З трьох населених пунктів Сумщини примусово евакуюють понад 50 дітей

Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану ухвалив рішення про примусову евакуацію 54 дитини з трьох населених пунктів Шосткинського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Мінреінтеграції.

"Дітей разом з їхніми батьками або іншими законними представниками буде евакуйовано до місць безпечного розміщення. Загалом планується евакуювати 54 дитини з трьох населених пунктів Шосткинського району до різних областей, які висловили готовність їх прийняти", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що евакуація здійснюється безкоштовно. За більш детальною інформацією ви можете звернутися на гарячу лінію Сумського обласного контактного центру:

- (0542) 66-33-77 (безкоштовно для жителів м. Суми та Сумського району),

- 0-800-301-501 (безкоштовно для жителів Сумської області).

Наразі гаряча лінія працює щодня з 8:30 до 17:30.

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Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.