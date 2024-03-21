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Зволікати з допомогою Україні не будемо, - спікер Палати представників США Джонсон

майкл,джонсон

Питання погодження бюджету США на 2024 рік майже вирішене, до пакета допомоги Україні та партнерам Конгрес перейде вже найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон.

"Після розв'язання бюджетних питань, "переведемо увагу на додаткову допомогу американським союзникам і не зволікатимемо з цим", – сказав Джонсон.

Конгрес має схвалити бюджет до 22 березня, інакше може відбутись так званий шатдаун, тимчасове припинення роботи урядових установ США. Однак, за словами Джонсона, бюджетні питання вже практично погоджені та мають бути проголосовані вже на цьому тижні, хоча цьому передували "суворі перемовини".

Водночас після 22 березня у засіданнях Палати представників починається двотижнева перерва, тож до законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, найімовірніше, перейдуть після 8 квітня.

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"Зараз не йдеться про механізм фінансування конкретно України. Ми говоримо про весь пакет додаткового фінансування для партнерів. Я думаю, що у свідомості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою. Також зараз багато обговорюють REPO Act, - законопроєкт який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином, частково оплачувати допомогу Україні. Крім того, обговорюється концепція надання допомоги в кредит.

Серед законодавців зараз ведеться багато вдумливої, цілеспрямованої роботи та обговорення цього питання. Ми розуміємо роль, яку відіграє Америка у світі. Ми розуміємо важливість надіслати світові потужний сигнал про те, що ми підтримуємо наших союзників і не можемо дозволити терористам і тиранам крокувати світом", - зазначив Джонсон.

Автор: 

допомога (8450) США (23426) Джонсон Майк (143)


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Топ коментарі
+50
Цинічна лицемірна *****.
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21.03.2024 06:46 Відповісти
+44
Трампісти д*л*ой*би !
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21.03.2024 06:28 Відповісти
+43
Це воно не зволікає вже майже пів року...
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21.03.2024 06:39 Відповісти
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І ця цинічна потвора називає себе християнином. Звичайний ниций нужник рудого поца Трампа. Християни гинуть в України, захищаючи цивілізацію від сатанинського утворення московії, а воно вже півроку творить препони, Іуда Джонсон. Будеш горіти у пеклі.
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21.03.2024 12:43 Відповісти
Джонсон тиждень тому сказав: ми збираємося допомогти Україні, ми хочемо допомогти Україні, ми не допустимо того, щоб путін здобув перемогу в Україні. Це дослівно. Далі Джонсон сказав, що вони готують новий білль, де буде положення про кредит для України. Це буде економічна допомога. А щодо військової допомоги пропонується програма, аналогічна ленд-лізу. Це той самий ленд-ліз, проти якого і проти прихильників якого ОП, усі українські ЗМІ та особливо посольство України у Вашингтоні вели тотальну війну на знищення. Ленд-ліз - це не жалюгідна краплинна допомога від Байдена, а необмежений потік зброї та ***********. Ініціатором ленд-лізу для України був і залишається сенатор-республіканець Джон Корнін (John Cornyn).
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21.03.2024 13:16 Відповісти
вы сами в это верите??
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21.03.2024 22:37 Відповісти
Білль, де є 60 млрд для України запропонований Байденом, не єдиний. У січні 2024 р. республіканцями був запропонований альтернативний білль, у якому є ті ж самі 60 млрд для України. Знаєте, чим він відрізняється від байденівського? Там немає 10 млрд, точніше 9,2 млрд, допомоги для Гази. Республіканці ніколи не проголосують за білль, у якому буде допомога Газі, тобто хамасу. Тому вимога України до республіканців проголосувати за білль Байдена, де є допомога Газі, це вимога сплатити арабський терор проти Ізраїлю. Ні більше, ні менше. У добрій компанії виявляються українці, які вимагають дати грошей терористам, щоб тi й далi вбивали євреїв.
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21.03.2024 13:22 Відповісти
Ну і де той альтеративний білль? Приймуть, якщо Трамп виграє вибори? Приблизно, в січні 2025? А якщо ні?
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21.03.2024 14:15 Відповісти
ото ж бо
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21.03.2024 14:22 Відповісти
Приймуть до виборів, якщо Байден не накладе вето, як він це вже зробив. Поки що Байден каже, що будь-який інший пакет, крім його, він заветує.
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21.03.2024 14:32 Відповісти
Що ж сказав Байден щодо альтернативного білля? Він сказав: ніколи і нізащо! Це означає, що для адміністрації Байдена допомога Газі, тобто, хамасу, незрівнянно важливіша за допомогу Україні. Республіканці ще пропонували розділити пакет та голосувати допомогу окремо для України, окремо для Ізраїлю, Тайваню тощо. Що ж сказав Байден: ніколи і нізащо! І ось українські журналісти, і просто українці, запитують: чому республіканці не хочуть голосувати за пакет, запропонований Байденом? Тому що це пакет, спрямований на знищення держави Ізраїль, на геноцид єврейського народу. Крім того, у пакеті від Байдена пропонується тримати південний кордон США відкритим. Це є принципово важливим для виживання демократичної партії та нинішньої адміністрації. Для республіканців це є неприпустимим.
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21.03.2024 14:41 Відповісти
Таке враження що він просто цинічно насміхається на фоні сьогоднішніх обстрілів
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21.03.2024 14:27 Відповісти
Цинічно насміхається Байден та його адміністрація, які мають на руках 4,2 млрд доларів, не переданих Україні 2023 року. Це ваші гроші, які проголосував Конгрес. Байден може дати їх прямо зараз. Він міг дати їх ще у грудні 2023, у січні та лютому 2024, але не дав досі. Не сприймайте слова на віру, думайте, аналізуйте.
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21.03.2024 14:49 Відповісти
Хотів би ще прочитати, як той же Джонсон втирає, для прикладу, про те, як "Байден та його адміністрація мають на руках 4,2 млрд доларів, не переданих Україні 2023 року. Байден може дати їх прямо зараз. Він міг дати їх ще у грудні 2023, у січні та лютому 2024", щоб він цією брехнею підставився, як мінімум під місцевих журиків, які після цього за таку брехню його знищать морально.
А вам, ботам-трампістам - можна все, який з вас спрос? Ну, інколи модери Цензора вашу брехню витруть без бану - ото й усе...
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21.03.2024 15:05 Відповісти
Він уже підставився, давши Україні 300 млн. доларів. А до цього 3,5 місяці повторював, що гроші скінчилися. І зараз навіть ліві у США розуміють, що їм увесь час брехали. Він сам знищив себе морально та підставив свою партію. З приводу ботів-трампістів краще тобi мовчати. Тому що ті, хто найсильніше кричать "Трамп - агент кремля", "Джонсон - ворог" тощо, і є справжні байдануті боти, які завдають страшної шкоди Україні. Такі, як ти, налаштовують проти України не лише республіканців у Конгресі, а й половину населення Америки. Вирішив взяти участь у американських виборах? На кого ти працюєш, поп Гапон?
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21.03.2024 15:41 Відповісти
дебіл , ти би розбирався, звідки взялись оті $300лямів, на які щойно були надані нам БК, що вони жодного стосунку до РDА не мають; і що РDА в новому фінансовому році має продовжити Конгрес, і ніяк інакше.

