В Белгородской области упал российский вертолет Ми-8, пилот ранен, - росСМИ
В четверг, 21 марта, российский вертолет Ми-8 упал в районе поселка Ровеньки Белгородской области РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По данным издания ASTRA, вертолет совершил жесткую посадку, пилот вертолета получил ранение.
Официальной информации о возможных причинах инцидента и других деталей не поступало.
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Валентин Коваль #587289
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