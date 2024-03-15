Украина на следующей неделе ожидает транши от МВФ и ЕС, - Шмыгаль

Украина в этом году ожидает получить 5,4 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом году мы ожидаем получить 5,4 млрд долларов от МВФ. На следующей неделе ожидаем следующий транш", - сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что на следующей неделе также ожидается транш от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.

Как сообщалось, Украина получит первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро уже в марте, а второй транш на сумму 1,5 млрд евро поступит в апреле.

Кроме того, ранее сообщалось, что Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда в размере 900 млн долларов уже во второй половине марта.