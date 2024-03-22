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Новости
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В Белгородской области упал российский вертолет Ми-8, пилот ранен, - росСМИ

мі8

В четверг, 21 марта, российский вертолет Ми-8 упал в районе поселка Ровеньки Белгородской области РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По данным издания ASTRA, вертолет совершил жесткую посадку, пилот вертолета получил ранение.

Официальной информации о возможных причинах инцидента и других деталей не поступало.

Также смотрите: В РФ пропавший вертолет МЧС Ми-8 нашли на дне озера, экипаж погиб, - росСМИ. ФОТО

Автор: 

россия (96231) вертолёт (1110) Белгород (457)


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Пристрельте иого нах
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22.03.2024 11:08 Ответить
Хоть щось позитивне на сьогодні.
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22.03.2024 11:09 Ответить
По#уй...
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22.03.2024 11:09 Ответить
це нас пропобують заспокоїти після двох днів кацапських атак??
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22.03.2024 11:11 Ответить
У них кожен день щось падає...
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22.03.2024 11:27 Ответить
 
 