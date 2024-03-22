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Помощь США Украине "в кредит" потребует финансовой оценки, - МВФ

грей,гевін

Чтобы оценить последствия потенциального выделения Украине помощи со стороны США посредством кредита, следует учесть приемлемый уровень задолженности Украины на нынешнем этапе.

Об этом заявил глава Миссии МВФ в Украине Гевин Грей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Что касается конкретного вопроса относительно последствий займа - если он (помощь. - Ред.) будет выделен в форме займа, а не грантов - это то, что мы должны оценить через призму приемлемого уровня задолженности Украины", - отметил представитель Фонда.

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По его словам, следует дождаться, какое предложение будет озвучено. Если речь идет о ссуде, финансовая оценка будет зависеть от конкретных условий, в частности, процентной ставки, льготного периода и срока погашения.

В то же время Грей отметил, что МВФ внимательно следит за развитием вопроса конфискации замороженных активов РФ. Однако, по его словам, Фонд должен придерживаться нейтралитета по отношению к странам-членам, и поэтому не принимает непосредственного участия в этой дискуссии.

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Тем не менее, если какие-либо доходы от замороженных активов РФ будут переданы Украине, МВФ оценит их влияние на бюджет и не будет интегрировать их в текущую программу, отметил Грей.

Автор: 

кредит (2378) МВФ (3335) помощь (7882) США (27174)


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Топ комментарии
+8
ясно! *** вам, а не гроші! "кредит" - це такий засіб і далі відтягувати надання допомоги Україні, зберігаючи їбічєскіє ліца
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22.03.2024 10:22 Ответить
+7
Нє, не можна, раптом москалі перестануть нафту продавати, ціна на гамбургер в асашай виросте, а в них вибори. Кароч, украінци, ви сопротівляйтєсь, но не сільно, і шоб не мішали сша торговать с мразієй, а то трамп победіт і построіт стєну і всєм будєт ******. Мразі кончені.
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22.03.2024 10:33 Ответить
+7
А може вони оцінять вартість той ядерної зброї, другого в світі арсеналу , що віддали за ради миру?
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22.03.2024 10:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А як той кредит виплачувати ?
Мабуть треба разії кредит відкривати, і нехай платять.
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22.03.2024 10:20 Ответить
Нє, не можна, раптом москалі перестануть нафту продавати, ціна на гамбургер в асашай виросте, а в них вибори. Кароч, украінци, ви сопротівляйтєсь, но не сільно, і шоб не мішали сша торговать с мразієй, а то трамп победіт і построіт стєну і всєм будєт ******. Мразі кончені.
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22.03.2024 10:33 Ответить
якийсь таймс написав що американці просили наші гур і сбу припинити атакувати нафтові бази кацапів, бо ціна на нафту може підвищитись і рашка використає це на свою користь
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22.03.2024 10:46 Ответить
Ось цей таймс і напечатав:
Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін.

Про це https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що удари безпілотників по російській енергетиці та НПЗ можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати Росію у відповідь.

"Неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби державної безпеки України, СБУ та її управління військової розвідки, відомого як ГУР", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел, Білий дім дедалі більше розчарований "нахабними" атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.

Росія залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв, попри західні санкції проти галузі. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на паливо.

"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - сказав представник Ради нацбезпеки США.
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22.03.2024 10:50 Ответить
і це головний союзник у екзистиційній для України війні. Коментарі зайві.
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22.03.2024 14:41 Ответить
ясно! *** вам, а не гроші! "кредит" - це такий засіб і далі відтягувати надання допомоги Україні, зберігаючи їбічєскіє ліца
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22.03.2024 10:22 Ответить
А оцінювати скільки років будете???
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22.03.2024 10:26 Ответить
Ось як працює агентура Хабаду у потрібний момент.
Одні тягнуть час і перетворюють допомогу на "кредит".
А інші - (МВФ) враховують цей кредит і зменшують свою підтримку.
Кадри вирішують усе.
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22.03.2024 10:30 Ответить
Хто такий/таке Хабад?
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22.03.2024 11:14 Ответить
Гугл допоможе.
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22.03.2024 11:22 Ответить
Як ви всі заї#бали.
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22.03.2024 10:31 Ответить
Ви всі там остаточно розум втратили??? Яка оцінка??? Країні може зникнути, а вони рейтингами займаються. Зброю давайте, клоуни!
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22.03.2024 10:33 Ответить
А може вони оцінять вартість той ядерної зброї, другого в світі арсеналу , що віддали за ради миру?
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22.03.2024 10:39 Ответить
Віддайте нам ядерну зброю і про кредит забудьте.
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22.03.2024 11:11 Ответить
ослабляем рашку,на радость америке- своими средствами и гибелью своего народа, потерей территорий , развалом экономики
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22.03.2024 13:21 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

Правила войны для Украины, от США и НАТО: - Мобилизуйте больше пушечного мяса, лучше помоложе. - Нельзя сжигать в рФ нефтезаводы и базы. - Нельзя бить по территории рФ, даже по военным базам. - Нельзя разрабатывать свое ядерное оружие. - Ни в коем случае Нельзя побеждать рФ!
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22.03.2024 17:42 Ответить
 
 