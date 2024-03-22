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Новини Допомога Україні
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У Конгресі перший республіканець - Кен Бак - підписав петицію про допомогу Україні

бак,кен

Перший член Палати представників США від Республіканської партії Кен Бак підписав петицію, яка дозволить в обхід спікера Майка Джонсона винести голосування за законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Hill.

Петицію вже підписали 188 конгресменів. Загалом необхідні 218 голосів.

Кен Бак - республіканець від штату Колорадо. Він став першим членом своєї партії, який підписав цю петицію.

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Свій підпис Бак поставив за день до того, як збирається піти з Конгресу. Хоч Бак іде з посади, його ім'я залишатиметься на петиції, доки не буде обраний його наступник. Якщо його наступник також підпише цю петицію, ім’я Бака буде видалено.

Демократи у Палаті представників стверджують, що в разі винесення на голосування законопроєкту, який передбачає допомогу Україні, він набере понад 300 голосів.

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Нагадаємо, демократи в Палаті представників США ініціювали процедуру збору підписів, аби в обхід спікера Майка Джонсона винести на розгляд законопроєкт із фінансуванням потреб нацбезпеки, що містить допомогу Україні. Йдеться про петицію, яка є вкрай рідкісним процедурним інструментом.

Автор: 

Конгрес США (1237) допомога (8450) США (23426) петиція (321)


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Топ коментарі
+7
Взагаліто це Джонсон ,а не Байден блокував допомогу

Хоча чого я дивуюсь

Завжди брехня про прибічників і патріотів України - ллється рашиською
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22.03.2024 11:06 Відповісти
+5
И эти люди запрещают нам бить по нпз?
Вот интересно, США все время противостояло СССР и рашке и тут такой шанс реально попробовать свои силы против главного (после Китая) соперника и тут такое, даже помощь не могут выделить взамен отобранного ядерного потенциала. Да и стратеги у них походу полное гав-но.
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22.03.2024 11:14 Відповісти
+4
байден всё заблокирует, вот увидите. Ну или будет тянуть резину давая по капле ту помощь или придумает что то еще, следите за пальцами, шулеры скоро возьмутся за дело.
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22.03.2024 10:49 Відповісти
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Потрібно іще 30 голосів - 26 демократів і лише 4 конгресмена-респа.
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22.03.2024 10:46 Відповісти
І що це дасть?
Зберуть ті підписи, потім півроку будуть обирати нового Джонсона, такого самого. А там вже й Трамп...
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22.03.2024 11:36 Відповісти
Так ж вище у дописі, що в разі винесення на голосування законопроєкту, який передбачає допомогу Україні, він набере понад 300 голосів.
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22.03.2024 11:52 Відповісти
Вибачаюсь. Я вирішив що то петиція про зняття Джонсона.
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22.03.2024 12:00 Відповісти
байден всё заблокирует, вот увидите. Ну или будет тянуть резину давая по капле ту помощь или придумает что то еще, следите за пальцами, шулеры скоро возьмутся за дело.
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22.03.2024 10:49 Відповісти
Взагаліто це Джонсон ,а не Байден блокував допомогу

Хоча чого я дивуюсь

Завжди брехня про прибічників і патріотів України - ллється рашиською
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22.03.2024 11:06 Відповісти
Отличительная черта безмозглых - сразу делать упор на язык общения.
Ну не дав Вам бог розуму, сміріться вже з цим.
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22.03.2024 11:09 Відповісти
Взагалі-то правильно казати зміріться , містер "КОКАЯ рОзницА"
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22.03.2024 11:13 Відповісти
Та ви обидва, панове, ще ті "грамотії"...
Тож змИріться вже з цим
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22.03.2024 11:20 Відповісти
Мається наувазі вимова і русизми , а не орфографія

Але дякую за орфографічне зауваження. Матиму наувазі
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22.03.2024 11:43 Відповісти
Це не упор, це статистика.

Якщо людина з України на україномовному ресурсі пише на ізиге, ще й агресивно ображається, якщо їй роблять на цьому акцент, то ця людина, з великою долею ймовірності, розумововідстала.
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22.03.2024 11:26 Відповісти
Ще й зебіл.
Навіть не знаю, що з цих переваг гірше
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22.03.2024 11:28 Відповісти
стаття написана на російській мові
згідно правил етикету відповідають на мові оригіналу, або співрозмовника

співрозмовник відповів на українській мові, хоча під прапором іншої країни
потім почав повчати як правильно писати, та сам написав з помилками

"інший" після повчань - продовжив образами "Ще й зебіл."
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22.03.2024 14:31 Відповісти
Стаття на українській...
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22.03.2024 16:25 Відповісти
посилай ***** цього трампіського бота . Він такого своєю брехнею давно заслужив
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22.03.2024 16:39 Відповісти
так дійсно,
не звертав уваги
що є вибір на трьох мовах
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22.03.2024 16:42 Відповісти
Кому це ... ВАМ ? Українцям ? То що ти кацап тут загубив ? Шукай у студії соловйова повесточку у чмобики ! Коротко, йди на... за корабликами чорного флоту!
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22.03.2024 11:43 Відповісти
Можете розібрати "допомогу на 60млрд"
Що було простіше
https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/emergency_national_security_supplemental_bill_text.pdf Текст закона
https://www.youtube.com/watch?v=149PhM9wujE розбір закона

