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Україна отримає 880 млн доларів фінансової підтримки від МВФ, - Шмигаль

денис,шмигаль

Міжнародний валютний фонд схвалив транш для України обсягом близько 880 мільйонів доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF. Це результат виконання Україною своїх зобов’язань перед партнерами", - повідомив прем'єр.

Він розповів, що наразі Україна очікує на наступний транш фінансової підтримки обсягом близько 880 млн доларів.

"Це кошти для покриття найважливіших бюджетних видатків. Вони допоможуть нам і далі зберігати макрофінансову стабільність" - пояснив глава уряду та подякував МВФ за довіру та підтримку.

Читайте: Україна наступного тижня очікує транші від МВФ та ЄС, - Шмигаль

Автор: 

МВФ (3078) транш (467) Шмигаль Денис (4648)


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И тут Зе-голобородько:

- Идите в жопу!
показати весь коментар
22.03.2024 04:29 Відповісти
 
 