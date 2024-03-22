В Конгрессе первый республиканец – Кен Бак – подписал петицию о помощи Украине
Первый член Палаты представителей США от Республиканской партии Кен Бак подписал петицию, которая позволит в обход спикера Майка Джонсона вынести голосование за законопроект, предусматривающий выделение помощи Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Hill.
Петицию уже подписали 188 конгрессменов. Всего необходимо 218 голосов
Кен Бак – республиканец от штата Колорадо. Он стал первым членом своей партии, подписавшей эту петицию.
Свою подпись Бак поставил за день до того, как собирается уйти из Конгресса. Хотя Бак уходит с должности, его имя будет оставаться на петиции, пока не будет избран его преемник. Если его преемник подпишет эту петицию, имя Бака будет удалено.
Демократы в Палате представителей утверждают, что в случае вынесения на голосование законопроекта, предусматривающего помощь Украине, он наберет более 300 голосов.
Напомним, демократы в Палате представителей США инициировали процедуру сбора подписей, чтобы в обход спикера Майка Джонсона вынести на рассмотрение законопроект с финансированием нужд нацбезопасности, содержащий помощь Украине. Речь идет о петиции, которая является очень редким процедурным инструментом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зберуть ті підписи, потім півроку будуть обирати нового Джонсона, такого самого. А там вже й Трамп...
Хоча чого я дивуюсь
Завжди брехня про прибічників і патріотів України - ллється рашиською
Ну не дав Вам бог розуму, сміріться вже з цим.
Тож змИріться вже з цим
Але дякую за орфографічне зауваження. Матиму наувазі
Якщо людина з України на україномовному ресурсі пише на ізиге, ще й агресивно ображається, якщо їй роблять на цьому акцент, то ця людина, з великою долею ймовірності, розумововідстала.
Навіть не знаю, що з цих переваг гірше
згідно правил етикету відповідають на мові оригіналу, або співрозмовника
співрозмовник відповів на українській мові, хоча під прапором іншої країни
потім почав повчати як правильно писати, та сам написав з помилками
"інший" після повчань - продовжив образами "Ще й зебіл."
не звертав уваги
що є вибір на трьох мовах
Що було простіше
https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/emergency_national_security_supplemental_bill_text.pdf Текст закона
https://www.youtube.com/watch?v=149PhM9wujE розбір закона
Та відповісти скільки Україна отримає зброї в 2024 році у разі прийняття закона?
Внесли республіканці в січні 2022
демократи підтримали в квітні 2022
президент місяць не підписував
підписавши впродовж 60 днів, та й взагалі - не виконав норму закона, щодо розробки процедур доставки зброї
за 1.5 роки - ніхто публічно не зміг сказати слово "лендліз", тільки кажуть "дайте гроші"
якось дивно закон є (був), проте не діє
Слідкуємо.
Вот интересно, США все время противостояло СССР и рашке и тут такой шанс реально попробовать свои силы против главного (после Китая) соперника и тут такое, даже помощь не могут выделить взамен отобранного ядерного потенциала. Да и стратеги у них походу полное гав-но.
Спікера Маккарті зняли, отримавши більшість: 8х республіканців + всіх демократів
Підтримали республіканця Гетца, https://gaetz.house.gov/media/press-releases/breaking-congressman-matt-gaetz-files-motion-vacate-against-speaker-mccarthy котрий звинуватив що Маккарті договорися в Байденом, щодо підтримки України
Байден https://www.radiosvoboda.org/a/dopomoha-********-i-vidstavka-spikera-palata-predstavnykiv-ssha/32622183.html запевнив , що угода була
На уточнююче запитання журналістів, чи довірятиме Байден Маккарті, коли «прийде час наступної угоди», Байден відповів: «Ми щойно уклали угоду про Україну. Отже, побачимо».
1 жовтня в неділю - Байден зробив цю заяву, що є угода
3 жовтня у вівторок - Гетц вже поставив на голосування зняття Маккарті, котре підтримали всі демократи
можуть зібрати підписи...
--Франция разместит своих солдат, которые будут направлены в Украину по Днепру или вокруг Киева, это может стать "красными линиями" для РФ и даже заставить Кремль согласиться на переговоры. Франция предложила разделить Украину своими солдатами на оккупированную и свободную территорию.
-США отрекаются от Киева. Акт о капитуляции Украины уже готов. Жданов раскрыл детали
-зато Кен Бак - подписал петицию о помощи Украине