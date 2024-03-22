Россияне вывели морские ракетоносители на боевое дежурство. Готовятся к будущим атакам, - ОК "Південь"
В настоящее время российские оккупанты вывели ракетоносители на боевое дежурство в море, что может свидетельствовать о подготовке к новым атакам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк.
"Вчера вечером враг вывел морские ракетоносители на боевое дежурство, к тому же подводные, из которых обнаружить пуски ракет сложнее. Все это может свидетельствовать о подготовке будущих атак", - отметила она.
Гуменюк также добавила, что в последнее время наблюдается чрезмерная активность разведывательных дронов. По ее словам, этим враг пытается компенсировать отсутствие самолета А-50.
Топ комментарии
+3 Oleksii Magas
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+2 Деніс Войцеховський
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+1 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий22.03.2024 10:34 Ответить Ссылка
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сподіваймося, що з ними Найвеличнівшиве зі своєю бандою зелених мародерів ще не посралося?
Це лікується.