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Новости Помощь Украине
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Украина на следующей неделе ожидает транши от МВФ и ЕС, - Шмыгаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Украина в этом году ожидает получить 5,4 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом году мы ожидаем получить 5,4 млрд долларов от МВФ. На следующей неделе ожидаем следующий транш", - сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что на следующей неделе также ожидается транш от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.

Как сообщалось, Украина получит первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро уже в марте, а второй транш на сумму 1,5 млрд евро поступит в апреле.

Кроме того, ранее сообщалось, что Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда в размере 900 млн долларов  уже во второй половине марта.

Автор: 

МВФ (3335) помощь (7863) Шмыгаль Денис (2723)


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Топ комментарии
+6
А це чмо тільки гроші очікує !!!
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15.03.2024 21:48
+3
Чинуші вже потирають свої грязні руки. Буде шо красти.
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15.03.2024 21:57
+1
Знаєте , як Єрмак буде легітимізувати свій ОПУбордель - він вже виставляє на сцену інформпростору Жовкв,Шурмів - це члени нового уряду імені Єрмака ... Запевняю, він так усю мародерню відмиє від воні ОПУ . Себе зробить представником наприклад ЗЕбубки в кабміні (сірим таким прем"!єрчиком при шмигалці .).А коаліцію йому досостряпають з кусків Слуг, позафракційних, БЮТ та пінчуковських слуг ... Й буде така оновлена коаліція єдності блдоти .
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15.03.2024 22:04
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А це чмо тільки гроші очікує !!!
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15.03.2024 21:48 Ответить
А хто вiддавать буде?
Потiм скажуть.
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16.03.2024 01:50 Ответить
Чинуші вже потирають свої грязні руки. Буде шо красти.
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15.03.2024 21:57 Ответить
І шо там красти, вже наперед усе поділено, навіть копійчина на сторону не піде.
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15.03.2024 22:05 Ответить
Ось, виявляється, справжня місія шмигаля й шмигальоподібних - очікування, що хтось щось дасть.
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15.03.2024 22:02 Ответить
судя по его заявлениям, он больше на пресс-секретаря смахивает. Озвучивает, кто куда приедет, сколько даст. Не понимаю, почему нельзять взять толкового экономиста, который реально сможет привнести в экономику страны что-то новое и запустить важные процессы
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16.03.2024 09:52 Ответить
Знаєте , як Єрмак буде легітимізувати свій ОПУбордель - він вже виставляє на сцену інформпростору Жовкв,Шурмів - це члени нового уряду імені Єрмака ... Запевняю, він так усю мародерню відмиє від воні ОПУ . Себе зробить представником наприклад ЗЕбубки в кабміні (сірим таким прем"!єрчиком при шмигалці .).А коаліцію йому досостряпають з кусків Слуг, позафракційних, БЮТ та пінчуковських слуг ... Й буде така оновлена коаліція єдності блдоти .
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15.03.2024 22:04 Ответить
Щоб ви отримували kickbacks на будівництві доріг?
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15.03.2024 22:05 Ответить
Глава уряду Денис Шмигаль багато років працював із Лозинським на різних посадах, однак він досі не прокоментував арешт в.о. міністра розвитку громад і територій.

Про це повідомив у https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0n9cxzhz1zjtmKKcfGM2axbqZiixKEqrk1yGD9aWX9V8rzYZJiprkfVp32b2CFyuRl Facebook Юрій Бутусов.
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15.03.2024 22:07 Ответить
Зелені вже свої липкі лапи потирають.
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15.03.2024 22:12 Ответить
- Остап Ібрагімич, кагда ми будім дєліть наши дєньгі ?..
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15.03.2024 22:25 Ответить
на зеленского и зопу нехватка бабулек?
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15.03.2024 22:57 Ответить
небійсь слюнка у підора потекла, коли озвучував ці цифри .

це ж як можна нєплоха прібарахлітса (внукам хватіт)
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15.03.2024 22:59 Ответить
вечір фунта
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15.03.2024 23:00 Ответить
"Шмигаль в ожидании транша от МВФ"
Картина маслом
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16.03.2024 00:55 Ответить
Португалия и Швеция присоединились к Чехии в помощи Украине снарядами.
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16.03.2024 01:21 Ответить
А почему не называете вещи своими именами? Не транши, а кредиты, которые каждый украинский гражданин, его дети и внуки будут вынуждены отдавать поколениями
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16.03.2024 09:50 Ответить
 
 