Україна наступного тижня очікує транші від МВФ та ЄС, - Шмигаль
Україна цього року очікує отримати 5,4 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Цього року ми очікуємо отримати 5,4 млрд доларів від МВФ. Наступного тижня очікуємо наступний транш", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що наступного тижня очікується також транш від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.
Як повідомлялося, Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility в розмірі 4,5 млрд євро вже в березні, а другий транш на суму 1,5 млрд євро надійде у квітні.
Крім того, раніше повідомлялося, що Україна може отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонуд у розмірі 900 млн дол. вже у другій половині березня.
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це ж як можна нєплоха прібарахлітса (внукам хватіт)
Картина маслом