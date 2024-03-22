Україна отримає 880 млн доларів фінансової підтримки від МВФ, - Шмигаль
Міжнародний валютний фонд схвалив транш для України обсягом близько 880 мільйонів доларів.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF. Це результат виконання Україною своїх зобов’язань перед партнерами", - повідомив прем'єр.
Він розповів, що наразі Україна очікує на наступний транш фінансової підтримки обсягом близько 880 млн доларів.
"Це кошти для покриття найважливіших бюджетних видатків. Вони допоможуть нам і далі зберігати макрофінансову стабільність" - пояснив глава уряду та подякував МВФ за довіру та підтримку.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Идите в жопу!