Та відповісти скільки Україна отримає зброї в 2024 році у разі прийняття закона?
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22.03.2024 14:35 Відповісти
Довго та пізно.
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22.03.2024 11:00 Відповісти
Першии пішов!
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22.03.2024 11:04 Відповісти
,,він шо , довбойоб?! " ( Г.Г. Москаль.)
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22.03.2024 11:06 Відповісти
Завжди казали що в США диктат одної людини у владі неможливий. Мовляв, є безліч засобів як унеможливити деструктивну діяльність будь кого включно з Президентом США. Але ми вже місяці поспіль спостерігаємо як одна людина заблокувала розгляд законопроекту і немає засобів її примусити змінити рішення. То хіба це не диктат?
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22.03.2024 11:09 Відповісти
А що вийшло з символічним законом про лендліз
Внесли республіканці в січні 2022
демократи підтримали в квітні 2022
президент місяць не підписував
підписавши впродовж 60 днів, та й взагалі - не виконав норму закона, щодо розробки процедур доставки зброї
за 1.5 роки - ніхто публічно не зміг сказати слово "лендліз", тільки кажуть "дайте гроші"

якось дивно закон є (був), проте не діє
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22.03.2024 14:53 Відповісти
Посилання на петицію в конгресі https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118
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22.03.2024 11:13 Відповісти
Потрібно Вам подякувати за цей важливий пруф-лінк.
Слідкуємо.
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22.03.2024 12:17 Відповісти
И эти люди запрещают нам бить по нпз?
Вот интересно, США все время противостояло СССР и рашке и тут такой шанс реально попробовать свои силы против главного (после Китая) соперника и тут такое, даже помощь не могут выделить взамен отобранного ядерного потенциала. Да и стратеги у них походу полное гав-но.
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22.03.2024 11:14 Відповісти
Бо Україна продовжує качати газ на Словаків та Угорщину ! Вчора вже рос.експерт невдоволено заявляє з Європи про слабкість України в перемовинах з тими же Орбаном та Фіцом. Треба питання ставити РУБА! Або - або.
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22.03.2024 11:46 Відповісти
Я так зрозумів, що тРАМПА їх, республіканців, мочить фізично ? І вони всі здристнули. То чого дивуватись з кацапів, яких справді мочать нацгвардійці та беркутня за все: і за вибори, і за пікети, і за мітинги проти ***** ?
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22.03.2024 11:22 Відповісти
Черговий піздьож від "бідоновців". Голосувати "за" готові 300 конгресменів, а 218 підписів зібрати не можуть. Яка прекрасна логіка, розрахована на довбойобів
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22.03.2024 11:47 Відповісти
навіть всі демократи поки не в змозі підтримати

Спікера Маккарті зняли, отримавши більшість: 8х республіканців + всіх демократів
Підтримали республіканця Гетца, https://gaetz.house.gov/media/press-releases/breaking-congressman-matt-gaetz-files-motion-vacate-against-speaker-mccarthy котрий звинуватив що Маккарті договорися в Байденом, щодо підтримки України
Байден https://www.radiosvoboda.org/a/dopomoha-********-i-vidstavka-spikera-palata-predstavnykiv-ssha/32622183.html запевнив , що угода була
На уточнююче запитання журналістів, чи довірятиме Байден Маккарті, коли «прийде час наступної угоди», Байден відповів: «Ми щойно уклали угоду про Україну. Отже, побачимо».

1 жовтня в неділю - Байден зробив цю заяву, що є угода
3 жовтня у вівторок - Гетц вже поставив на голосування зняття Маккарті, котре підтримали всі демократи

можуть зібрати підписи...
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22.03.2024 14:50 Відповісти
Спасибо Кену и привет его Барби!
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22.03.2024 12:31 Відповісти
-"Мы еще раз подчеркиваем, что будем оставаться объединенными и сильными. Ведь вопрос свободы Украины для всех нас важен. И поэтому мы должны обеспечить, чтобы Путин остановился в Украине.- Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин
--Франция разместит своих солдат, которые будут направлены в Украину по Днепру или вокруг Киева, это может стать "красными линиями" для РФ и даже заставить Кремль согласиться на переговоры. Франция предложила разделить Украину своими солдатами на оккупированную и свободную территорию.
-США отрекаются от Киева. Акт о капитуляции Украины уже готов. Жданов раскрыл детали
-зато Кен Бак - подписал петицию о помощи Украине
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22.03.2024 15:19 Відповісти
Це в т.ч. означає, що в штаті Колорадо (одному з семи "фіолетових", від яких залежить результати виборів) більшість виборців не підтримує республіканців...
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22.03.2024 16:32 Відповісти
 
 