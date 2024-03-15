Україна наступного тижня очікує транші від МВФ та ЄС, - Шмигаль

Україна цього року очікує отримати 5,4 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цього року ми очікуємо отримати 5,4 млрд доларів від МВФ. Наступного тижня очікуємо наступний транш", - сказав Шмигаль.

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Він зазначив, що наступного тижня очікується також транш від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

Як повідомлялося, Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility в розмірі 4,5 млрд євро вже в березні, а другий транш на суму 1,5 млрд євро надійде у квітні.

Крім того, раніше повідомлялося, що Україна може отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонуд у розмірі 900 млн дол. вже у другій половині березня.