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Новости Война
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Россияне вывели морские ракетоносители на боевое дежурство. Готовятся к будущим атакам, - ОК "Південь"

калібр

В настоящее время российские оккупанты вывели ракетоносители на боевое дежурство в море, что может свидетельствовать о подготовке к новым атакам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

"Вчера вечером враг вывел морские ракетоносители на боевое дежурство, к тому же подводные, из которых обнаружить пуски ракет сложнее. Все это может свидетельствовать о подготовке будущих атак", - отметила она.

Гуменюк также добавила, что в последнее время наблюдается чрезмерная активность разведывательных дронов. По ее словам, этим враг пытается компенсировать отсутствие самолета А-50.

Читайте также: Отсутствие самолетов А-50 Россия компенсирует разведывательными беспилотниками, - ОК "Південь"

Автор: 

обстрел (27961) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+3
А чого це вони, раптом, такі сміливі? Мають впевненість, що не підуть за "Масквой"? Звідки вона в них,
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22.03.2024 10:48 Ответить
+2
Якщо зєля казав про краще, значить, повний капець приходить.
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22.03.2024 10:46 Ответить
+1
Ну так українське ППО на ладан дихає, чому б ні? Попереджали ж, на два тижні БК у нас вистачить.
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22.03.2024 10:34 Ответить
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Ну так українське ППО на ладан дихає, чому б ні? Попереджали ж, на два тижні БК у нас вистачить.
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22.03.2024 10:34 Ответить
Тут кричали, що то ІПСО, а зєля казав що взагалі стало значно кращ
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22.03.2024 10:44 Ответить
Якщо зєля казав про краще, значить, повний капець приходить.
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22.03.2024 10:46 Ответить
Я казав у 2019 ому що зелена шмаркля поховає економіку країни. Але я не мав на увазі, що саме таким чином і разом із людьми поховає. У мене був менш песімістичний сценарій...
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22.03.2024 10:49 Ответить
А де ж наші безекіпажні підводні дрони "Маруся"? Чи готові?
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22.03.2024 10:40 Ответить
Значить зеленоморда кротівня доповіла, що дронів не буде
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22.03.2024 12:52 Ответить
"..підводні пуски ракет виявити складніше..", але не для високотехнологічної розвідки держав НАТО...
сподіваймося, що з ними Найвеличнівшиве зі своєю бандою зелених мародерів ще не посралося?
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22.03.2024 10:45 Ответить
А чого це вони, раптом, такі сміливі? Мають впевненість, що не підуть за "Масквой"? Звідки вона в них,
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22.03.2024 10:48 Ответить
телефонуйте Малючку, нехай сібейбі виводить
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22.03.2024 10:50 Ответить
Що там вчора приїзджав Джонсон, може щось Єрмаку пообіцяв?
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22.03.2024 11:09 Ответить
Вивели на чергування?
Це лікується.
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22.03.2024 11:21 Ответить
Гуменюк тиждень назад заявляла, що чорноморський флот ворога ВСЕ. Всрався і зник. І вона Гуменюк отримала перемогу над всім флотом без кораблів ? ОСЬ І МАЄМО ! Бо не треба триндіти передчасно ! Ще відступаємо, а вже всі триндять про майбутню перемогу. Або контрнаступ. Це дуже болісно! Це дуже злить ! Це дуже дратує ! Тому всі тікають від ТЦК ! Тому платять бабло всім контрабандистам, а не в БЮДЖЕТ України.
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22.03.2024 11:28 Ответить
 
 