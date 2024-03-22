Допомога США Україні "в кредит" потребуватиме фінансової оцінки, - МВФ
Щоб оцінити наслідки потенційного виділення України допомоги з боку США у вигляді кредиту, слід врахувати прийнятний рівень заборгованості України на нинішньому етапі.
Про це заявив глава Місії МВФ в України Гевін Грей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Стосовно конкретного питання щодо наслідків позики - якщо вона (допомога. - Ред.) буде виділена у формі позики, а не грантів - це те, що ми мали б оцінити крізь призму прийнятного рівня заборгованості України", - зазначив представник Фонду.
За його словами, слід дочекатися того, яка саме пропозиція буде озвучена. Якщо йтиметься про позику, фінансова оцінка залежатиме від конкретних умов, зокрема, процентної ставки, пільгового періоду та терміну погашення.
Водночас Грей зазначив, що МВФ уважно стежить за розвитком питання конфіскації заморожених активів РФ. Однак, за його словами, Фонд має дотримуватися нейтралітету щодо країн-членів, і тому не бере безпосередньої участі в цій дискусії.
Тим не менш, якщо будь-які доходи від заморожених активів РФ будуть передані Україні, МВФ оцінить їхній вплив на бюджет, і не інтегруватиме їх в поточну програму, зазначив Грей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мабуть треба разії кредит відкривати, і нехай платять.
Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін.
Про це https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що удари безпілотників по російській енергетиці та НПЗ можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати Росію у відповідь.
"Неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби державної безпеки України, СБУ та її управління військової розвідки, відомого як ГУР", - йдеться у повідомленні.
За даними джерел, Білий дім дедалі більше розчарований "нахабними" атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.
Росія залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв, попри західні санкції проти галузі. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на паливо.
"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - сказав представник Ради нацбезпеки США.
Одні тягнуть час і перетворюють допомогу на "кредит".
А інші - (МВФ) враховують цей кредит і зменшують свою підтримку.
Кадри вирішують усе.
@Ray_net_ua
Правила войны для Украины, от США и НАТО: - Мобилизуйте больше пушечного мяса, лучше помоложе. - Нельзя сжигать в рФ нефтезаводы и базы. - Нельзя бить по территории рФ, даже по военным базам. - Нельзя разрабатывать свое ядерное оружие. - Ни в коем случае Нельзя побеждать рФ!