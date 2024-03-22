Россияне вывели морские ракетоносители на боевое дежурство. Готовятся к будущим атакам, - ОК "Південь"

В настоящее время российские оккупанты вывели ракетоносители на боевое дежурство в море, что может свидетельствовать о подготовке к новым атакам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

"Вчера вечером враг вывел морские ракетоносители на боевое дежурство, к тому же подводные, из которых обнаружить пуски ракет сложнее. Все это может свидетельствовать о подготовке будущих атак", - отметила она.

Гуменюк также добавила, что в последнее время наблюдается чрезмерная активность разведывательных дронов. По ее словам, этим враг пытается компенсировать отсутствие самолета А-50.

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