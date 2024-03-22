УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9995 відвідувачів онлайн
Новини
2 509 19

Допомога США Україні "в кредит" потребуватиме фінансової оцінки, - МВФ

грей,гевін

Щоб оцінити наслідки потенційного виділення України допомоги з боку США у вигляді кредиту, слід врахувати прийнятний рівень заборгованості України на нинішньому етапі.

Про це заявив глава Місії МВФ в України Гевін Грей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Стосовно конкретного питання щодо наслідків позики - якщо вона (допомога. - Ред.) буде виділена у формі позики, а не грантів - це те, що ми мали б оцінити крізь призму прийнятного рівня заборгованості України", - зазначив представник Фонду.

Читайте: Україна отримає 880 млн доларів фінансової підтримки від МВФ, - Шмигаль

За його словами, слід дочекатися того, яка саме пропозиція буде озвучена. Якщо йтиметься про позику, фінансова оцінка залежатиме від конкретних умов, зокрема, процентної ставки, пільгового періоду та терміну погашення.

Водночас Грей зазначив, що МВФ уважно стежить за розвитком питання конфіскації заморожених активів РФ. Однак, за його словами, Фонд має дотримуватися нейтралітету щодо країн-членів, і тому не бере безпосередньої участі в цій дискусії.

Також читайте: Зволікати з допомогою Україні не будемо, - спікер Палати представників США Джонсон

Тим не менш, якщо будь-які доходи від заморожених активів РФ будуть передані Україні, МВФ оцінить їхній вплив на бюджет, і не інтегруватиме їх в поточну програму, зазначив Грей.

Автор: 

кредит (3866) МВФ (3078) допомога (8450) США (23426)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
ясно! *** вам, а не гроші! "кредит" - це такий засіб і далі відтягувати надання допомоги Україні, зберігаючи їбічєскіє ліца
показати весь коментар
22.03.2024 10:22 Відповісти
+7
Нє, не можна, раптом москалі перестануть нафту продавати, ціна на гамбургер в асашай виросте, а в них вибори. Кароч, украінци, ви сопротівляйтєсь, но не сільно, і шоб не мішали сша торговать с мразієй, а то трамп победіт і построіт стєну і всєм будєт ******. Мразі кончені.
показати весь коментар
22.03.2024 10:33 Відповісти
+7
А може вони оцінять вартість той ядерної зброї, другого в світі арсеналу , що віддали за ради миру?
показати весь коментар
22.03.2024 10:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як той кредит виплачувати ?
Мабуть треба разії кредит відкривати, і нехай платять.
показати весь коментар
22.03.2024 10:20 Відповісти
Нє, не можна, раптом москалі перестануть нафту продавати, ціна на гамбургер в асашай виросте, а в них вибори. Кароч, украінци, ви сопротівляйтєсь, но не сільно, і шоб не мішали сша торговать с мразієй, а то трамп победіт і построіт стєну і всєм будєт ******. Мразі кончені.
показати весь коментар
22.03.2024 10:33 Відповісти
якийсь таймс написав що американці просили наші гур і сбу припинити атакувати нафтові бази кацапів, бо ціна на нафту може підвищитись і рашка використає це на свою користь
показати весь коментар
22.03.2024 10:46 Відповісти
Ось цей таймс і напечатав:
Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін.

Про це https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що удари безпілотників по російській енергетиці та НПЗ можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати Росію у відповідь.

"Неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби державної безпеки України, СБУ та її управління військової розвідки, відомого як ГУР", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел, Білий дім дедалі більше розчарований "нахабними" атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.

Росія залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв, попри західні санкції проти галузі. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на паливо.

"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - сказав представник Ради нацбезпеки США.
показати весь коментар
22.03.2024 10:50 Відповісти
і це головний союзник у екзистиційній для України війні. Коментарі зайві.
показати весь коментар
22.03.2024 14:41 Відповісти
ясно! *** вам, а не гроші! "кредит" - це такий засіб і далі відтягувати надання допомоги Україні, зберігаючи їбічєскіє ліца
показати весь коментар
22.03.2024 10:22 Відповісти
А оцінювати скільки років будете???
показати весь коментар
22.03.2024 10:26 Відповісти
Ось як працює агентура Хабаду у потрібний момент.
Одні тягнуть час і перетворюють допомогу на "кредит".
А інші - (МВФ) враховують цей кредит і зменшують свою підтримку.
Кадри вирішують усе.
показати весь коментар
22.03.2024 10:30 Відповісти
Хто такий/таке Хабад?
показати весь коментар
22.03.2024 11:14 Відповісти
Гугл допоможе.
показати весь коментар
22.03.2024 11:22 Відповісти
Як ви всі заї#бали.
показати весь коментар
22.03.2024 10:31 Відповісти
Ви всі там остаточно розум втратили??? Яка оцінка??? Країні може зникнути, а вони рейтингами займаються. Зброю давайте, клоуни!
показати весь коментар
22.03.2024 10:33 Відповісти
А може вони оцінять вартість той ядерної зброї, другого в світі арсеналу , що віддали за ради миру?
показати весь коментар
22.03.2024 10:39 Відповісти
Віддайте нам ядерну зброю і про кредит забудьте.
показати весь коментар
22.03.2024 11:11 Відповісти
ослабляем рашку,на радость америке- своими средствами и гибелью своего народа, потерей территорий , развалом экономики
показати весь коментар
22.03.2024 13:21 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

Правила войны для Украины, от США и НАТО: - Мобилизуйте больше пушечного мяса, лучше помоложе. - Нельзя сжигать в рФ нефтезаводы и базы. - Нельзя бить по территории рФ, даже по военным базам. - Нельзя разрабатывать свое ядерное оружие. - Ни в коем случае Нельзя побеждать рФ!
показати весь коментар
22.03.2024 17:42 Відповісти
 
 