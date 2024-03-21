Зволікати з допомогою Україні не будемо, - спікер Палати представників США Джонсон
Питання погодження бюджету США на 2024 рік майже вирішене, до пакета допомоги Україні та партнерам Конгрес перейде вже найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон.
"Після розв'язання бюджетних питань, "переведемо увагу на додаткову допомогу американським союзникам і не зволікатимемо з цим", – сказав Джонсон.
Конгрес має схвалити бюджет до 22 березня, інакше може відбутись так званий шатдаун, тимчасове припинення роботи урядових установ США. Однак, за словами Джонсона, бюджетні питання вже практично погоджені та мають бути проголосовані вже на цьому тижні, хоча цьому передували "суворі перемовини".
Водночас після 22 березня у засіданнях Палати представників починається двотижнева перерва, тож до законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, найімовірніше, перейдуть після 8 квітня.
"Зараз не йдеться про механізм фінансування конкретно України. Ми говоримо про весь пакет додаткового фінансування для партнерів. Я думаю, що у свідомості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою. Також зараз багато обговорюють REPO Act, - законопроєкт який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином, частково оплачувати допомогу Україні. Крім того, обговорюється концепція надання допомоги в кредит.
Серед законодавців зараз ведеться багато вдумливої, цілеспрямованої роботи та обговорення цього питання. Ми розуміємо роль, яку відіграє Америка у світі. Ми розуміємо важливість надіслати світові потужний сигнал про те, що ми підтримуємо наших союзників і не можемо дозволити терористам і тиранам крокувати світом", - зазначив Джонсон.
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А вам, ботам-трампістам - можна все, який з вас спрос? Ну, інколи модери Цензора вашу брехню витруть без бану - ото й усе...
А за все інше: та пішов ти *****, деблоїдне чмо трампіське брехливе.
ВАНЬЯ ТУТ ВОДКІ НЄТ ДЖОНСОН ГАНДОН ТРАМП ПУТІНСЬКИЙ ******.
Рішенням Конгресу в 2022 році було задумано поставити в Україну по каналу PDA протягом двох фінансових років військової допомоги на суму 25,5, млрд доларів: 11 млрд у 2022, 14,5 млрд у 2023 році. Конгресмени передбачили поповнення запасів на складах США і виділили для цього суму 25,9 млрд доларів. Тобто, навіть більше, ніж треба. Україні було поставлено на 27 грудня 2023 року 19 млрд. доларів, тобто, не поставлено ще 6,5 млрд. А поповнення своїх запасів було виконано повністю - усі 25,9 млрд доларів було витрачено. Це все офіційні документи американського уряду, відкрита інформація. Отже, Україна недоотримала 6,5 млрд. доларів, а запаси США були поповнені повністю. У Пентагону виявилися надлишки грошей, причому грошей чужих. Виходить, Пентагон заробив на війні в Україні.
Тому слова Сінгх і Саллівана про спорожнілі склади Пентагону - брехня.