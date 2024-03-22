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Новини
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На Бєлгородщині впав російський вертоліт Мі-8, пілот поранений, - росЗМІ

мі8

У четвер, 21 березня, російський вертоліт Мі-8 впав в районі селища Ровеньки Бєлгородської області РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За даними видання ASTRA, вертоліт здійснив "жорстку посадку", пілот гелікоптера дістав поранення.

Офіційної інформації щодо можливих причин інциденту та інших деталей не надходило.

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Автор: 

росія (66104) вертоліт (883) Бєлгород (512)


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Пристрельте иого нах
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22.03.2024 11:08 Відповісти
Хоть щось позитивне на сьогодні.
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22.03.2024 11:09 Відповісти
По#уй...
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22.03.2024 11:09 Відповісти
це нас пропобують заспокоїти після двох днів кацапських атак??
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22.03.2024 11:11 Відповісти
У них кожен день щось падає...
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22.03.2024 11:27 Відповісти
 
 