показати весь коментар22.03.2024 00:11 Відповісти Посилання
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Піду напʼюся - трясе всього...
запис в гімно - тільки голи передивитися..
ні, думав оставити на вечір, але вже хлопці підсуєтилися і вклали в вуха результат...
Поки Патріоти прославляють Україну, іуди від сруськага міра, гадять та заробляють на Українцях!
https://www.youtube.com/watch?v=P3eLEw3Nz7o&t=87s
Привладні, чомусь бездіють..
То може хто скаже скільки на цей рахунок перед матчем надійшло грошиків?
Як завжди на нервах.
Але добре що під кінець включились.
Здорові бугаї їдуть за кордон там 90 хвилин побуцають мячик а потім будуть бухати. А работяги яких наловили по селах сидять під КАБами, а решта сидить як в концтаборі.
А нарід переймається футболом більше ніж фронтом. У наріда повний симбіоз з владою піар-асів.
Кривавий театр абсурду. Фантасмагорія.
https://emb.apl326.me/player/video.php?id=300589&s=mts0ybrd