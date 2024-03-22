Україна отримає 880 млн доларів фінансової підтримки від МВФ, - Шмигаль

Міжнародний валютний фонд схвалив транш для України обсягом близько 880 мільйонів доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF. Це результат виконання Україною своїх зобов’язань перед партнерами", - повідомив прем'єр.

Він розповів, що наразі Україна очікує на наступний транш фінансової підтримки обсягом близько 880 млн доларів.

"Це кошти для покриття найважливіших бюджетних видатків. Вони допоможуть нам і далі зберігати макрофінансову стабільність" - пояснив глава уряду та подякував МВФ за довіру та підтримку.

Читайте: Україна наступного тижня очікує транші від МВФ та ЄС, - Шмигаль