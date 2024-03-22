В Белгородской области упал российский вертолет Ми-8, пилот ранен, - росСМИ

В четверг, 21 марта, российский вертолет Ми-8 упал в районе поселка Ровеньки Белгородской области РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По данным издания ASTRA, вертолет совершил жесткую посадку, пилот вертолета получил ранение.

Официальной информации о возможных причинах инцидента и других деталей не поступало.

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