Украина на следующей неделе ожидает транши от МВФ и ЕС, - Шмыгаль
Украина в этом году ожидает получить 5,4 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В этом году мы ожидаем получить 5,4 млрд долларов от МВФ. На следующей неделе ожидаем следующий транш", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что на следующей неделе также ожидается транш от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.
Как сообщалось, Украина получит первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро уже в марте, а второй транш на сумму 1,5 млрд евро поступит в апреле.
Кроме того, ранее сообщалось, что Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда в размере 900 млн долларов уже во второй половине марта.
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Про це повідомив у https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0n9cxzhz1zjtmKKcfGM2axbqZiixKEqrk1yGD9aWX9V8rzYZJiprkfVp32b2CFyuRl Facebook Юрій Бутусов.
це ж як можна нєплоха прібарахлітса (внукам хватіт)
Картина маслом