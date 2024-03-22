В Конгрессе первый республиканец – Кен Бак – подписал петицию о помощи Украине

Первый член Палаты представителей США от Республиканской партии Кен Бак подписал петицию, которая позволит в обход спикера Майка Джонсона вынести голосование за законопроект, предусматривающий выделение помощи Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Hill.

Петицию уже подписали 188 конгрессменов. Всего необходимо 218 голосов

Кен Бак – республиканец от штата Колорадо. Он стал первым членом своей партии, подписавшей эту петицию.

Свою подпись Бак поставил за день до того, как собирается уйти из Конгресса. Хотя Бак уходит с должности, его имя будет оставаться на петиции, пока не будет избран его преемник. Если его преемник подпишет эту петицию, имя Бака будет удалено.

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Демократы в Палате представителей утверждают, что в случае вынесения на голосование законопроекта, предусматривающего помощь Украине, он наберет более 300 голосов.

Напомним, демократы в Палате представителей США инициировали процедуру сбора подписей, чтобы в обход спикера Майка Джонсона вынести на рассмотрение законопроект с финансированием нужд нацбезопасности, содержащий помощь Украине. Речь идет о петиции, которая является очень редким процедурным инструментом.