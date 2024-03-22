На Бєлгородщині впав російський вертоліт Мі-8, пілот поранений, - росЗМІ

У четвер, 21 березня, російський вертоліт Мі-8 впав в районі селища Ровеньки Бєлгородської області РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За даними видання ASTRA, вертоліт здійснив "жорстку посадку", пілот гелікоптера дістав поранення.

Офіційної інформації щодо можливих причин інциденту та інших деталей не надходило.

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