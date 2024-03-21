Зволікати з допомогою Україні не будемо, - спікер Палати представників США Джонсон

Питання погодження бюджету США на 2024 рік майже вирішене, до пакета допомоги Україні та партнерам Конгрес перейде вже найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон.

"Після розв'язання бюджетних питань, "переведемо увагу на додаткову допомогу американським союзникам і не зволікатимемо з цим", – сказав Джонсон.

Конгрес має схвалити бюджет до 22 березня, інакше може відбутись так званий шатдаун, тимчасове припинення роботи урядових установ США. Однак, за словами Джонсона, бюджетні питання вже практично погоджені та мають бути проголосовані вже на цьому тижні, хоча цьому передували "суворі перемовини".

Водночас після 22 березня у засіданнях Палати представників починається двотижнева перерва, тож до законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, найімовірніше, перейдуть після 8 квітня.

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"Зараз не йдеться про механізм фінансування конкретно України. Ми говоримо про весь пакет додаткового фінансування для партнерів. Я думаю, що у свідомості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою. Також зараз багато обговорюють REPO Act, - законопроєкт який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином, частково оплачувати допомогу Україні. Крім того, обговорюється концепція надання допомоги в кредит.

Серед законодавців зараз ведеться багато вдумливої, цілеспрямованої роботи та обговорення цього питання. Ми розуміємо роль, яку відіграє Америка у світі. Ми розуміємо важливість надіслати світові потужний сигнал про те, що ми підтримуємо наших союзників і не можемо дозволити терористам і тиранам крокувати світом", - зазначив Джонсон.