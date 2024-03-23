Из трех населенных пунктов Сумщины принудительно эвакуируют более 50 детей

Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения принял решение о принудительной эвакуации 54 детей из трех населенных пунктов Шосткинского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Минреинтеграции.

"Дети вместе с их родителями или другими законными представителями будут эвакуированы в места безопасного размещения. Всего планируется эвакуировать 54 ребенка из трех населенных пунктов Шосткинского района в различные области, которые выразили готовность их принять", - говорится в сообщении.

Эвакуация осуществляется бесплатно. За более подробной информацией вы можете обратиться на горячую линию Сумского областного контактного центра:

- (0542) 66-33-77 (бесплатно для жителей г. Сумы и Сумского района),

– 0-800-301-501 (бесплатно для жителей Сумской области).

Горячая линия работает ежедневно с 8:30 до 17:30.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber по номеру: (096) 078-84-33.