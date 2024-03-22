У Конгресі перший республіканець - Кен Бак - підписав петицію про допомогу Україні

Перший член Палати представників США від Республіканської партії Кен Бак підписав петицію, яка дозволить в обхід спікера Майка Джонсона винести голосування за законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Hill.

Петицію вже підписали 188 конгресменів. Загалом необхідні 218 голосів.

Кен Бак - республіканець від штату Колорадо. Він став першим членом своєї партії, який підписав цю петицію.

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Свій підпис Бак поставив за день до того, як збирається піти з Конгресу. Хоч Бак іде з посади, його ім'я залишатиметься на петиції, доки не буде обраний його наступник. Якщо його наступник також підпише цю петицію, ім’я Бака буде видалено.

Демократи у Палаті представників стверджують, що в разі винесення на голосування законопроєкту, який передбачає допомогу Україні, він набере понад 300 голосів.

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Нагадаємо, демократи в Палаті представників США ініціювали процедуру збору підписів, аби в обхід спікера Майка Джонсона винести на розгляд законопроєкт із фінансуванням потреб нацбезпеки, що містить допомогу Україні. Йдеться про петицію, яка є вкрай рідкісним процедурним інструментом.