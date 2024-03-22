Помощь США Украине "в кредит" потребует финансовой оценки, - МВФ
Чтобы оценить последствия потенциального выделения Украине помощи со стороны США посредством кредита, следует учесть приемлемый уровень задолженности Украины на нынешнем этапе.
Об этом заявил глава Миссии МВФ в Украине Гевин Грей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Что касается конкретного вопроса относительно последствий займа - если он (помощь. - Ред.) будет выделен в форме займа, а не грантов - это то, что мы должны оценить через призму приемлемого уровня задолженности Украины", - отметил представитель Фонда.
По его словам, следует дождаться, какое предложение будет озвучено. Если речь идет о ссуде, финансовая оценка будет зависеть от конкретных условий, в частности, процентной ставки, льготного периода и срока погашения.
В то же время Грей отметил, что МВФ внимательно следит за развитием вопроса конфискации замороженных активов РФ. Однако, по его словам, Фонд должен придерживаться нейтралитета по отношению к странам-членам, и поэтому не принимает непосредственного участия в этой дискуссии.
Тем не менее, если какие-либо доходы от замороженных активов РФ будут переданы Украине, МВФ оценит их влияние на бюджет и не будет интегрировать их в текущую программу, отметил Грей.
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Мабуть треба разії кредит відкривати, і нехай платять.
Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін.
Про це https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що удари безпілотників по російській енергетиці та НПЗ можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати Росію у відповідь.
"Неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби державної безпеки України, СБУ та її управління військової розвідки, відомого як ГУР", - йдеться у повідомленні.
За даними джерел, Білий дім дедалі більше розчарований "нахабними" атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.
Росія залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв, попри західні санкції проти галузі. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на паливо.
"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - сказав представник Ради нацбезпеки США.
Одні тягнуть час і перетворюють допомогу на "кредит".
А інші - (МВФ) враховують цей кредит і зменшують свою підтримку.
Кадри вирішують усе.
@Ray_net_ua
Правила войны для Украины, от США и НАТО: - Мобилизуйте больше пушечного мяса, лучше помоложе. - Нельзя сжигать в рФ нефтезаводы и базы. - Нельзя бить по территории рФ, даже по военным базам. - Нельзя разрабатывать свое ядерное оружие. - Ни в коем случае Нельзя побеждать рФ!