УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10765 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 081 19

Україна наступного тижня очікує транші від МВФ та ЄС, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Україна цього року очікує отримати 5,4 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цього року ми очікуємо отримати 5,4 млрд доларів від МВФ. Наступного тижня очікуємо наступний транш", - сказав Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВФ розгляне виділення Україні майже 900 млн доларів

Він зазначив, що наступного тижня очікується також транш від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

Як повідомлялося, Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility в розмірі 4,5 млрд євро вже в березні, а другий транш на суму 1,5 млрд євро надійде у квітні.

Крім того, раніше повідомлялося, що Україна може отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонуд у розмірі 900 млн дол. вже у другій половині березня.

Автор: 

МВФ (3077) допомога (8430) Шмигаль Денис (4640)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
А це чмо тільки гроші очікує !!!
показати весь коментар
15.03.2024 21:48
+3
Чинуші вже потирають свої грязні руки. Буде шо красти.
показати весь коментар
15.03.2024 21:57
+1
Знаєте , як Єрмак буде легітимізувати свій ОПУбордель - він вже виставляє на сцену інформпростору Жовкв,Шурмів - це члени нового уряду імені Єрмака ... Запевняю, він так усю мародерню відмиє від воні ОПУ . Себе зробить представником наприклад ЗЕбубки в кабміні (сірим таким прем"!єрчиком при шмигалці .).А коаліцію йому досостряпають з кусків Слуг, позафракційних, БЮТ та пінчуковських слуг ... Й буде така оновлена коаліція єдності блдоти .
показати весь коментар
15.03.2024 22:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А це чмо тільки гроші очікує !!!
показати весь коментар
15.03.2024 21:48 Відповісти
А хто вiддавать буде?
Потiм скажуть.
показати весь коментар
16.03.2024 01:50 Відповісти
Чинуші вже потирають свої грязні руки. Буде шо красти.
показати весь коментар
15.03.2024 21:57 Відповісти
І шо там красти, вже наперед усе поділено, навіть копійчина на сторону не піде.
показати весь коментар
15.03.2024 22:05 Відповісти
Ось, виявляється, справжня місія шмигаля й шмигальоподібних - очікування, що хтось щось дасть.
показати весь коментар
15.03.2024 22:02 Відповісти
судя по его заявлениям, он больше на пресс-секретаря смахивает. Озвучивает, кто куда приедет, сколько даст. Не понимаю, почему нельзять взять толкового экономиста, который реально сможет привнести в экономику страны что-то новое и запустить важные процессы
показати весь коментар
16.03.2024 09:52 Відповісти
Знаєте , як Єрмак буде легітимізувати свій ОПУбордель - він вже виставляє на сцену інформпростору Жовкв,Шурмів - це члени нового уряду імені Єрмака ... Запевняю, він так усю мародерню відмиє від воні ОПУ . Себе зробить представником наприклад ЗЕбубки в кабміні (сірим таким прем"!єрчиком при шмигалці .).А коаліцію йому досостряпають з кусків Слуг, позафракційних, БЮТ та пінчуковських слуг ... Й буде така оновлена коаліція єдності блдоти .
показати весь коментар
15.03.2024 22:04 Відповісти
Щоб ви отримували kickbacks на будівництві доріг?
показати весь коментар
15.03.2024 22:05 Відповісти
Глава уряду Денис Шмигаль багато років працював із Лозинським на різних посадах, однак він досі не прокоментував арешт в.о. міністра розвитку громад і територій.

Про це повідомив у https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0n9cxzhz1zjtmKKcfGM2axbqZiixKEqrk1yGD9aWX9V8rzYZJiprkfVp32b2CFyuRl Facebook Юрій Бутусов.
показати весь коментар
15.03.2024 22:07 Відповісти
Зелені вже свої липкі лапи потирають.
показати весь коментар
15.03.2024 22:12 Відповісти
- Остап Ібрагімич, кагда ми будім дєліть наши дєньгі ?..
показати весь коментар
15.03.2024 22:25 Відповісти
на зеленского и зопу нехватка бабулек?
показати весь коментар
15.03.2024 22:57 Відповісти
небійсь слюнка у підора потекла, коли озвучував ці цифри .

це ж як можна нєплоха прібарахлітса (внукам хватіт)
показати весь коментар
15.03.2024 22:59 Відповісти
вечір фунта
показати весь коментар
15.03.2024 23:00 Відповісти
"Шмигаль в ожидании транша от МВФ"
Картина маслом
показати весь коментар
16.03.2024 00:55 Відповісти
Португалия и Швеция присоединились к Чехии в помощи Украине снарядами.
показати весь коментар
16.03.2024 01:21 Відповісти
А почему не называете вещи своими именами? Не транши, а кредиты, которые каждый украинский гражданин, его дети и внуки будут вынуждены отдавать поколениями
показати весь коментар
16.03.2024 09:50 Відповісти
 
 