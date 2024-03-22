Помощь США Украине "в кредит" потребует финансовой оценки, - МВФ

Чтобы оценить последствия потенциального выделения Украине помощи со стороны США посредством кредита, следует учесть приемлемый уровень задолженности Украины на нынешнем этапе.

Об этом заявил глава Миссии МВФ в Украине Гевин Грей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Что касается конкретного вопроса относительно последствий займа - если он (помощь. - Ред.) будет выделен в форме займа, а не грантов - это то, что мы должны оценить через призму приемлемого уровня задолженности Украины", - отметил представитель Фонда.

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По его словам, следует дождаться, какое предложение будет озвучено. Если речь идет о ссуде, финансовая оценка будет зависеть от конкретных условий, в частности, процентной ставки, льготного периода и срока погашения.

В то же время Грей отметил, что МВФ внимательно следит за развитием вопроса конфискации замороженных активов РФ. Однако, по его словам, Фонд должен придерживаться нейтралитета по отношению к странам-членам, и поэтому не принимает непосредственного участия в этой дискуссии.

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Тем не менее, если какие-либо доходы от замороженных активов РФ будут переданы Украине, МВФ оценит их влияние на бюджет и не будет интегрировать их в текущую программу, отметил Грей.