А за все інше: та пішов ти *****, деблоїдне чмо трампіське брехливе.
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21.03.2024 16:04 Відповісти
Ванья Українською не поп а ПІП .
ВАНЬЯ ТУТ ВОДКІ НЄТ ДЖОНСОН ГАНДОН ТРАМП ПУТІНСЬКИЙ ******.
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21.03.2024 19:12 Відповісти
Ванья, а ПУТИН СМОКЧЕ У СІ ДЗЕНЬ ПІНЯ.
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21.03.2024 21:43 Відповісти
Україні потрібні не поради політиків, а реальні справи, крапка 😠
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21.03.2024 15:47 Відповісти
Ви теж саме не збираєтесь казати квартальній шоблі? Чи це інше?)
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22.03.2024 06:36 Відповісти
Спікер Білого дому Сінгх нещодавно сказала журналістам, що вони не можуть передати зброю зі складів Пентагону на ці 4,2 млрд, оскільки цю зброю не буде чим замінити. До речі, за всіма підрахунками Білий дім мав залишитися не 4,2 млрд, а 5,8 млрд для України. Куди зникло 1,6 млрд, це окреме питання. Відкриваємо закон. Чи є там положення, що постачання каналом PDA мають бути компенсовані? Такого положення немає. Це відмовка, щоб не надавати допомоги Україні. Канал PDA був задуманий для надання термінової допомоги країнам-союзникам США без затвердження Конгресу.
Рішенням Конгресу в 2022 році було задумано поставити в Україну по каналу PDA протягом двох фінансових років військової допомоги на суму 25,5, млрд доларів: 11 млрд у 2022, 14,5 млрд у 2023 році. Конгресмени передбачили поповнення запасів на складах США і виділили для цього суму 25,9 млрд доларів. Тобто, навіть більше, ніж треба. Україні було поставлено на 27 грудня 2023 року 19 млрд. доларів, тобто, не поставлено ще 6,5 млрд. А поповнення своїх запасів було виконано повністю - усі 25,9 млрд доларів було витрачено. Це все офіційні документи американського уряду, відкрита інформація. Отже, Україна недоотримала 6,5 млрд. доларів, а запаси США були поповнені повністю. У Пентагону виявилися надлишки грошей, причому грошей чужих. Виходить, Пентагон заробив на війні в Україні.
Тому слова Сінгх і Саллівана про спорожнілі склади Пентагону - брехня.
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21.03.2024 15:59 Відповісти
PDA це всім союзникам. Наввть якщо положення нема в цьому законі то це не значить що нема іншого положення в іншому про компенсацію витрачених ***********. В США закони сурові, і сісти можна і не за таке.
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21.03.2024 17:57 Відповісти
ублюдок очкастый бл
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21.03.2024 16:16 Відповісти
цинічна про путінська гнида цей джонсон
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21.03.2024 22:56 Відповісти
Це просто шавка трампона, знов бреше.
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22.03.2024 02:20 Відповісти
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