Допомога США Україні "в кредит" потребуватиме фінансової оцінки, - МВФ

Щоб оцінити наслідки потенційного виділення України допомоги з боку США у вигляді кредиту, слід врахувати прийнятний рівень заборгованості України на нинішньому етапі.

Про це заявив глава Місії МВФ в України Гевін Грей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Стосовно конкретного питання щодо наслідків позики - якщо вона (допомога. - Ред.) буде виділена у формі позики, а не грантів - це те, що ми мали б оцінити крізь призму прийнятного рівня заборгованості України", - зазначив представник Фонду.

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За його словами, слід дочекатися того, яка саме пропозиція буде озвучена. Якщо йтиметься про позику, фінансова оцінка залежатиме від конкретних умов, зокрема, процентної ставки, пільгового періоду та терміну погашення.

Водночас Грей зазначив, що МВФ уважно стежить за розвитком питання конфіскації заморожених активів РФ. Однак, за його словами, Фонд має дотримуватися нейтралітету щодо країн-членів, і тому не бере безпосередньої участі в цій дискусії.

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Тим не менш, якщо будь-які доходи від заморожених активів РФ будуть передані Україні, МВФ оцінить їхній вплив на бюджет, і не інтегруватиме їх в поточну програму, зазначив Грей.